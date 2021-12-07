США и Евросоюз рассматривают возможность введения санкций, направленных на осложнение конвертации рублей в доллары в отношении российских банков и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), в случае «нападения» России на Украину.
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер планирует уйти в отставку по собственному желанию, при этом в администрации президента России прошли консультации по этому вопросу, сообщает телеканал РБК со ссылкой на источники в правительстве региона.
В России во время новогодних праздников захотели ограничить на продажу алкоголя, чтобы граждане не «спивались», заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев.
Британский военнослужащий Чилеше Мвамба подал иск в Высокий суд Лондона на Минообороны Великобритании, требуя компенсацию в £860 тыс. ($1,13 млн) за последствия для своего здоровья после трехнедельного нахождения в Эстонии в ноябре 2017 года, что повлияло на его жизнь и работу.