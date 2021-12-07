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Bloomberg: новые санкции США в отношении России могут коснуться обмена валют

США и Евросоюз рассматривают возможность введения санкций, направленных на осложнение конвертации рублей в доллары в отношении российских банков и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), в случае «нападения» России на Украину.
RT на русском
Также в числе наиболее вероятных ограничений может оказаться конвертация рублей в доллары и другие иностранные валюты, в том числе евро и фунты стерлингов.
Газета.Ru
По данным источников Bloomberg
, президент США Джо Байден может сказать о предполагаемых санкциях во время переговоров с Путиным 7 декабря.
Телеканал 360°
По данным источников издания, Россию могут отключить от международной платежной системы SWIFT.
News.ru

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