View this post on Instagram A post shared by Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev) Вероятно, сын Дмитрия Шепелева и Жанны Фриске растёт ребёнком с очень твёрдым, возможно, даже упрямым характером, иначе объяснить его желание переехать от отца в другую страну довольно сложно.