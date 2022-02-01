Как сообщал "Кавказский узел", 1 февраля депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов опубликовал на своей странице в Instagram ролик, на кадрах которого пригрозил расправой семье Янгулбаевых, а также пообещал наказать тех, кто выполнит перевод этих его слов с чеченского языка на русский.