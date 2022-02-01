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Bloomberg: объем рынка криптовалюты в России оценивается в 16,5 трлн рублей

Цифра в $214 млрд эквивалента примерно 12% от общей мировой стоимости криптоактивов или трети рыночной капитализации базового российского фондового индекса, уточняет агентство.
Ведомости
Согласно данным сингапурского платежного шлюза TripleA, владельцами криптовалюты являются более 17 млн россиян, или около 12% всего населения.
Profinance.ru
По оценке главы комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолия Аксакова, всего россияне инвестировали в криптовалюту 5 трлн рублей.
Forbes
В январе ЦБ предложил полностью запретить криптовалюту в России.
Коммерсантъ

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