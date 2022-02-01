ВедомостиBloomberg: объем рынка криптовалюты в России оценивается в 16,5 трлн рублейЦифра в $214 млрд эквивалента примерно 12% от общей мировой стоимости криптоактивов или трети рыночной капитализации базового российского фондового индекса, уточняет агентство.ВедомостиПо данным CoinMarketCap, объем мирового рынка криптовалют достигает $1,75 трлн — на долю России, исходя из оценки в $214 млрд, приходится 12%.ForbesВ январе ЦБ предложил полностью запретить криптовалюту в России.КоммерсантъПрезидент РФ Владимир Путин попросил кабмин провести дискуссию с Банком России на тему регулирования криптовалют, прийти к единому мнению и сообщить о результатах.РИА НовостиЧитать далееСвернутьЦентральная Служба НовостейЦентральная Служба НовостейПласНовая газетаОбщественная служба новостейРЕН ТВLife.ruРамблерНовые ИзвестияАБНКомсомольская правдаРидусГазета.RuКанобуРБКRT на русскомRunet.newsRB.RUZnak.comПодробнее о событииBloomberg: на долю россиян приходится 12% всей мировой криптовалютыКоммерсантъвчера в 13:08Bloomberg: власти оценили криптоактивы россиян в 16,5 триллиона рублейРИА Новостивчера в 12:56Кремль оценил российский рынок криптовалют в 16,5 трлн рублейКомпаниявчера в 10:26Bloomberg узнал об оценке Кремлем российского крипторынка в $214 млрдРБКвчера в 12:25Bloomberg: объем рынка криптовалюты в России оценивается в 16,5 трлн рублейВедомостивчера в 10:29Bloomberg: объем российского рынка криптовалют оценили в 16,5 триллиона рублейLenta.ruвчера в 12:26Bloomberg узнал об оценке Кремлем российского рынка криптовалют в $214 млрдForbesвчера в 09:14Показать ещёОценить206Поделиться