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Bloomberg: объем рынка криптовалюты в России оценивается в 16,5 трлн рублей

Цифра в $214 млрд эквивалента примерно 12% от общей мировой стоимости криптоактивов или трети рыночной капитализации базового российского фондового индекса, уточняет агентство.
Ведомости
По данным CoinMarketCap, объем мирового рынка криптовалют достигает $1,75 трлн — на долю России, исходя из оценки в $214 млрд, приходится 12%.
Forbes
В январе ЦБ предложил полностью запретить криптовалюту в России.
Коммерсантъ
Президент РФ Владимир Путин попросил кабмин провести дискуссию с Банком России на тему регулирования криптовалют, прийти к единому мнению и сообщить о результатах.
РИА Новости

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