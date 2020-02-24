Общество

РБКРБКBloomberg объяснил аномальную теплую зиму в России

По данным местных метеорологов, если аномальная ситуация продлится до конца февраля, то нынешняя зима станет самой теплой в Соединенных Штатах за последний 141 год. Аналогичная ситуация складывается в Европе, восточной части Канады, а также большей части России.
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Bloomberg объяснил аномальную теплую зиму в России

РБК17:44

Метеорологи объяснили аномальную теплую зиму в России

РИА Новости20:03

Аномально теплая зима в России объясняется ситуацией в Арктике, говорят американские специалисты

Эхо Москвы18:04

Bloomberg: аномально теплая зима объясняется низким давлением в Арктике

Газета.Ru18:35

Bloomberg нашел объяснение для аномально теплой зимы в России

URA.Ru18:53

Аномально теплую зиму в России объяснили

Lenta.ru19:08

В США назвали причины аномально теплой зимы в России

РЕН ТВ18:08
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Политика

CNN: содействие России переизбранию Трамп не доказано

Доказательства вмешательства России в президентские выборы США 2020 года с целью способствовать переизбранию действующего главы государства Дональда Трампа отсутствуют, сообщает CNN со ссылкой на информированные источники.
Газета.Ru 18:20
Футбол

Роналду забил в 1000-м матче в карьере

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду сыграл 1000-й раз в карьере.
Lenta.ru вчера в 15:02
Кино

Меган Фокс сыграет астронавта в научно-фантастическом боевике «Аврора»

Журналисты узнали, что американская актриса и модель Меган Фокс сыграет роль в научно-фантастическом боевике "Аврора".
РЕН ТВ 16:39
Армия и оружие

С Днем защитника Отечества российских военных поздравили жители Алеппо

Российские военные получили поздравления от жителей сирийского города Алеппо, пишет «Российская газета».
Аргументы и Факты вчера в 23:45
Общество

Власти Италии приняли декрет по борьбе с коронавирусом

Совет министров Италии на экстренном заседании принял декрет, определяющий меры борьбы со вспышкой коронавируса на севере страны, заявил итальянский премьер-министр Джузеппе Конте.
RT на русском вчера в 18:11
Происшествия

В Тюмени врачи извлекли заколку из почки ребенка

Уже в ходе операции выяснилось, что заколка-невидимка, попавшая в пищевод девочки, застряла в двенадцатиперстной кишке, а затем оказалась в почке.
Российская газета 11:49
Армия и оружие

Израиль нанес удары по объектам палестинских исламистов в Газе

ТАСС 15:49
Общество

Поезда между Австрией и Италией отменили из-за коронавируса

Движение поездов между Австрией и Италией прекращено из-за ситуации с коронавирусом, сообщил представитель Австрийских федеральных железных дорог Роберт Лехнер.
РИА Новости 16:28
Гаджеты

Apple выпустит бюджетную версию беспроводных наушников AirPods Pro

Apple намерена в середине нынешнего года выпустить более бюджетную модификацию беспроводных наушников AirPods Pro.
Актуальные Новости 04:08
Политика

Большинство американцев уверены в переизбрании Трампа на новый срок

В ноябре 2020 года Дональд Трамп будет переизбран на второй президентский срок. Такого мнения придерживаются более 60% граждан США.
РЕН ТВ 18:36
Политика

Трамп пожелал примирения России и Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы Россия и Украина помирились.
RT на русском 11:30
Кино

Фильм «Лед 2» собрал более 1 млрд рублей в прокате

Газета.Ru 18:50
Авто

Cupra представила новый «заряженный» Leon

Марка Cupra, выделенная компанией SEAT в отдельный суббренд, представила новое поколение «заряженного» хэтчбека Leon и универсала Leon Sportstourer.
Коммерсантъ 21 февраля в 04:05
Общество

Онищенко призвал запретить татуировки в России

Первый заместитель председателя комитета ГД по образованию и науке Геннадий Онищеко предложил запретить татуировки на территории страны.
Газета.Ru 12:34
Авто

Американцы представили «гиперкар 21-го века»

Молодая американская компания Czinger представила свою первую модель — гиперкар 21С, название которого образовано от 21 Century («21-й век»).
AutoNews 21 февраля в 05:38
Футбол

Леванте — Реал 1:0

Бельгиец только недавно восстановился от повреждения (в декабре у него обнаружили микротрещину), как теперь он рискует снова оказаться в лазарете.
Евро-футбол.ру вчера в 16:33
Происшествия

Третий пассажир лайнера Diamond Princess скончался из-за коронавируса

Интерфакс 11:16
Политика

Зеленский пообещал наказать причастных к столкновениям под Полтавой

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал наказать организаторов беспорядков в Полтавской области, где жители поселка Новые Санжары выступили против размещения в местном санатории эвакуированных из Китая соотечественников.
Коммерсантъ вчера в 01:19
Экономика

Банк Wells Fargo выплатит штраф в $3 млрд за нарушения

Американский банк Wells Fargo выплатит штраф в размере $3 млрд за урегулирование претензий властей, сообщается в пресс-релизе банка.
Газета.Ru 21 февраля в 18:15
Музыка

Лоза оценил идею Крутого отправить на Евровидение певца из Белоруссии

Юрий Лоза, певец и композитор, оценил идею Игоря Крутого отправить на «Евровидение» от России гражданина Белоруссии Тимофея Морозова, который выступает под псевдонимом Тима Белорусских.
ToDay News Ufa 21 февраля в 08:38
Политика

Скрытые камеры следили за Ассанжем в посольстве Эквадора

Выяснилось, что за Джулианом Ассанжем в посольстве Эквадора наблюдали с помощью скрытых камер.
News.ru 10:41
Шоу-бизнес

Звезда шоу «Импровизация» Антон Шастун: «На мой флирт можно подать в суд как на домогательство и выиграть дело»

StarHit.ru 19:30
Авто

Компания Mazda на время откажется от выпуска новых моделей

Японская автомобильная компания Mazda на время откажется от выпуска новых моделей.
UfaTime.ru 15:53
Общество

Россиянам захотели разрешить платить рублями на турецких курортах

Россиянам могут разрешить платить рублями на турецких курортах.
Lenta.ru 07:29
Кино

Дональд Трамп раскритиковал вручение «Оскара» фильму «Паразиты»

Дональд Трамп, президент США, раскритиковал южнокорейский фильм Пон Чжун Хо «Паразиты», который сумел получить главный «Оскар».
ToDay News Ufa 21 февраля в 03:06
Шоу-бизнес

Похудевшая Лолита Милявская показала фигуру в купальнике

Российская певица Лолита Милявская показала себя в купальнике на видео, которое опубликовала в своем Instagram.
iReactor вчера в 21:48
Происшествия

Мурманского подростка подозревают в попытке убийства ребенка

Правоохранительные органы задержали 15-летнего подростка по подозрению в попытке убийства.
REGNUM вчера в 12:22
Общество

Армани закрыл показ на Неделе моды в Милане из-за коронавируса

Итальянский дизайнер Джорджо Армани проведет закрытый показ на Неделе моды в Милане в воскресенье.
BFM.ru 05:50
Здоровье

Эвакуированным в Новые Санжары украинцам запретили передавать еду

Минздрав Украины запретил передавать продукты в медцентр в Новых Санжарах, куда доставили эвакуированных из Китая украинцев.
ФАН 18:35
Футбол

Команда звёзд обыграла сборную России и выиграла Кубок легенд

Встреча, проходившая на малой арене «Лужников», завершилась со счётом 6:5 в пользу команды звёзд.
RT на русском 10:11
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