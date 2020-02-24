Общество

РБКРБКBloomberg объяснил аномальную теплую зиму в России

По данным местных метеорологов, если аномальная ситуация продлится до конца февраля, то нынешняя зима станет самой теплой в Соединенных Штатах за последний 141 год. Аналогичная ситуация складывается в Европе, восточной части Канады, а также большей части России.
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Метеорологи объяснили аномальную теплую зиму в России

РИА Новости20:03

Аномально теплую зиму в России объяснили

Lenta.ru19:08

Аномально теплая зима в России объясняется ситуацией в Арктике, говорят американские специалисты

Эхо Москвы18:04

Bloomberg: аномально теплая зима объясняется низким давлением в Арктике

Газета.Ru18:35

В США назвали причины аномально теплой зимы в России

РЕН ТВ18:08

Bloomberg нашел объяснение для аномально теплой зимы в России

URA.Ru18:53

Bloomberg объяснил аномальную теплую зиму в России

РБК17:44
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Лев Лещенко объяснил, когда уместно использовать мат

В интервью изданию «Говорит Москва» Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал тему употребления нецензурной лексики.
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В Госдуме предостерегли россиян от переедания блинов на Масленицу

Масленица начинается в России в понедельник.
РИА Новости 19:21
Армия и оружие

Источник опроверг сообщения об остановке ВКС турецкой колонны в Идлибе

РИА Новости 09:40
Наука

Употребление марихуаны отцами негативно сказалось на мозге их детей

Ученые из Университета Дьюка в США установили, что употребление марихуаны изменяет сперму таким образом, что у будущего потомства могут развиваться явные аномалии, влияющие на память, настроение и процессы обучения.
Naked Science 21 февраля в 11:48
Шоу-бизнес

Андрей Григорьев-Апполонов признался в алкогольной зависимости

«Рыжий из Иванушек» Андрей Григорьев-Апполонов признался, что у него алкогольная зависимость, из-за которой он иногда «хулиганит».
OAnews 12:28
Политика

США обвинили Россию в распространении фейков о коронавирусе

Агентство Франс Пресс сообщило со ссылкой на источники, что Госдеп считает, что в социальных сетях существует большое количество якобы связанных с Россией аккаунтов, ведущих координированную кампанию по дезинформации о коронавирусе.
РИА Новости вчера в 15:58
Армия и оружие

Боевики атаковали КПП армии Сирии на севере провинции Даръа

Народные новости 21 февраля в 23:11
Происшествия

Число погибших и пострадавших при землетрясении в Турции возросло

Восемь из 21 пострадавшего при землетрясении в Турции находятся в критическом состоянии. Число погибших достигло восьми.
RT на русском 04:31
Происшествия

Мурманского подростка подозревают в попытке убийства ребенка

Правоохранительные органы задержали 15-летнего подростка по подозрению в попытке убийства.
REGNUM вчера в 12:22
Общество

Пожаловавшейся Путину на доход петербурженке нашли работу

Напомним, жительница Санкт-Петербурга спросила Путина, как прожить на 10 тыс. 800 рублей в месяц.
Взгляд.ру 21 февраля в 13:14
Единоборства

Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы

Коммерсантъ 01:22
Футбол

Болельщики освистали российских футболистов в финале «Кубка Легенд»

Болельщики освистали футболистов сборной России после финала "Кубка Легенд", который прошел в Москве.
РИА Новости 09:50
Культура

Зимний фестиваль искусств Башмета в Сочи завершится премьерами

Три мировые премьеры прозвучат в гала-концерте закрытия XIII Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи.
ТАСС вчера в 16:09
Футбол

«Челси» объявил о согласовании 5-летнего контракта с Зиешем

«Челси» подтвердил, что договорился об условиях контракта с полузащитником «Аякса» Хакимом Зиешем.
Sports.ru 16:28
Гаджеты

Apple выпустит бюджетную версию беспроводных наушников AirPods Pro

Apple намерена в середине нынешнего года выпустить более бюджетную модификацию беспроводных наушников AirPods Pro.
Актуальные Новости 04:08
Общество

Центробанк Швеции начал тестировать электронную крону

Центробанк Швеции начал тестировать электронную крону. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Деловое.ТВ вчера в 14:46
Гаджеты

В этом году Microsoft выпустит антивирус для Android и iOS

Корпорация Microsoft намерена в этом году выпустить антивирусное приложение для мобильных платформ Android и iOS.
3DNews 21 февраля в 04:51
Общество

В Лондоне стартуют слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США

Слушания по делу об экстрадиции в США основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа начинаются в понедельник в королевском суде Вулича на востоке Лондона.
РИА Новости 16:38
Музыка

Пригожин призвал перенять опыт Украины на «Евровидении»

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал в интервью "Газете.Ru" победу группы Go-A в украинском отборе на "Евровидение-2020", который завершился 22 февраля.
Газета.Ru 05:46
Происшествия

В Мексике пропала несовершеннолетняя россиянка

Вместе с 15-летней Лилианой И. пропали две гражданки Мексики 16 и 17 лет.
Коммерсантъ вчера в 17:59
Здоровье

В Южной Корее число зараженных коронавирусом выросло до 556 человек

РИА Новости вчера в 20:46
Наука

При помощи зрения и осязания шмели распознают объекты

Ученые из Британии обнаружили у шмелей зачатки абстрактного мышления вместе со способностью распознавать одни и те же объекты либо осязанием, либо зрением.
Piter.tv 08:52
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Google выпустила новую версию Android

ТК Звезда 00:31
Армия и оружие

В Черном море засекли американский эсминец

Газета.Ru 11:13
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В Китае анонсировали самый мощный смартфон в мире

Китайский гигант Xiaomi уступил лидерство в рейтинге самых мощных смартфонов другой компании из поднебесной.
ToDay News Ufa 13:05
Космос

Ученые предложили новую модель внутренней структуры Марса

Пока сейсмограф InSight ждет следующего сильного землетрясения, чтобы проанализировать внутреннее строение и определить структуру ядра и коры Красной Планеты, двое ученых Такаси Йошизаки и Билл Макдоно смоделировали новую модель Марса.
V-kosmose.com 12:13
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В сети появился трейлер третьего сезона «Мира Дикого Запада»

Peterburg2.ru вчера в 12:58
Общество

Буддисты России встречают Новый год по лунному календарю

Буддисты России встречают 24 февраля Новый год по лунному календарю - год Белой металлической мыши.
ТАСС 16:22
Хоккей

Ковальчук стал одноклубником Овечкина в «Вашингтоне»

Ковальчук стал пятым россиянином в "Кэпиталз", где уже выступают нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, защитник Дмитрий Орлов, а также голкипер Илья Самсонов.
Вести.Ru 21:25
Общество

Онищенко призвал запретить татуировки в России

Газета.Ru 12:34
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