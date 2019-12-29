Политика
RT на русскомBloomberg оценил достижения Путина за 20 лет у власти в России
Bloomberg оценил результаты двадцатилетнего пребывания российского лидера Владимира Путина у власти. По мнению авторов статьи, за этот период Россия смогла восстановить часть потерянного после распада СССР влияния.
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Политика
В Минске начался очередной митинг против интеграции с Россией
Очередная акция протеста против интеграции с Россией началась в Минске.
Здоровье
Врачи предупредили об опасности употребления семян льна для здоровья
Медицинские эксперты EFSA предупредили об опасности употребления семян льна для здоровья человека.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус оказалась в больнице
Российская актриса театра, кино и ТВ Кристина Асмус, имя которой в последнее время сопровождал резонансный "голый скандал", госпитализирована в Москве.
Гаджеты
В сети опубликованы новые рендеры iPhone SE 2
В сети опубликованы инсайдерские фото нового смартфона от корпорации Apple. Этот смартфон может стать преемником iPhone SE.
Игры
Критики назвали хоррор-игры, которые стоит вернуть на PS5 и новой Xbox
Редакция Comicbook назвала пять игр в жанре хоррор, которые, по её мнению, обязательно должны появиться на консолях нового поколения PlayStation 5 и Xbox Series X. Список был опубликован 25 декабря на сайте издания.
Политика
В Минске рассказали об отмене роуминга с Россией в сентябре 2020 года
Ранее, 22 декабря, пресс-секретарь Минкомсвязи России Евгений Новиков со ссылкой на финальную версию «дорожной карты» сообщил, что плату за входящие вызовы в роуминге в Союзном государстве должны отменить не позднее сентября 2020 года.
Энергетика
Козак назвал выплату Украине $2,9 млрд тяжелым решением
Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что выплата «Газпромом» $2,9 млрд «Нафтогазу Украины» была тяжелым решением для российской стороны.
Политика
Путин поблагодарил Трампа за помощь в предотвращении терактов в РФ
Космос
Фосфин в атмосферах планет указывает на наличие анаэробной жизни
Биосигнатурными газами, или биомаркерами, называют вещества, чье присутствие в атмосфере указывает на наличие на планете органической жизни или существование такой жизни в прошлом.
Биатлон
Павлова победила в спринте на «Ижевской винтовке»
Политика
Пушков: слова Путина задели поляков за живое
Сенатор Алексей Пушков убежден, что слова президента России Владимира Путина о польском после в нацистской Германии были столь агрессивно восприняты поляками, потому что задели их за живое.
Футбол
Мойес вновь стал тренером «Вест Хэма»
На посту главного тренера Мойес сменил Мануэля Пеллегрини.
Политика
Оппозиция Черногории пригрозила сорвать принятие закона о церквях
В Сербской церкви опасаются, что после принятия закона начнется изъятие сербской церковной собственности и передача ее непризнанной в православном мире Черногорской "автокефальной" церкви.
Общество
В Латвии пожаловались на уход из страны фестиваля «Новая волна»
Экс-глава латвийского МИД Янис Юрканс заявил, что уход музыкального конкурса "Новая волна" из Юрмалы из-за плохих отношения с Россией негативно сказался на Латвии.
Общество
«Аэрофлот» приостановил продажу льготных билетов на Дальний Восток
"Аэрофлот" приостановил с 28 декабря продажу субсидируемых билетов на Дальний Восток в связи с израсходованием полученных от государства средств.
Общество
Опубликованы самые курьезные запросы в посольства Британии за 2019 год
Список из десяти самых необычных вопросов, направленных в адрес диппредставительств Великобритании, 28 декабря опубликовала пресс-служба МИД страны.
Происшествия
Прикованное к кровати тело девушки нашли в московской гостинице
В гостинице в центре Москвы было найдено тело девушки. Об этом 28 декабря сообщает Telegram-канал «112».
Армия и оружие
Американский беспилотник провел разведку у берегов Крыма
Стратегический беспилотник Соединенных Штатов провел разведку у границ Крымского полуострова, сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar.
Финансы
Нацбанк Украины за неделю купил валюту на рекордную сумму
Национальный банк Украины за последнюю неделю выкупил более 1,5 миллиарда долларов с межбанковского валютного рынка, что является рекордным показателем, сообщает издание "Громадское" со ссылкой на данные НБУ.
Футбол
«Манчестер Сити» победил «Шеффилд Юнайтед» в чемпионате Англии
Армия и оружие
По военной базе США в Ираке нанесен ракетный удар
Как сообщает телеканал "Аль-Арабия", представитель сил безопасности Ирака подтвердил ракетный удар по военной базе близ Багдада, на которой дислоцируются американские военнослужащие.
Общество
Физическую активность связали с пониженным риском развития рака
Биатлон
Елисеев и Юрлова-Перхт стали десятыми на «Рождественской гонке»
Российские биатлонисты Матвей Елисеев и Екатерина Юрлова-Перхт заняли десятое место в масс-старте в рамках "Рождественской гонки"-2019, которая проходит в немецком Гельзенкирхене.
Наука
Прерывистое голодание приносит пользу здоровью и продлевает жизнь
Результаты исследования показали, что прерывистое голодание улучшает когнитивные способности и даже увеличивает продолжительность жизни.