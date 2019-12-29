Политика

RT на русскомRT на русскомBloomberg оценил достижения Путина за 20 лет у власти в России

Bloomberg оценил результаты двадцатилетнего пребывания российского лидера Владимира Путина у власти. По мнению авторов статьи, за этот период Россия смогла восстановить часть потерянного после распада СССР влияния.
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Bloomberg оценил достижения Путина за 20 лет у власти в России

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В Bloomberg назвали главную особенность 20-летия правления Путина

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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 17:27, Ашберн
Политика

В Минске начался очередной митинг против интеграции с Россией

Очередная акция протеста против интеграции с Россией началась в Минске.
Lenta.ru 05:21
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Зеленский встретил освобожденных в Донбассе украинцев

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Медицинские эксперты EFSA предупредили об опасности употребления семян льна для здоровья человека.
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Российская актриса театра, кино и ТВ Кристина Асмус, имя которой в последнее время сопровождал резонансный "голый скандал", госпитализирована в Москве.
Российская газета 13:08
Гаджеты

В сети опубликованы новые рендеры iPhone SE 2

В сети опубликованы инсайдерские фото нового смартфона от корпорации Apple. Этот смартфон может стать преемником iPhone SE.
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Игры

Критики назвали хоррор-игры, которые стоит вернуть на PS5 и новой Xbox

Редакция Comicbook назвала пять игр в жанре хоррор, которые, по её мнению, обязательно должны появиться на консолях нового поколения PlayStation 5 и Xbox Series X. Список был опубликован 25 декабря на сайте издания.
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Водонаева ответила на критику Охлобыстина из-за слов «не рожать рабов»

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Политика

В Минске рассказали об отмене роуминга с Россией в сентябре 2020 года

Ранее, 22 декабря, пресс-секретарь Минкомсвязи России Евгений Новиков со ссылкой на финальную версию «дорожной карты» сообщил, что плату за входящие вызовы в роуминге в Союзном государстве должны отменить не позднее сентября 2020 года.
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Козак назвал выплату Украине $2,9 млрд тяжелым решением

Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что выплата «Газпромом» $2,9 млрд «Нафтогазу Украины» была тяжелым решением для российской стороны.
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Политика

Путин поблагодарил Трампа за помощь в предотвращении терактов в РФ

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Фосфин в атмосферах планет указывает на наличие анаэробной жизни

Биосигнатурными газами, или биомаркерами, называют вещества, чье присутствие в атмосфере указывает на наличие на планете органической жизни или существование такой жизни в прошлом.
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Павлова победила в спринте на «Ижевской винтовке»

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Пушков: слова Путина задели поляков за живое

Сенатор Алексей Пушков убежден, что слова президента России Владимира Путина о польском после в нацистской Германии были столь агрессивно восприняты поляками, потому что задели их за живое.
Свободная Пресса вчера в 20:36
Футбол

Мойес вновь стал тренером «Вест Хэма»

На посту главного тренера Мойес сменил Мануэля Пеллегрини.
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Политика

Оппозиция Черногории пригрозила сорвать принятие закона о церквях

В Сербской церкви опасаются, что после принятия закона начнется изъятие сербской церковной собственности и передача ее непризнанной в православном мире Черногорской "автокефальной" церкви.
РИА Новости 26 декабря в 17:44
Общество

В Латвии пожаловались на уход из страны фестиваля «Новая волна»

Экс-глава латвийского МИД Янис Юрканс заявил, что уход музыкального конкурса "Новая волна" из Юрмалы из-за плохих отношения с Россией негативно сказался на Латвии.
Газета.Ru 00:47
Общество

«Аэрофлот» приостановил продажу льготных билетов на Дальний Восток

"Аэрофлот" приостановил с 28 декабря продажу субсидируемых билетов на Дальний Восток в связи с израсходованием полученных от государства средств.
ТАСС 03:24
Происшествия

На Сахалине неадекватный мужчина заволок в подъезд полуголую женщину

REGNUM 07:32
Общество

Опубликованы самые курьезные запросы в посольства Британии за 2019 год

Список из десяти самых необычных вопросов, направленных в адрес диппредставительств Великобритании, 28 декабря опубликовала пресс-служба МИД страны.
Красная весна 13:54
Происшествия

Прикованное к кровати тело девушки нашли в московской гостинице

В гостинице в центре Москвы было найдено тело девушки. Об этом 28 декабря сообщает Telegram-канал «112».
Lenta.ru вчера в 14:46
Армия и оружие

Минобороны РФ: США усилили военную активность у берегов Чукотки

Коммерсантъ 07:11
Армия и оружие

Американский беспилотник провел разведку у берегов Крыма

Стратегический беспилотник Соединенных Штатов провел разведку у границ Крымского полуострова, сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar.
Политическая Экспертиза 27 декабря в 22:27
Происшествия

В Москве мужчина задушил двухлетнюю девочку

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Происшествия

Из банкомата на Кузнецовской похитили почти 10 млн рублей

78.ru 03:03
Финансы

Нацбанк Украины за неделю купил валюту на рекордную сумму

Национальный банк Украины за последнюю неделю выкупил более 1,5 миллиарда долларов с межбанковского валютного рынка, что является рекордным показателем, сообщает издание "Громадское" со ссылкой на данные НБУ.
ПРАЙМ вчера в 11:18
Футбол

«Манчестер Сити» победил «Шеффилд Юнайтед» в чемпионате Англии

РИА Новости 14:56
Армия и оружие

По военной базе США в Ираке нанесен ракетный удар

Как сообщает телеканал "Аль-Арабия", представитель сил безопасности Ирака подтвердил ракетный удар по военной базе близ Багдада, на которой дислоцируются американские военнослужащие.
Московский Комсомолец 16:57
Общество

Физическую активность связали с пониженным риском развития рака

ТАСС Наука 27 декабря в 05:19
Биатлон

Елисеев и Юрлова-Перхт стали десятыми на «Рождественской гонке»

Российские биатлонисты Матвей Елисеев и Екатерина Юрлова-Перхт заняли десятое место в масс-старте в рамках "Рождественской гонки"-2019, которая проходит в немецком Гельзенкирхене.
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Прерывистое голодание приносит пользу здоровью и продлевает жизнь

Результаты исследования показали, что прерывистое голодание улучшает когнитивные способности и даже увеличивает продолжительность жизни.
Волгоградская правда вчера в 22:33
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