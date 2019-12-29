Bloomberg оценил результаты двадцатилетнего пребывания российского лидера Владимира Путина у власти. По мнению авторов статьи, за этот период Россия смогла восстановить часть потерянного после распада СССР влияния.

Bloomberg оценил достижения Путина за 20 лет у власти в России

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