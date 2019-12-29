Политика

RT на русскомRT на русскомBloomberg оценил достижения Путина за 20 лет у власти в России

Bloomberg оценил результаты двадцатилетнего пребывания российского лидера Владимира Путина у власти. По мнению авторов статьи, за этот период Россия смогла восстановить часть потерянного после распада СССР влияния.
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Bloomberg назвал положительные стороны правления Путина в России

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Американцы перечислили успехи Путина во главе России

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Bloomberg назвал основные черты президентства Путина

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Bloomberg назвал основное достижение Путина за 20 лет правления

Lenta.ru13:11

Bloomberg оценил достижения Путина за 20 лет у власти в России

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Bloomberg оценило достижения Путина за 20 лет у власти

РИА Новости12:20

В Bloomberg назвали главную особенность 20-летия правления Путина

Московский Комсомолец11:23
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 19:03, Ашберн
Политика

Биограф рассказал о любви Путина к культуре и истории Германии

Президент РФ Владимир Путин романтически влюблен в культуру и историю Германии, испытывает симпатию к этой стране, рассказал немецкий биограф Путина, политолог и журналист Александр Рар для проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Путина во главе страны.
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В предстоящий понедельник, 30 декабря, москвичей и гостей столицы ожидает настоящая метель, сообщил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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Решением проблемы, по мнению сенатора, может стать создание авиакомпании с государственным участием, которая будет специализироваться на перелетах из ДФО в европейскую часть страны и обратно по доступным ценам.
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Жители Колымы уже получают повышенную пенсию

Жители Магаданской области пенсии за первую половину января получат в повышенном размере досрочно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
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Журналист Марек Щверчиньский назвал заявления президента России Владимира Путина о польском после-антисемите "вмешательством" во внутренние дела страны.
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В гостинице в центре Москвы было найдено тело девушки. Об этом 28 декабря сообщает Telegram-канал «112».
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Козак назвал выплату $2,9 млрд Киеву «тяжелым решением»

Вице-премьер России Дмитрий Козак назвал "тяжелым решением" выплату "Газпромом" $2,9 млрд Киеву, сообщает РИА "Новости".
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В Черногории во время протестов ранены четверо полицейских

Четверо сотрудников полиции Черногории пострадали в воскресенье вечером в ходе столкновений с демонстрантами из-за закона о религиозных объединениях, сообщило управление полиции страны.
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Ретивых стал четвертым в спринте на первом этапе «Тур де Ски»

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