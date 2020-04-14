Энергетика

Газета.RuГазета.RuBloomberg оценил последствия сделки ОПЕК+ для России

Сделка по сокращению добычи нефти, достигнутая в ходе переговоров ОПЕК+ является "болезненной неудачей для России", пишет Bloomberg. После того, как Саудовская Аравия увеличила добычу, ценовая война обрушила рынок так же, как коронавирус уничтожил спрос.
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с чего всё началось
Новое соглашение о сокращении добычи нефти представляет собой «болезненную неудачу» России, хотя сделку в Москве встретили с облегчением, заявили
 два источника Bloomberg, близкие к Кремлю.
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В России за сутки от коронавируса умерло 22 человека

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В Москве оштрафовали 92 торговые точки за нарушение санитарных норм

В Москве за последние три дня оштрафовали 92 торговые точки за нарушение санитарно-эпидемиологических норм в условиях режима повышенной готовности из-за распространения коронавирусной инфекции.
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Более четверти работодателей в России готовят сокращение зарплат

Москва, 14 апреля 2020, 09:20 — REGNUM Примерно каждый четвёртый работодатель в России намерен сократить зарплаты работникам в ближайшие полгода.
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Россиян предупредили о росте тарифов на сотовую связь

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