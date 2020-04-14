с чего всё началось

Сделка по сокращению добычи нефти, достигнутая в ходе переговоров ОПЕК+ является "болезненной неудачей для России", пишет Bloomberg. После того, как Саудовская Аравия увеличила добычу, ценовая война обрушила рынок так же, как коронавирус уничтожил спрос.

Общество Малый и средний бизнес увеличил активность Доля работающих в России малых и средних предприятий выросла за неделю на 4,8 процентных пункта — с 39,5% на первой недели карантина до 44,4% на второй неделе, согласно данным 620 тысяч онлайн-касс в разных регионах. 12

Общество «Яндекс.Карты» показывают очереди в магазинах "Яндекс.Карты" начали показывать, сколько человек стоит в очереди в супермаркете. Об этом сообщила пресс-служба сервиса.

Футбол Андрей Шевченко рассказал про гол в ворота сборной России Во вторник, 14 апреля, «Команда 1» опубликовала интервью с главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко.

Общество В Москве оштрафовали 92 торговые точки за нарушение санитарных норм В Москве за последние три дня оштрафовали 92 торговые точки за нарушение санитарно-эпидемиологических норм в условиях режима повышенной готовности из-за распространения коронавирусной инфекции. 21

Общество У десятков сотрудников Большого театра выявлен коронавирус Уточняется, что тестирование на коронавирус за несколько дней до концерта «Мы вместе» прошли несколько сотен сотрудников театра, участвовавших в мероприятии. 301

Общество Более четверти работодателей в России готовят сокращение зарплат Москва, 14 апреля 2020, 09:20 — REGNUM Примерно каждый четвёртый работодатель в России намерен сократить зарплаты работникам в ближайшие полгода. 349

Экономика Россиян предупредили о росте тарифов на сотовую связь Телекоммуникационные компании предсказывают рост тарифов на сотовую связь - по данным Telecom Daily, 84% проводных операторов ожидают повышения цен как минимум на 10-15%. 1,4K

Общество Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов. 1,5K

Футбол УЕФА планирует доиграть еврокубки в августе На текущий момент Союз европейских футбольных ассоциаций бросает все свои силы на то, чтобы помочь каждой стране возобновить и доиграть свой внутренний чемпионат. 4

Общество Малый и средний бизнес получит налоговую отсрочку на год Напомним, что ранее предприятиям малого и среднего бизнеса была предоставлена возможность по отсрочке уплаты всех налогов (за исключением НДС) и страховых взносов сроком на шесть месяцев. 116

Общество Инвестбанкир Игорь Ложевский скоропостижно умер в Лондоне Инвестиционный банкир, член совета директоров En+ Игорь Ложевский умер 12 апреля в Лондоне от «непродолжительной болезни».

Общество Голикова назвала даты для решений об отмене карантина Вице-премьер правительства России Татьяна Голикова спрогнозировала даты, после которых можно будет говорить о возможном поэтапном ослаблении карантинных мер, направленных на нераспространение коронавирусной инфекции, либо об их дальнейшем продлении. 3K

Политика В Конгрессе США заявили, что ВОЗ «прикрывает Китай» Ранее стало известно, что Комитет сената США по внутренней безопасности начинает масштабное расследование причин возникновения и распространения коронавируса, а также роль в этом процессе Китая и Всемирной организации здравоохранения. 20

Здоровье Депздрав Москвы прогнозирует дефицит коек для больных с коронавирусом В ближайшие две-три недели в Москве прогнозируется недостаток коек в больницах, перепрофилированных для борьбы с коронавирусом нового типа, сообщается на сайте Департамента здравоохранения столицы. 107