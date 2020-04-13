Энергетика
Lenta.ruСделку по нефти сочли провалом России
Накануне ОПЕК+ после четырехдневных переговоров все-таки согласовала условия нового соглашения, согласно которым добычу снизят на 9,7 миллиона баррелей в сутки с 1 мая 2020 года по начало мая 2022-го. Базовым уровнем для сокращения добычи будет 11 миллионов баррелей в сутки.
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с чего всё началось
Новое соглашение о сокращении добычи нефти представляет собой «болезненную неудачу» России, хотя сделку в Москве встретили с облегчением, заявили два источника Bloomberg, близкие к Кремлю.Forbes07:27
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