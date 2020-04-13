с чего всё началось

Накануне ОПЕК+ после четырехдневных переговоров все-таки согласовала условия нового соглашения, согласно которым добычу снизят на 9,7 миллиона баррелей в сутки с 1 мая 2020 года по начало мая 2022-го. Базовым уровнем для сокращения добычи будет 11 миллионов баррелей в сутки.

Экономика Половина работающих россиян сообщили о сокращении доходов из-за вируса Почти половина опрошенных россиян (46%) боятся, что их семье не на что будет жить и не будет хватать денег даже на еду. 53

Общество Названы наиболее востребованные профессии после пандемии В ближайшем будущем без работы не останутся онлайн-специалисты, а также представители рабочих профессий, рассказал "Российской газете" директор центра занятости населения "Моя работа" Роман Шкут. 7

Политика Лукашенко упрекнул российские СМИ в предвзятости Президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул российские СМИ, в частности, телеканал "Россия 1" и телеведущего "Первого канала" Кирилла Клейменова в предвзятом освещении принимаемых в республике мер по борьбе с COVID-19, при этом не сказав, в каких именно эфирах он слышал такие заявления. 282

Общество Уткин жестко ответил на обвинения Соловьева Известный журналист и телекомментатор Василий Уткин жестко ответил на обвинения Владимира Соловьева, который назвал его "психически больным". 1,4K

Футбол «Тоттенхэм» не продаст Кейна клубам АПЛ Лондонский "Тоттенхэм" не собирается продавать своего лучшего форварда Харри Кейна соперникам по английскому чемпионату. 1

Армия и оружие В Черное море вошел ракетный эсминец ВМС США Американский ракетный эсминец USS Porter (DDG 78) ("Портер") в понедельник, пройдя Босфор, вошел в акваторию Черного моря, следует из данных международной системы слежения за передвижением судов AIS. 33

Общество В Петербурге приостановили оказание услуг каршеринга «Согласно изменениям, по 30 апреля на территории Санкт-Петербурга запрещается (временно приостанавливается) оказание услуг по краткосрочной аренде автомобилей (услуг каршеринга)», — отметили в пресс-службе администрации. 82

Общество Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1". 1,1K

Технологии Crytek намекнула на выход новой Crysis Официальный «Твиттер» научно-фантастического шутера от первого лица Crysis, разработанного немецкой компанией Crytek, неожиданно опубликовал тизер — «Получаем данные». 1

Общество Голикова рассказала, когда проявится эффект от самоизоляции Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что оценить социальный эффект самоизоляции можно будет к 30 апреля "Мы бы хотели сначала выйти на плато, потому что пока мы растем, и 14–16 апреля могут стать для нас неким критерием - выходим мы все-таки или будем еще какое-то время подрастать", - сказала Голикова, добавив, что тогда будет виден первый эффект от введенных мер. 2,9K

Общество Во Франции продлили режим самоизоляции Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о продлении режима самоизоляции в связи с коронавирусом до 11 мая.

Общество В Москве составили 5 тысяч протоколов на «шашлычников» Только за прошедшие выходные в Москве было составлено почти 5 тысяч протоколов о нарушении режима самоизоляции, сообщил в эфире "России 24" начальник контрольного управления мэрии Евгений Данчиков. 1

Экономика В ФАС оценили рост цен на лимоны и чеснок из-за коронавируса Резкий рост стоимости имбиря, лимонов и чеснока был вызван ажиотажным спросом из-за новостей о коронавирусе, а также тем, что российский рынок этих товаров в значительной степени зависит от импортных поставок. 1