Финансы
Pravda.RuBloomberg оценил потери РФ от дедолларизации в $7,7 млрд
По подсчетам Bloomberg, РФ потеряла $7,7 миллиарда в валютных резервах после того, как приняла решение заменить доллары на евро, юани и золото. Данная цифра актуальная на март этого года, более поздние данные не были опубликованы.
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Космос
Гранит науки: Обнаружена первая известная экзопланета с дождем и водяными облаками
Эхо Москвы вчера в 07:52
Политика
Кортеж Путина в ОАЭ сопроводили машины ДПС
Кортеж президента России Владимира Путина в Абу-Даби сопроводили местные полицейские автомобили с надписью ДПС на русском языке на капоте.
ТВ Центр вчера в 08:12
Кино
Опубликован первый трейлер фильма «Лед 2» с Петровым
Студия Sony Pictures опубликовала первый тизерный трейлер фильма "Лед 2" с Аглаей Тарасовой и Александром Петровым в главных ролях.
Газета.Ru 10:07
Космос
Найдены противоположные потоки вокруг сверхмассивной черной дыры
«Противоположно вращающиеся газовые потоки нестабильны, что означает, что облака падают в черную дыру быстрее, чем в диске с одним направлением вращения», - сказал Импеллиззери.
AstroNews.ru вчера в 18:31
Политика
Посольство США подтвердило снятие дипломатов с поезда в Северодвинске
В посольстве США в Москве прокомментировали публикации СМИ о снятии нескольких дипломатов с поезда в Северодвинске.
РИА Новости 13:08
Спорт
Глава РУСАДА признал подделку допинг-проб в московской лаборатории
Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал о подмене тысячи допинг-проб спортсменов из России.
Телеканал RTVI вчера в 14:34
Шоу-бизнес
Ягудин показал фото Тотьмяниной после операции
Олимпийский чемпион Алексей Ягудин рассказал об операции, которую перенесла его жена, фигуристка Татьяна Тотьмянина.
Телеканал 360° 05:21
Футбол
Кузнецов обратился к болельщикам «Спартака» после ухода из клуба
Бывший тренер «Спартака» Сергей Кузнецов в обращении к болельщикам команды отметил, что бывший тренерский штаб делал все для побед клуба.
ProstoProSport 18:25
Транспорт
В РФ запретят ездить на новых авто без номеров
Водителей в России, которые приобрели новые автомобили, с 2020 года обяжут устанавливать регистрационные номера в день покупки.
REGNUM 01:16
Армия и оружие
В конгрессе США представили резолюцию против вывода войск из Сирии
Представители демократической и республиканской партий США представили в Конгресс совместную резолюцию против решения президента страны Дональда Трампа о выводе американских войск из Сирии, сообщил лидер демократов в Сенате Чак Шумер в своем Twitter.
РИА Новости вчера в 19:36
Гаджеты
Раскрыта себестоимость iPhone 11 Pro Max
Аналитики из компании TechInsights подсчитали стоимость комплектующих нового iPhone 11 Pro Max с 512 гигабайтами памяти, сообщает Daily Mail.
Lenta.ru 19:23
Происшествия
В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале
Известия вчера в 22:40
Происшествия
Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой
В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
Известия вчера в 08:42
Гаджеты
Xiaomi опубликовала график обновлений смартфонов до MIUI 11
Компания Xiaomi опубликовала список устройств, которые получат обновление MIUI 11 до конца этого года.
MobiDevices 07:54
Музыка
Выступавших в России украинских артистов не пустят на Евровидение
На Евровидение-2020 не смогут попасть украинские артисты, которые выступали в России.
Российская газета 12:23
Общество
Россия оказалась пятой с конца в рейтинге репутации стран
Наша страна заняла 51-ю строчку между Нигерией и Саудовской Аравией, - пишет журнал "Форбс". Россия немного улучшила свои позиции.
Эхо Москвы 13:02
Футбол
Ансальди показал видео, где он победил в армрестлинге Дзюбу и Халка
Аргентинец на своей странице в Instagram выложил видео, где он побеждает в армрестлинге Халка и Артема Дзюбу.
Sportbox.RU 12:51
Общество
Дженнифер Энистон завела страницу в Instagram
Американская актриса Дженнифер Энистон завела страницу в инстаграме, сообщает The Sun.
РИА Новости вчера в 13:24
Наука
Археологи из ЮАР сделали важное открытие о предках людей. Снова
В 2010 году Бергер попал в заголовки газет, когда он, а точнее, его сын, которому тогда было девять лет, обнаружил останки нового вида человека на холмах к северу от Йоханнесбурга.
Машины и Механизмы 03:45
Авто
Новый Volkswagen Golf рассекретили до премьеры
Хэчбек Volkswagen Golf восьмого поколения, чья премьера состоится 24 октября, впервые показали без камуфляжа.
Автоновости дня вчера в 05:21
Экономика
Власти сочли недостижимыми свои цели по борьбе с нелегальным алкоголем
Правительство сочло невыполнимым целевой показатель по сокращению потребления незарегистрированного алкоголя в 2020–2022 годах, и его предложено скорректировать до более реалистичных значений.
РБК 17:00
Экономика
МФЦ тесен: с 2020 года оказывать госуслуги населению начнут банки
Некоторые банки будут оказывать госуслуги гражданам начиная с 2020 года, следует из проекта постановления кабмина, разработанного Минэкономразвития.
Известия 17:01
Политика
Пенс отказался сотрудничать с демократами по делу об импичменте Трампа
Вице-президент США Майкл Пенс отказался во вторник сотрудничать с конгрессменами-демократами, которые проводят расследование обвинений в рамках процедуры импичмента американского лидера Дональда Трампа.
ТАСС вчера в 19:29
Культура
Составлен список самых влиятельных людей в Голливуде
Список возглавил гендиректор студии Disney Роберт Айгер, фильмы которой заработали в этом году 8 млрд долларов.
Суть событий 15:55
Гаджеты
Ватикан выпустил «умные» четки для молитв
The GEEK 16:45
Шоу-бизнес
Тимати и Анастасия Решетова стали родителями
Модель Анастасия Решетова и исполнитель Тимати стали родителями. Фотографией ребенка Тимати поделился в своем Instagram.
Газета.Ru 11:57
Политика
Кадыров назвал «выдумками» сообщения о зачистке его окружения
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что публикации о зачистке высокопоставленных чиновников и силовиков из его окружения являются «тясячепроцентной ложью».
Коммерсантъ 16:47