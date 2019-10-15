Финансы
Pravda.RuBloomberg оценил потери РФ от дедолларизации в $7,7 млрд
По подсчетам Bloomberg, РФ потеряла $7,7 миллиарда в валютных резервах после того, как приняла решение заменить доллары на евро, юани и золото. Данная цифра актуальная на март этого года, более поздние данные не были опубликованы.
Читать в источнике
Оценить222
Подробнее о событии
Показать все источники
Bloomberg оценил в $7,7 млрд потери России от первого года дедолларизации
Ведомости15 октября в 05:50
Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 03:28, Ашберн
Происшествия
В центре Саратова росгвардеец захлебнулся рвотой
Источник в правоохранительных органах рассказал изданию «Новости Саратова», что в центра города нашли труп росгвардейца, который, предположительно, захлебнулся рвотой.
Новости Саратова 03:11
Происшествия
В школе Новосибирска обнаружили тело ученицы
Российская газета 01:30
Происшествия
Прокурор просит освободить четырех фигурантов по делу «Зимней вишни»
Прокуратура ходатайствует об освобождении из следственного изолятора (СИЗО) четырех из восьми обвиняемых по делу о пожаре торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово, в результате которого погибли 60 человек.
Газета.Ru 03:07
Общество
В России предпенсионеры пожаловались на увольнения
Год назад в УК РФ появилась статья за их увольнение или необоснованный отказ при трудоустройстве, которая предполагает наложение штрафа до 200 тысяч рублей или обязательные работы.
Московский Комсомолец 03:15
Здоровье
Названы указывающие на развитие рака желудка пищевые привычки
Рак желудка обычно начинается в слизеобразующих клетках, именно поэтому болезнь может начать проявляться с неприятных симптомов при поглощении и переваривании пищи, пишет издание «Профиль».
Волгоградская правда вчера в 11:57
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова родила Тимати сына
Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.
Актуальные Новости вчера в 11:53
Авто
Российский завод Haval начал производство купе-кроссовера Haval F7x
Завод Haval в Тульской области выпустил первый серийный купе-кроссовер Haval F7x для российского рынка.
Автоновости дня вчера в 08:12
Шоу-бизнес
Сальма Хайек отметила 12 миллионов подписчиков иглоукалыванием
Актриса выложила откровенное фото Число подписчиков Сальмы Хайек в "Инстаграме" недавно достигло 12 миллионов.
WomanHit.ru 15 октября в 10:36
Кино
Новой женщиной-кошкой в «Бэтмене» станет актриса Зои Кравиц
Американская актриса Зои Кравиц сыграет роль женщины-кошки в новом фильме «Бэтмен».
МИР 24 15 октября в 05:01
Армия и оружие
Польша оценила возросший потенциал российской армии
За последнее время мощь российской армии заметно увеличилась. Об этом говорят результаты учений, проведенных страной в 2019 году.
Телеканал 360° 02:01
Общество
Авиакомпания S7 получила допуск на полеты в Грузию
Авиакомпания S7 получила допуск на выполнение рейсов в грузинский город Кутаиси. Об этом сообщается на сайте Росавиации.
ФАН вчера в 11:52
Экономика
Минфин отказался выделять более 40 млрд рублей на ЦКАД
Министерство финансов отказало Минтрансу в выделении необходимых 44 млрд рублей на завершение строительства Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД).
Газета.Ru 01:34
Единоборства
Американский боксер скончался после нокаута в андеркарде боя Усика
Спорт-Экспресс 03:03
Происшествия
В Чебоксарах число пострадавших в ДТП с троллейбусом выросло до 31
В результате ДТП пострадал 31 человек, в том числе 10 несовершеннолетних.
Российская газета 02:45
Политика
Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР
Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.
Газета.Ru 15 октября в 14:48
Происшествия
Бывший директор Федерации баскетбола Домани получил шесть лет колонии
Газета.Ru вчера в 15:52
Политика
Володин: Россия осуждает вмешательство во внутренние дела Венесуэлы
Москва не поддерживает введение односторонних санкций в отношении Венесуэлы, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с председателем Национального учредительного собрания Боливарианской Республики Венесуэла Диосдадо Кабельо Рондоном.
Дума ТВ 02:29
Футбол
Арам Габрелянов стал консультантом нового футбольного клуба в Москве
В Москве в ближайшее время будет создан клуб Moscow City. Об этом РБК сообщил источник, близкий к клубу, и собеседник, знакомый с ситуацией.
РБК вчера в 15:28
Экономика
Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога
Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
Газета.Ru вчера в 23:46
Футбол
Доменико Тедеско: «Критика бывших спартаковцев? Это эмоции, а я их люблю»
Эксклюзивное интервью нового главного тренера красно-белых После своей третьей тренировки в «Спартаке» Доменико Тедеско принял журналистов «СЭ» в ложе стадиона с видом на поле «Открытия Арены».
Спорт-Экспресс 03:00
Общество
В России упростили процедуру взыскания долгов с дачников
Садоводческие товарищества теперь смогут взыскать долги дачников, направив заявление в мировой суд о выдаче судебного приказа.
РБК 01:30
Общество
Кейт Миддлтон повторила наряд принцессы Дианы в Пакистане
Общественность не в меньшей степени интересовали наряды, в которые была одета жена принца Кейт Миддлтон.
Piter.tv 15 октября в 07:45
Экономика
ЛУКОЙЛ утвердил новые принципы дивидендной политики
Совет директоров компании ЛУКОЙЛ принял решение об изменении дивидендной политики.
Российская газета вчера в 09:55
Футбол
Кузнецов обратился к болельщикам «Спартака» после ухода из клуба
Бывший тренер «Спартака» Сергей Кузнецов в обращении к болельщикам команды отметил, что бывший тренерский штаб делал все для побед клуба.
ProstoProSport вчера в 18:25
Армия и оружие
Турция сообщила о нейтрализации «611 террористов» в Сирии
Министерство обороны Турции сообщило о нейтрализации «611 террористов» в ходе военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии.
RT на русском 15 октября в 13:53
Общество
Всем сотрудникам «Роскосмоса» за границей предписано быть бдительными
Например, работникам компаний стоит воздержаться от употребления спиртных напитков в транспорте, не раскрывать целей поездки случайным попутчикам, не встревать в потенциально конфликтные споры на политические или религиозные темы, не вести конфиденциальные служебные разговоры в номерах и ресторанах.
Ведомости вчера в 16:37
Политика
Обвиняемые в США партнеры Джулиани предстанут перед судом 17 и 23 октября
Обвиняемые в США партнеры личного адвоката президента США Руди Джулиани предстанут перед судом 17 и 23 октября, говорится в распоряжении суда, выпущенном в среду.
РИА Новости вчера в 16:07
Футбол
Сон Хын Мин пожаловался на жесткую игру сборной КНДР
Нападающий английского "Тоттенхэма" и сборной Южной Кореи по футболу Сон Хын Мин рассказал об отборочном матче к чемпионату мира по футболу-2022 против сборной КНДР, прошедшем в Пхеньяне и завершившемся нулевой ничьей, пожаловавшись на жесткую игру со стороны соперника.
ProstoProSport 03:14
Культура
Составлен список самых влиятельных людей в Голливуде
Суть событий вчера в 15:55
Транспорт
В ГИБДД представили новые устройства для контроля скорости автомобилей
РИА Новости вчера в 15:25