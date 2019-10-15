Как пишет агентство, российский ЦБ, который начал перекладываться в «слабые» валюты вроде евро и юаня, «упустил» укрепление доллара на 6,5%. В случае сохранения прежней, преимущественно долларовой, структуры запасов (их общий объем — $531 млрд) к марту 2019 года они бы увеличились примерно на 3,8%, отметил Bloomberg.

Bloomberg оценил потери России от дедолларизации за год почти в $8 млрд

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