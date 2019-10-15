Финансы

Газета.RuГазета.RuBloomberg оценил убытки России из-за отказа от доллара

Россия терпит убытки из-за постепенного ухода от доллара в расчетах. Первый год эксперимента по отказу от американской валюты в золотовалютных резервах обошелся стране примерно в $7,7 млрд недополученной прибыли, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на соответствующие расчеты.
Читать в источнике
Комментировать281

Подробнее о событии

СМИ: Россия потеряла на дедолларизации $7,7 млрд

Коммерсантъ07:57

Bloomberg оценил потери России от снижения доли доллара в золотовалютном резерве

Известия07:20

Сколько стоил России уход от доллара?

Вести.Финанс01:59

Экономисты подсчитали, сколько Россия потеряла из-за отказа от доллара

URA.Ru06:42

Bloomberg оценил в $7,7 млрд потери России от первого года дедолларизации

Ведомости05:50

Bloomberg оценил потери России от дедолларизации резервов

Forbes03:49

Сколько Россия потеряла на отказе от доллара (спойлер: очень много)

РБК08:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 16:11, Вашингтон
Общество

В России простились с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым

REGNUM 07:22
Происшествия

В Японии число жертв тайфуна увеличилось до 66

Число погибших в результате последствий тайфуна «Хагибис» в Японии увеличилось до 66, при этом 15 человек считаются пропавшими без вести.
RT на русском 00:30
Наука

Впервые человеку пересадили кожу генетически модифицированной свиньи

В городе R 13:16
Политика

Дробыш и Лещенко оценили исполнение гимна РФ саудовским оркестром

ФАН 07:03
Хоккей

«Авангард» победил СКА в матче КХЛ

Омский «Авангард» одержал победу над санкт-петербургским СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
RT на русском 14:37
Футбол

В «МЮ» отказались от возвращения Ибрагимовича

Напомним, что Ибрагимович забил 29 голов в 53-х матчах за «МЮ», в том числе мяч в финале победного Кубка английской лиги с «Саутгемптоном» в 2017 году.
ODDS.ru вчера в 07:15
Общество

Патриарх Кирилл заявил о греховности идеи либерализма

Патриарх Московский и вся Руси Кирилл заявил, что либерализм «в каком-то смысле греховная идея», потому что в центре жизни оказывается сам человек, а не Бог, приводит его слова «РИА Новости» во вторник, 15 октября.
Известия 14:41
Армия и оружие

Зеленский посетил передовую в Донбассе

Глава Украины Владимир Зеленский посетил зону проведения операции объединенных сил в Донбассе.
Газета.Ru вчера в 12:40
Происшествия

В Нидерландах обнаружена семья, которая 9 лет пряталась в подвале дома

Полиция в провинции Нидерландов Дренте на северо-востоке королевства обнаружила 58-летнего мужчину и шестерых его детей в возрасте от 16 до 25 лет, которые около девяти лет жили в подвале фермерского дома.
Вести.Ru 14:51
Общество

Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом

14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM вчера в 15:12
Общество

Нобелевскую премию по экономике дали за исследование бедности

Нобелевскую премию по экономике получили экономисты Абхиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер за «экспериментальный подход в облегчении бедности».
Ведомости вчера в 05:57
Общество

Чемпионка ОИ Тотьмянина перенесла операцию в московском онкоцентре

Бывшая российская фигуристка, победительница Олимпиады-2006 Татьяна Тотьмянина перенесла экстренную операцию, которая проходила в московском онкоцентре.
RT на русском 08:43
Политика

Попавшая под санкции США россиянка задержана в Минске

Отмечается, что Богачева входит в санкционный список США по делу о "вмешательстве" в выборы.
Газета.Ru 04:50
Общество

Умерший ирландец разыграл родственников на своих похоронах

VSE42.RU вчера в 06:46
Общество

В России вынесли первый штраф за фейковые новости

Статья об ответственности за публикацию фейковых новостей появилась в КоАП России в марте, ранее о присуждении СМИ штрафа по ней не сообщалось.
РИА Новости 06:27
Армия и оружие

Россия и Сирия приняли меры для безопасного вывода иностранных военных

Россия и Сирия приняли необходимые меры для безопасного вывода иностранных военных с северо-востока Сирии, сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Бакин.
РИА Новости 15:10
Политика

Киев потребовал распустить ДНР и ЛНР для выполнения Минских соглашений

Минские соглашения предусматривают следующий порядок действий: установление перемирия, отвод сил, в первый день после разведения необходимо начать диалог о выборах в Донбассе, также нужно провести амнистию участников конфликта.
РИА Новости 12:05
Происшествия

В 30 субъектах России проходят обыски в рамках дела ФБК

Следственный комитет России сообщил о проведении в 30 субъектах страны обысков в штабах Фонда борьбы с коррупцией* в рамках возбуждённого ранее дела об отмывании денег.
RT на русском 03:00
Футбол

Украинский футболист съязвил о победе России на Евро-2020

Нападающий команды Роман Яремчук в интервью журналистам съязвил о победе России на Евро-2020.
Народные новости 05:58
Культура

Премию «Ясная поляна» в главной номинации вручили за роман о Донбассе

Взгляд.ру 15:03
Общество

«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник

Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru 12:43
Общество

Попавшие под санкции компании и бизнесмены получат специальные законы

Особый режим Министерство предлагает дополнить закон о противодействии недружественным мерам США и других государств следующим положением — "в отношении граждан РФ и (или) российских юрлиц, на которых распространяются меры ограничительного характера со стороны недружественных иностранных государств, применяются специальные положения законодательства".
РБК 09:07
Происшествия

СК показал подозреваемых в убийстве продававшей машину женщины

Следственный комитет Свердловской области опубликовал фотографии трех подозреваемых в убийстве 27-летней девушки на Урале, которая пыталась продать свой автомобиль.
РБК 12:25
Происшествия

В ОНК указали на грубые нарушения условий содержания новых фигурантов «московского дела»

В Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) обнаружили грубые нарушения условий содержания новых фигурантов дела о летних протестных акциях в Москве.
Росбалт 13:39
Политика

Грызлов прокомментировал срыв разведения сил в Донбассе

Полпред России в контактной группе Борис Грызлов прокомментировал срыв разведения сил в Петровском и Золотом в Донбассе.
RT на русском 11:51
Происшествия

Глава администрации Новочеркасска задержан за взятку

Блокнот Ростов-на-Дону 15:23
Общество

Супермодель Беллу Хадид назвали самой красивой женщиной в мире

Хадид оказалась близка к идеальному соотношению на 94, 35%, поэтому хирург назвал ее самой красивой женщиной в мире.
РИА Новости 08:58
Происшествия

Россияне устроили самосуд над мужчиной за нападения на детей

Жители Архангельска устроили самосуд над мужчиной, которого подозревают в серии нападений на женщин и детей.
Lenta.ru 14:45
Гаджеты

Обновление iOS 13.1.2 принесло критические проблемы в работу iPhone

Многие владельцы iPhone пожаловались, что после обновления iOS до версии 13.1.2 их смартфоны столкнулись с новыми проблемами.
REGNUM 09:19
Технологии

Tesla начнёт установку домашних батарей Powerwall в Японии

Производитель электромобилей и аккумуляторов Tesla заявил во вторник, что следующей весной начнёт установку своих домашних аккумуляторов Powerwall в Японии.
3DNews 09:47
Как работают Яндекс.Новости?
Главное