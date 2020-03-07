Общество
ToDay News UfaBloomberg оценил вероятный ущерб экономике от коронавируса в $2,7 трлн
Аналитики Bloomberg разработали 4 сценария влияния коронавируса на мировую экономику. Как сообщает ToDay News Ufa, глобальная пандемия приведет к рецессии ЕС, США, Японии. В этом случае мировая экономика потеряет до 2,7 триллионов долларов (2,38 триллиона евро).
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Шоу-бизнес
Заболевшая Пугачева ответила на вопрос о коронавирусе
Армия и оружие
Сирийцы забросали камнями колонну Америки
Наука
Ученые смогли наблюдать за воспоминаниями в человеческом мозге
Во время клинического исследования пациентов с лекарственно-устойчивой эпилепсией команда ученых в реальном времени отслеживала электрическую активность мозга.
Авто
Mercedes работает над созданием электрической версии модели G-Class
Немецкая автомобилестроительная компания Mercedes работает над созданием электрической версии модели G-Class.
Происшествия
Подозреваемого в убийстве подростка задержали в Петербурге
Сына судьи Третьего кассационного суда общей юрисдикции, которого подозревают в убийстве 14-летнего подростка, задержали в Петербурге.
Кино
Звезда «Игры престолов» может появиться в продолжении «Ведьмака»
Британская актриса Натали Дормер может появиться во втором сезоне сериала «Ведьмак» от студии Netflix.
Общество
Италия вышла на первое место по смертности от коронавируса
Италия занимает первое место по смертности от коронавируса, следует из данных РИА "Новости".
Общество
Все массовые мероприятия отменены во Франции из-за коронавируса
"Из-за распространения коронавируса во Франции все мероприятия участием более тысячи человек запрещены", - заявил министр.
Общество
В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей
Существенно увеличить размер пенсии может ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), предусмотренная государством для отдельных категорий граждан, заявила "Вечерней Москве" глава отдела по взаимодействию со СМИ отделения ПФР по Москве и Московской области Марина Густова.
Общество
Голикова назвала «раздутой» панику вокруг коронавируса
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала "раздутой" панику вокруг распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, пишет ТАСС.
Политика
Зеленский понадеялся на справедливый суд по MH17
Первое заседание по делу о крушении малайзийского Boeing MH17 в Донбассе начнется в ближайший понедельник, 9 марта, в суде Гааги.
Политика
Поэтесса Дмитрук предупредила о возможном развале Украины
2 февраля бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина рискует развалиться на несколько государств.
Политика
Кадыров прокомментировал слежку США за ним на Ближнем Востоке
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его не волнует переписка американских конгрессменов и сотрудников Госдепартамента США о его делах на Ближнем Востоке.
Происшествия
Турнир ММА в Черкесске закончился массовой дракой
Массовой дракой завершился вечером 7 марта турнир ММА в Черкесске.
Происшествия
В Киргизии участниц женского марша против насилия избили и задержали
В Бишкеке мужчины избили участниц женского марша против насилия, после чего сами активистки были задержаны, сообщает киргизское информагентство «Апрель».
Общество
Столетний житель Китая излечился от коронавируса
Столетний житель Китая вылечился от нового коронавируса и был в субботу выписан из больницы, став таким образом старейшим человеком, которому удалось победить вирус COVID-19, сообщает агентство Синьхуа.
Единоборства
Валентина Шевченко считает, что Енджейчик победила в бою с Чжан Вейли
Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко поделилась мнением о титульном поединке между чемпионкой организации в минимальном весе Чжан Вейли и Йоанной Енджейчик.
Культура
Пресняков-старший раскритиковал телешоу «Голос» из-за предвзятости
Известный российский музыкант Владимир Пресняков-старший заявил о своем недоверии к шоу «Голос» на Первом канале.
Общество
Израиль допустил введение карантина приезжающих из всех стран
Карантинный режим, введенный в Израиле из-за коронавирусной инфекции COVID-19, может коснуться приезжающих из всех стран.
Здоровье
Ученые определили безопасное для здоровья людей количество яиц в день
В результате выяснилось, что одно куриное яйцо в день не несет опасности для здоровья человека.
Футбол
Федотов раскритиковал работу арбитров матча «Локомотив» – «Ахмат»
Футбольный судья Игорь Федотов поделился мнением о работе арбитров в игре 21-го тура Тинькофф Чемпионата России по футболу между «Локомотивом» и «Ахматом».
Политика
Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России
Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.
Шоу-бизнес
Джиган сбрил все волосы и съехал от жены и четырёх детей
Рэпер Денис Устименко-Вайнштейн, известный как Джиган, сбрил все волосы на лице.
Единоборства
Макгрегор назвал Махачева кретином за недовольство женскими боями
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор раскритиковал Ислама Махачева за недовольство женскими боями.
Гаджеты
Huawei ожидает резкого падения продаж смартфонов из-за ограничений США
По данным источников ресурса The Information, в связи запретом США на сотрудничество с Google и другими американскими фирмами, Huawei прогнозирует падение продаж смартфонов в этом году на 20 %.
Общество
Власти рассказали о состоянии калининградки, заболевшей коронавирусом
По словам губернатора, болезнь у женщины проходит в легкой форме, бессимптомно.
Биатлон
Губерниев намекнул на шизофрению у Тихонова
Известный комментатор Дмитрий Губерниев в очередной раз жестко раскритиковал бывшего советского биатлониста и экс-главу СБР Александра Тихонова.
Футбол
«Бавария» обыграла «Аугсбург» в матче Бундеслиги
В матче 25-го тура чемпионата Германии мюнхенская «Бавария» обыграла «Аугсбург» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена».