Общество

ToDay News UfaToDay News UfaBloomberg оценил вероятный ущерб экономике от коронавируса в $2,7 трлн

Аналитики Bloomberg разработали 4 сценария влияния коронавируса на мировую экономику. Как сообщает ToDay News Ufa, глобальная пандемия приведет к рецессии ЕС, США, Японии. В этом случае мировая экономика потеряет до 2,7 триллионов долларов (2,38 триллиона евро).
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Moody’s: коронавирус негативно сказался на всех странах Большой двадцатки

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Bloomberg оценило возможный ущерб экономике от коронавируса в $2,7 трлн

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Немецкая автомобилестроительная компания Mercedes работает над созданием электрической версии модели G-Class.
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Первое заседание по делу о крушении малайзийского Boeing MH17 в Донбассе начнется в ближайший понедельник, 9 марта, в суде Гааги.
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Происшествия

В Киргизии участниц женского марша против насилия избили и задержали

В Бишкеке мужчины избили участниц женского марша против насилия, после чего сами активистки были задержаны, сообщает киргизское информагентство «Апрель».
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Известный российский музыкант Владимир Пресняков-старший заявил о своем недоверии к шоу «Голос» на Первом канале.
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Карантинный режим, введенный в Израиле из-за коронавирусной инфекции COVID-19, может коснуться приезжающих из всех стран.
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Ученые определили безопасное для здоровья людей количество яиц в день

В результате выяснилось, что одно куриное яйцо в день не несет опасности для здоровья человека.
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«Бавария» обыграла «Аугсбург» в матче Бундеслиги

В матче 25-го тура чемпионата Германии мюнхенская «Бавария» обыграла «Аугсбург» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена».
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