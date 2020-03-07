Общество

ToDay News UfaToDay News UfaBloomberg оценил вероятный ущерб экономике от коронавируса в $2,7 трлн

Аналитики Bloomberg разработали 4 сценария влияния коронавируса на мировую экономику. Как сообщает ToDay News Ufa, глобальная пандемия приведет к рецессии ЕС, США, Японии. В этом случае мировая экономика потеряет до 2,7 триллионов долларов (2,38 триллиона евро).
Читать в источнике
Комментировать11

Подробнее о событии

Bloomberg оценило возможный ущерб экономике от коронавируса в $2,7 трлн

Коммерсантъвчера в 10:56

Назван возможный ущерб мировой экономике от коронавируса

Телеканал 360°вчера в 09:36

Bloomberg оценил возможный ущерб экономике от коронавируса в $2,7 трлн

РБКвчера в 05:58

Для коронавируса написали четыре сценария

Lenta.ruвчера в 08:28

Аналитики Bloomberg оценили возможный ущерб экономике от коронавируса

Эхо Москвывчера в 11:01

Эксперты оценили потери мировой экономики из-за коронавируса

Росбалтвчера в 06:34

Bloomberg оценил потери мировой экономики от коронавируса

Life.ruвчера в 09:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 11:03, Ашберн
Здоровье

Заболевших коронавирусом в Липецкой области нет. Всё под контролем

Липецкая область полностью готова к возможному распространению коронавирусной инфекции, сообщили в администрации Липецкой области.
Липецкое время 06 марта в 14:45
Политика

Эрдоган заявил о праве Турции на самостоятельные действия в Сирии

Турция оставляет за собой право своими силами добиться целей операции «Весенний щит», если Россия «не выполнит обязательства по Сирии», заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
RT на русском 10:15
Общество

Мишустин подписал распоряжение о выделении 18,3 млрд рублей медикам

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 18,3 млрд рублей на софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.
Газета.Ru вчера в 06:32
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк рассказала о стрессе в связи с болезнью матери

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк призналась, что испытывает большой стресс в связи с болезнью ее матери.
Газета.Ru 09:01
Спорт

Большунов победил в лыжном марафоне в Норвегии

Известия 09:11
Происшествия

В Петербурге подозреваемый в убийстве школьника подросток признал вину

Говорит Москва 10:50
Авто

Электрический Mercedes G-Class готовится к выходу

В 2019 году глобальные продажи G-Class увеличились на 60% до 35 тысяч единиц, превзойдя рекорд 2017 года на 22 000 экземпляров.
32CARS.ru вчера в 06:17
Политика

Посольство Украины в США потребовало от Vox переделать карту с Крымом

РИА Новости 09:34
Политика

Украине посоветовали готовиться к коллапсу из-за Зеленского

Политолог Юрий Романенко призвал готовиться к коллапсу, который произойдет из-за того, что при власти на Украине находится Владимир Зеленский.
Газета.Ru 06:32
Общество

В Италии закрыли 14 провинций из-за коронавируса

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал указ, по которому закрываются въезд, выезд и передвижение внутри территории Ломбардии и 14 провинций из-за распространения коронавируса.
BFM.ru 02:23
Энергетика

В «Роснефти» рассказали о вреде соглашения ОПЕК+ для России

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года.
РИА Новости 06:53
Политика

Климкин увидел «катастрофу» для Киева в праздновании Дня Победы

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал возможность приезда в Москву на празднование Дня Победы мировых лидеров.
Российская газета 10:45
Армия и оружие

Золотов заявил, что вооружение Росгвардии превосходит мировые аналоги

В интервью «Российской газете» Золотов рассказал, что Росгвардия получает высокотехнологичные образцы вооружения и техники, которые превосходят заграничные аналоги по многим показателям.
News.ru 10:11
Общество

Находившиеся на карантине в Казани туристы с Diamond Princess выписаны

Граждане России, у которых была выявлена коронавирусная инфекция на круизном лайнере Diamond Princess, выписаны после карантина в Казани.
RT на русском 04:45
Общество

В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в городе коронавируса.
Коммерсантъ 05 марта в 14:31
Политика

Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе

Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год.
РБК 06 марта в 13:34
Политика

Кадыров ответил на сообщения о проверке Госдепом его счетов

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал сообщения о том, что американские власти заинтересовались его "бизнесом и банковскими счетами".
РИА Новости вчера в 12:00
Единоборства

Нурмагомедов согласился на реванш с Макгрегором

NewInform 04:28
Музыка

Появился отрывок песни Little Big для «Евровидения»

Lenta.ru вчера в 05:39
Общество

В Омске нашли женщину со страховой пенсией 52 тыс. руб

Самую большую страховую пенсию по старости среди жителей Омской области получает 70-летняя женщина — 52 533 руб. ежемесячно.
РБК 01:19
Армия и оружие

Российские военные на Балтике отработали удары «Искандерами»

«В рамках планового лагерного сбора подразделений ракетного соединения армейского корпуса расчётами оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» проведена тренировка по нанесению условных ракетных ударов», — приводит Интерфакс слова официального представителя Балтфлота Романа Мартова.
RT на русском 06:15
Футбол

«Манчестер Юнайтед» победит «Манчестер Сити» в мерсисайдском дерби

Мерсисайдское дерби рассудит Майк Дин. «Манчестер Юнайтед» с 42-я очками на счету находится на седьмом месте в турнирной таблице АПЛ.
ODDS.ru 01:19
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в России

Четыре новых случая заражения коронавирусом зарегистрированы в России за последние сутки.
Рамблер вчера в 08:29
Общество

Сделавшая предложение Путину жительница Иваново рассказала о себе

РИА Новости вчера в 01:07
Футбол

«Крылья Советов» обыграли «Рубин» в матче чемпионата России

РИА Новости 09:09
Происшествия

СК начал проверку после смерти украинских шахматистов в Москве

Российская газета 05 марта в 23:42
Игры

Вышел релизный трейлер Black Mesa — ремейк первой Half-Life

Вышел релизный официальный трейлер — ремейк первой Half-Life с улучшенной графикой, который делали 14 лет.
КМВ Новости 06 марта в 14:24
Футбол

Звонимир Бобан: «Не знал, что в „Милане“ северокорейская диктатура»

Экс-директор «Милана» Звонимир Бобан обрушился с критикой на действия клуба, который уволил его после интервью с критикой генерального директора Ивана Газидиса.
Матч ТВ 07:53
Армия и оружие

СМИ разглядели «трофейные» элементы в экипировке российского спецназа

Журналисты медиа-издания «Московский Комсомолец» разглядели «трофейные» элементы в новой экипировке отечественного спецназа.
OAnews вчера в 14:16
Общество

Родственники погибших на рейсе MH17 устроили акцию протеста у российского посольства в Гааге

Перед российским посольством в Гааге 8 марта, накануне открытия суда по делу MH17, прошла акция родственников погибших в авиакатастрофе.
Телеканал RTVI 07:32
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное