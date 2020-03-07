Общество
ToDay News UfaBloomberg оценил вероятный ущерб экономике от коронавируса в $2,7 трлн
Аналитики Bloomberg разработали 4 сценария влияния коронавируса на мировую экономику. Как сообщает ToDay News Ufa, глобальная пандемия приведет к рецессии ЕС, США, Японии. В этом случае мировая экономика потеряет до 2,7 триллионов долларов (2,38 триллиона евро).
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Здоровье
Заболевших коронавирусом в Липецкой области нет. Всё под контролем
Липецкая область полностью готова к возможному распространению коронавирусной инфекции, сообщили в администрации Липецкой области.
Политика
Эрдоган заявил о праве Турции на самостоятельные действия в Сирии
Турция оставляет за собой право своими силами добиться целей операции «Весенний щит», если Россия «не выполнит обязательства по Сирии», заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Общество
Мишустин подписал распоряжение о выделении 18,3 млрд рублей медикам
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 18,3 млрд рублей на софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк рассказала о стрессе в связи с болезнью матери
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк призналась, что испытывает большой стресс в связи с болезнью ее матери.
Спорт
Большунов победил в лыжном марафоне в Норвегии
Происшествия
В Петербурге подозреваемый в убийстве школьника подросток признал вину
Авто
Электрический Mercedes G-Class готовится к выходу
В 2019 году глобальные продажи G-Class увеличились на 60% до 35 тысяч единиц, превзойдя рекорд 2017 года на 22 000 экземпляров.
Политика
Украине посоветовали готовиться к коллапсу из-за Зеленского
Политолог Юрий Романенко призвал готовиться к коллапсу, который произойдет из-за того, что при власти на Украине находится Владимир Зеленский.
Общество
В Италии закрыли 14 провинций из-за коронавируса
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал указ, по которому закрываются въезд, выезд и передвижение внутри территории Ломбардии и 14 провинций из-за распространения коронавируса.
Энергетика
В «Роснефти» рассказали о вреде соглашения ОПЕК+ для России
Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года.
Политика
Климкин увидел «катастрофу» для Киева в праздновании Дня Победы
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал возможность приезда в Москву на празднование Дня Победы мировых лидеров.
Армия и оружие
Золотов заявил, что вооружение Росгвардии превосходит мировые аналоги
В интервью «Российской газете» Золотов рассказал, что Росгвардия получает высокотехнологичные образцы вооружения и техники, которые превосходят заграничные аналоги по многим показателям.
Общество
Находившиеся на карантине в Казани туристы с Diamond Princess выписаны
Граждане России, у которых была выявлена коронавирусная инфекция на круизном лайнере Diamond Princess, выписаны после карантина в Казани.
Общество
В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в городе коронавируса.
Политика
Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе
Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год.
Политика
Кадыров ответил на сообщения о проверке Госдепом его счетов
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал сообщения о том, что американские власти заинтересовались его "бизнесом и банковскими счетами".
Единоборства
Нурмагомедов согласился на реванш с Макгрегором
Музыка
Появился отрывок песни Little Big для «Евровидения»
Общество
В Омске нашли женщину со страховой пенсией 52 тыс. руб
Самую большую страховую пенсию по старости среди жителей Омской области получает 70-летняя женщина — 52 533 руб. ежемесячно.
Армия и оружие
Российские военные на Балтике отработали удары «Искандерами»
«В рамках планового лагерного сбора подразделений ракетного соединения армейского корпуса расчётами оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» проведена тренировка по нанесению условных ракетных ударов», — приводит Интерфакс слова официального представителя Балтфлота Романа Мартова.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» победит «Манчестер Сити» в мерсисайдском дерби
Мерсисайдское дерби рассудит Майк Дин. «Манчестер Юнайтед» с 42-я очками на счету находится на седьмом месте в турнирной таблице АПЛ.
Общество
Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в России
Четыре новых случая заражения коронавирусом зарегистрированы в России за последние сутки.
Общество
Сделавшая предложение Путину жительница Иваново рассказала о себе
Футбол
«Крылья Советов» обыграли «Рубин» в матче чемпионата России
Происшествия
СК начал проверку после смерти украинских шахматистов в Москве
Игры
Вышел релизный трейлер Black Mesa — ремейк первой Half-Life
Вышел релизный официальный трейлер — ремейк первой Half-Life с улучшенной графикой, который делали 14 лет.
Футбол
Звонимир Бобан: «Не знал, что в „Милане“ северокорейская диктатура»
Экс-директор «Милана» Звонимир Бобан обрушился с критикой на действия клуба, который уволил его после интервью с критикой генерального директора Ивана Газидиса.
Армия и оружие
СМИ разглядели «трофейные» элементы в экипировке российского спецназа
Журналисты медиа-издания «Московский Комсомолец» разглядели «трофейные» элементы в новой экипировке отечественного спецназа.
Общество
Родственники погибших на рейсе MH17 устроили акцию протеста у российского посольства в Гааге
Перед российским посольством в Гааге 8 марта, накануне открытия суда по делу MH17, прошла акция родственников погибших в авиакатастрофе.