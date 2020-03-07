Общество

ToDay News UfaToDay News UfaBloomberg оценил вероятный ущерб экономике от коронавируса в $2,7 трлн

Аналитики Bloomberg разработали 4 сценария влияния коронавируса на мировую экономику. Как сообщает ToDay News Ufa, глобальная пандемия приведет к рецессии ЕС, США, Японии. В этом случае мировая экономика потеряет до 2,7 триллионов долларов (2,38 триллиона евро).
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Суд оставил Роналдиньо под стражей

Суд принял решение оставить под стражей Роналдиньо и его брата на время следственных действий.
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Большунов победил в лыжном марафоне в Норвегии

Российский лыжник Александр Большунов выиграл гонку на 50 км на этапе Кубка мира в Осло.
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Стало известно, что из магазина приложений Google Play Store пропал регулятор AnTuTu.
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Бывший украинский шпион заявил, что война за Донбасс проиграна

Осужденный в ДНР за шпионаж украинский журналист Станислав Асеев назвал возвращение Донбасса под контроль Киева маловероятным, а войну в регионе проигранной.
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В сети появился отрывок песни Little Big для Евровидения

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Зеленский рассказал о сложностях в переговорах с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что ему тяжело даются переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.
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Поэтесса Дмитрук предупредила о возможном развале Украины

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Принц Гарри и Меган Маркл произвели фурор на музыкальном фестивале

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Известный рэпер Джиган постит трогательные фотографии и видео с супругой Оксаной Самойловой, надеясь на прощение.
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Эрдоган: Турция не намерена аннексировать сирийскую территорию

Турция не собирается аннексировать часть территории Сирии, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
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«Лилль» победил «Лион» в чемпионате Франции

Футболисты «Лилля» нанесли поражение «Лиону» в 28-м туре чемпионата Франции.
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Журналисты обнаружили «ахиллесову пяту» обороны США

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Раскрыто содержание записки от сделавшей Путину предложение женщины

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Италия вышла на первое место по смертности от коронавируса

Италия заняла первое место по смертности от коронавируса.
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Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России

Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.
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Режим повышенной готовности введён в Москве из-за коронавируса

В целях активизации работы по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве вводится режим повышенной готовности.
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В ВОЗ развеяли мифы о пользе кокаина и чеснока против коронавируса

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Роналду поздоровался с невидимыми фанатами перед матчем с «Интером»

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