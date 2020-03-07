Аналитики Bloomberg разработали 4 сценария влияния коронавируса на мировую экономику. Как сообщает ToDay News Ufa, глобальная пандемия приведет к рецессии ЕС, США, Японии. В этом случае мировая экономика потеряет до 2,7 триллионов долларов (2,38 триллиона евро).

Bloomberg оценил вероятный ущерб экономике от коронавируса в $2,7 трлн

Энергетика Мировые цены на нефть рухнули на 31% Стоимость нефти марки Brent в первый рабочий день после распада сделки ОПЕК+ рухнула почти на треть, до 31,43 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Происшествия Неизвестный открыл стрельбу в парижской мечети Неизвестный открыл стрельбу на территории мечети на северо-востоке Парижа вечером в воскресенье, один человек получил ранения, сообщает телеканал BFMTV.

Футбол Суд оставил Роналдиньо под стражей Суд принял решение оставить под стражей Роналдиньо и его брата на время следственных действий.

Спорт Большунов победил в лыжном марафоне в Норвегии Российский лыжник Александр Большунов выиграл гонку на 50 км на этапе Кубка мира в Осло.

Политика Бывший украинский шпион заявил, что война за Донбасс проиграна Осужденный в ДНР за шпионаж украинский журналист Станислав Асеев назвал возвращение Донбасса под контроль Киева маловероятным, а войну в регионе проигранной.

Политика Поэтесса Дмитрук предупредила о возможном развале Украины 2 февраля бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина рискует развалиться на несколько государств.

Политика Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.