Общество
ToDay News UfaBloomberg оценил вероятный ущерб экономике от коронавируса в $2,7 трлн
Аналитики Bloomberg разработали 4 сценария влияния коронавируса на мировую экономику. Как сообщает ToDay News Ufa, глобальная пандемия приведет к рецессии ЕС, США, Японии. В этом случае мировая экономика потеряет до 2,7 триллионов долларов (2,38 триллиона евро).
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Энергетика
Мировые цены на нефть рухнули на 31%
Стоимость нефти марки Brent в первый рабочий день после распада сделки ОПЕК+ рухнула почти на треть, до 31,43 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.
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Неизвестный открыл стрельбу на территории мечети на северо-востоке Парижа вечером в воскресенье, один человек получил ранения, сообщает телеканал BFMTV.
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Суд принял решение оставить под стражей Роналдиньо и его брата на время следственных действий.
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Украинский экс-министр иностранных дел Павел Климкин увидел катастрофу для Киева в праздновании Дня Победы.
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Подозреваемого в убийстве подростка задержали в Петербурге
Сына судьи Третьего кассационного суда общей юрисдикции, которого подозревают в убийстве 14-летнего подростка, задержали в Петербурге.
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Из Google Play Store пропало тестовое приложение AnTuTu
Стало известно, что из магазина приложений Google Play Store пропал регулятор AnTuTu.
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Бывший украинский шпион заявил, что война за Донбасс проиграна
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В сети появился отрывок песни Little Big для Евровидения
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Политика
Поэтесса Дмитрук предупредила о возможном развале Украины
2 февраля бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина рискует развалиться на несколько государств.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл произвели фурор на музыкальном фестивале
Меган Маркл и принц Гарри совершили, вероятно, последний официальный визит в Лондон в статусе старших членов королевской семьи.
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган извинился перед Самойловой в Instagram
Известный рэпер Джиган постит трогательные фотографии и видео с супругой Оксаной Самойловой, надеясь на прощение.
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Эрдоган: Турция не намерена аннексировать сирийскую территорию
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Футбол
«Лилль» победил «Лион» в чемпионате Франции
Футболисты «Лилля» нанесли поражение «Лиону» в 28-м туре чемпионата Франции.
Армия и оружие
Журналисты обнаружили «ахиллесову пяту» обороны США
Автор Forbes пишет, что в этйо связи США решили приобрести "скромную страховку": Наземную систему противоракетной обороны на маршевом участке полета (GMD).
Кино
Сериал «Шерлок в России» выйдет осенью
Общество
В России зафиксировано шесть новых случаев заражения коронавирусом
Общество
Италия вышла на первое место по смертности от коронавируса
Италия заняла первое место по смертности от коронавируса.
Политика
Gazeta Wyborcza (Польша): Катынь нас примирит (Gazeta Wyborcza)
Stop _ fotydze: — Я согласен с тем, что ты пишешь, но все-таки считаю, что ухудшение отношений с Россией — это не только вина политики Качиньских.
Политика
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Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.
Авто
Российский авторынок продолжил падение
Удивив всех в январе ростом продаж, российский автомобильный рынок в феврале вернулся к прогнозируемому состоянию, а точнее говоря — к падению.
Общество
ПФР рассказал о 70-летней россиянке с пенсией в 52 тысячи рублей
Семидесятилетняя омичка получает страховую пенсию, размер которой составляет 52 533 рубля.
Общество
Режим повышенной готовности введён в Москве из-за коронавируса
В целях активизации работы по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве вводится режим повышенной готовности.
Здоровье
В ВОЗ развеяли мифы о пользе кокаина и чеснока против коронавируса
Сообщается, что чеснок, кокаин, детская моча и электросушители для рук никак не помогают защититься от заражения коронавирусом нового типа.