Общество

РБКРБКBloomberg оценил возможный ущерб экономике от коронавируса в $2,7 трлн

Из-за эпидемии нового коронавируса мировая экономика может потерять до $2,7 трлн, предупредили эксперты Bloomberg. Это равнозначно ВВП Великобритании, пишет агентство. В своем исследовании они описали четыре сценария развития ситуации с заболеванием.
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Bloomberg оценило возможный ущерб экономике от коронавируса в $2,7 трлн

Коммерсантъвчера в 10:56

Аналитики Bloomberg оценили возможный ущерб экономике от коронавируса

Эхо Москвывчера в 11:01

Болезнь ценой в триллионы рублей: во сколько России обойдется коронавирус

Forbesвчера в 09:23

Bloomberg оценил потери мировой экономики от коронавируса

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Телеканал 360°вчера в 09:36

Эксперты оценили потери мировой экономики из-за коронавируса

Росбалтвчера в 06:34

Bloomberg оценил возможный ущерб экономике от коронавируса в $2,7 трлн

РБКвчера в 05:58
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Умер актер-близнец из фильма «Няньки» Дэвид Пол

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«Спартак» одержал волевую победу над «Динамо» в матче плей-офф КХЛ

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Политика

Следствие по делу MH17 предлагало нарушить суверенитет России

Международная следственная группа по делу о катастрофе рейса МН17 на Украине всерьез рассматривала возможность нарушения российского суверенитета при поиске свидетелей.
BFM.ru 03:35
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В Саудовской Аравии арестовали трех членов королевской семьи

В домах подозреваемых прошли обыски.
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Энергетика

Россия отказалась поддерживать решение ОПЕК о сокращении нефтедобычи

Помимо России против сокращения производства нефти еще на полтора миллиона баррелей в сутки во втором квартале текущего года высказалась казахстанская делегация.
Единый банк 05 марта в 18:30
Общество

Вступил в силу новый формат полиса ОСАГО

В России вступил в силу новый формат полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).
РИА Новости 04:03
Энергетика

Саудовская Аравия увеличит добычу нефти из-за срыва сделки ОПЕК

В апреле Саудовская Аравия увеличит добычу нефти до 10 миллионов баррелей в сутки.
Российская газета вчера в 22:10
Единоборства

Адесанья защитил чемпионский титул UFC в среднем весе

Исраэль Адесанья защитил титул чемпиона UFC в среднем весе, победив по решению судей Йоэля Ромеро.
Российская газета 03:21
Политика

Девушка из Иванова попросила Путина взять ее замуж

Сегодня, 6 марта, во время рабочего визита Президента России в Иваново Владимиру Путину сделали предложение.
IvanovoNews 06 марта в 10:07
Политика

Бывший премьер-министр Украины Яценюк решил вернуться в политику

Экс-премьер Украины Арсений Яценюк намерен вернуться в политику и возглавить Национальный банк страны.
Известия вчера в 21:44
Происшествия

В Китае извлекли 50 человек из-под завалов обрушившегося отеля

Спасатели извлекли 50 человек из-под завалов рухнувшего в городе Цюаньчжоу китайской провинции Фуцзянь отеля, при этом у двоих отсутствовали признаки жизни, сообщает телеканал CGTN («Китайская глобальная телевизионная сеть»).
РБК 00:24
Общество

В Омске нашли женщину со страховой пенсией 52 тыс. руб

Самую большую страховую пенсию по старости среди жителей Омской области получает 70-летняя женщина — 52 533 руб. ежемесячно.
РБК 01:19
Автоспорт

Гран-при Бахрейна пройдет без зрителей

Организаторы этапа Гран-при «Формулы-1» в Бахрейне решили провести гонку без зрителей из-за коронавируса.
Матч ТВ 04:50
Экономика

«Азия неостановима»: сверхбогатые из Индии обгоняют остальных

Догонять Америку азиатам еще предстоит долго. В США обитают 240 575 сверхбогатых, а в Китае только 61 587, в Индии и вовсе 5986.
РИА Новости вчера в 02:55
Общество

В Италии закрыли 14 провинций из-за коронавируса

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал указ, по которому закрываются въезд, выезд и передвижение внутри территории Ломбардии и 14 провинций из-за распространения коронавируса.
BFM.ru 02:23
Происшествия

В Санкт-Петербурге ищут убийцу подростка

Газета.Ru 02:52
Политика

Крашенинников объяснил отсутствие поправки о зарубежной недвижимости

Как написала газета "Ведомости" со ссылкой на источники, запрет на владение иностранной недвижимостью не вошел в проект поправок в Конституцию, так как десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов.
РИА Новости 06 марта в 06:03
Происшествия

Три жительницы Австралии подрались в магазине из-за туалетной бумаги

РИА Новости 03:54
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Дочь Заворотнюк рассказала о пережитом стрессе из-за матери

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк 24-летняя Анна опубликовала в Instagram письмо-послание тем, кто ее поддерживает.
Московский Комсомолец вчера в 11:03
Происшествия

В Екатеринбурге Lexus сбил женщину-пешехода и загорелся

Машина сбила пожилую женщину, затем врезалась в опору линии троллейбуса и загорелась. Пешеход и пассажирка машины погибли.
REGNUM 01:47
Общество

Мишустин подписал распоряжения о повышении зарплаты медикам

Указ об увеличении фондов оплаты труда подписал глава правительства Михаил Мишустин.
Shraibikus News 01:29
Происшествия

В ДТП с автобусом в Петербурге пострадали четыре человека

ДТП с участием двух легковых автомобилей и автобуса, который ехал без пассажиров, произошло в воскресенье в Петербурге, в результате аварии пострадали четыре человека, включая семилетнего ребенка.
ТАСС 04:50
Путешествия

Коронавирус изменит туристические предпочтения россиян

Из-за опасений заразиться коронавирусом в Европе и Азии россияне предпочтут этим летом отдохнуть на внутренних курортах России – в Крыму и на курортах Краснодарского края.
Взгляд.ру 02:45
Общество

Находившиеся на карантине в Казани туристы с Diamond Princess выписаны

Граждане России, у которых была выявлена коронавирусная инфекция на круизном лайнере Diamond Princess, выписаны после карантина в Казани.
RT на русском 04:45
Футбол

Гол Комличенко принес «Динамо» победу над «Тамбовом»

Российская газета вчера в 12:09
Общество

В Росстате рассказали, какие профессии наиболее популярны среди женщин

На первом месте оказалась профессия продавца – 13,1% российских женщин заняты в сфере торговли на этой позиции.
РИА Новости 02:48
Наука

Квантовые компьютеры смогут работать при комнатной температуре

Исследование, проведённое международной группой специалистов, приближает эпоху квантовых компьютеров, способных функционировать при комнатной температуре.
3DNews вчера в 04:10
Политика

Обозначены сроки завершения судебного процесса по делу МН17

Юристы обозначили сроки завершения судебного процесса по делу о крушении малайзийского Boeing МН17 на территории Донецкой области в 2014 году.
Lenta.ru вчера в 14:07
Политика

У посетителя конференции с участием Трампа нашли коронавирус

Коронавирус обнаружен у одного из посетителей конференции консервативных политических действий, которую посещали президент Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс, говорится в сообщении организаторов, поступившем в воскресенье в РИА Новости.
РИА Новости вчера в 19:40
Фигурное катание

Фигуристка Валиева победила на чемпионате мира среди юниоров

Российская фигуристка Камила Валиева выиграла чемпионат мира среди юниоров в Эстонии. «Серебро» у ещё одной россиянки Дарьи Усачевой.
Metaratings вчера в 13:25
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