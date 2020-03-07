Общество
РБКBloomberg оценил возможный ущерб экономике от коронавируса в $2,7 трлн
Из-за эпидемии нового коронавируса мировая экономика может потерять до $2,7 трлн, предупредили эксперты Bloomberg. Это равнозначно ВВП Великобритании, пишет агентство. В своем исследовании они описали четыре сценария развития ситуации с заболеванием.
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Хоккей
«Спартак» одержал волевую победу над «Динамо» в матче плей-офф КХЛ
Политика
Следствие по делу MH17 предлагало нарушить суверенитет России
Международная следственная группа по делу о катастрофе рейса МН17 на Украине всерьез рассматривала возможность нарушения российского суверенитета при поиске свидетелей.
Общество
В Саудовской Аравии арестовали трех членов королевской семьи
В домах подозреваемых прошли обыски.
Энергетика
Россия отказалась поддерживать решение ОПЕК о сокращении нефтедобычи
Помимо России против сокращения производства нефти еще на полтора миллиона баррелей в сутки во втором квартале текущего года высказалась казахстанская делегация.
Общество
Вступил в силу новый формат полиса ОСАГО
В России вступил в силу новый формат полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).
Энергетика
Саудовская Аравия увеличит добычу нефти из-за срыва сделки ОПЕК
В апреле Саудовская Аравия увеличит добычу нефти до 10 миллионов баррелей в сутки.
Единоборства
Адесанья защитил чемпионский титул UFC в среднем весе
Исраэль Адесанья защитил титул чемпиона UFC в среднем весе, победив по решению судей Йоэля Ромеро.
Политика
Девушка из Иванова попросила Путина взять ее замуж
Сегодня, 6 марта, во время рабочего визита Президента России в Иваново Владимиру Путину сделали предложение.
Политика
Бывший премьер-министр Украины Яценюк решил вернуться в политику
Экс-премьер Украины Арсений Яценюк намерен вернуться в политику и возглавить Национальный банк страны.
Происшествия
В Китае извлекли 50 человек из-под завалов обрушившегося отеля
Спасатели извлекли 50 человек из-под завалов рухнувшего в городе Цюаньчжоу китайской провинции Фуцзянь отеля, при этом у двоих отсутствовали признаки жизни, сообщает телеканал CGTN («Китайская глобальная телевизионная сеть»).
Общество
В Омске нашли женщину со страховой пенсией 52 тыс. руб
Самую большую страховую пенсию по старости среди жителей Омской области получает 70-летняя женщина — 52 533 руб. ежемесячно.
Автоспорт
Гран-при Бахрейна пройдет без зрителей
Организаторы этапа Гран-при «Формулы-1» в Бахрейне решили провести гонку без зрителей из-за коронавируса.
Экономика
«Азия неостановима»: сверхбогатые из Индии обгоняют остальных
Догонять Америку азиатам еще предстоит долго. В США обитают 240 575 сверхбогатых, а в Китае только 61 587, в Индии и вовсе 5986.
Общество
В Италии закрыли 14 провинций из-за коронавируса
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал указ, по которому закрываются въезд, выезд и передвижение внутри территории Ломбардии и 14 провинций из-за распространения коронавируса.
Происшествия
В Санкт-Петербурге ищут убийцу подростка
Политика
Крашенинников объяснил отсутствие поправки о зарубежной недвижимости
Как написала газета "Ведомости" со ссылкой на источники, запрет на владение иностранной недвижимостью не вошел в проект поправок в Конституцию, так как десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк рассказала о пережитом стрессе из-за матери
Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк 24-летняя Анна опубликовала в Instagram письмо-послание тем, кто ее поддерживает.
Происшествия
В Екатеринбурге Lexus сбил женщину-пешехода и загорелся
Машина сбила пожилую женщину, затем врезалась в опору линии троллейбуса и загорелась. Пешеход и пассажирка машины погибли.
Общество
Мишустин подписал распоряжения о повышении зарплаты медикам
Указ об увеличении фондов оплаты труда подписал глава правительства Михаил Мишустин.
Происшествия
В ДТП с автобусом в Петербурге пострадали четыре человека
ДТП с участием двух легковых автомобилей и автобуса, который ехал без пассажиров, произошло в воскресенье в Петербурге, в результате аварии пострадали четыре человека, включая семилетнего ребенка.
Путешествия
Коронавирус изменит туристические предпочтения россиян
Из-за опасений заразиться коронавирусом в Европе и Азии россияне предпочтут этим летом отдохнуть на внутренних курортах России – в Крыму и на курортах Краснодарского края.
Общество
Находившиеся на карантине в Казани туристы с Diamond Princess выписаны
Граждане России, у которых была выявлена коронавирусная инфекция на круизном лайнере Diamond Princess, выписаны после карантина в Казани.
Футбол
Гол Комличенко принес «Динамо» победу над «Тамбовом»
Общество
В Росстате рассказали, какие профессии наиболее популярны среди женщин
На первом месте оказалась профессия продавца – 13,1% российских женщин заняты в сфере торговли на этой позиции.
Наука
Квантовые компьютеры смогут работать при комнатной температуре
Исследование, проведённое международной группой специалистов, приближает эпоху квантовых компьютеров, способных функционировать при комнатной температуре.
Политика
Обозначены сроки завершения судебного процесса по делу МН17
Юристы обозначили сроки завершения судебного процесса по делу о крушении малайзийского Boeing МН17 на территории Донецкой области в 2014 году.
Политика
У посетителя конференции с участием Трампа нашли коронавирус
Коронавирус обнаружен у одного из посетителей конференции консервативных политических действий, которую посещали президент Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс, говорится в сообщении организаторов, поступившем в воскресенье в РИА Новости.
Фигурное катание
Фигуристка Валиева победила на чемпионате мира среди юниоров
Российская фигуристка Камила Валиева выиграла чемпионат мира среди юниоров в Эстонии. «Серебро» у ещё одной россиянки Дарьи Усачевой.