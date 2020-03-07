Экономика
РБКBloomberg оценил возможный ущерб экономике от коронавируса в $2,7 трлн
Из-за эпидемии нового коронавируса мировая экономика может потерять до $2,7 трлн, предупредили эксперты Bloomberg. Это равнозначно ВВП Великобритании, пишет агентство. В своем исследовании они описали четыре сценария развития ситуации с заболеванием.
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Футбол
«Монако» с Головиным проиграл «Ницце»
«Ницца» на своем поле переиграла «Монако» 7 марта в матче 28-го тура чемпионата Франции по футболу.
Фигурное катание
Фигуристка Валиева выиграла юниорский чемпионат мира
Российская фигуристка Камила Валиева завоевала золотую медаль чемпионата мира среди юниоров, который в эти дни проходит в Таллине.
Космос
SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с кораблем Dragon
В американском штате Флорида стартовала ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Dragon. Об этом сообщается на сайте NASA.
Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Питтсбург» в матче НХЛ
Хоккеисты "Питтсбург Пингвинз" уступили "Вашингтон Кэпиталз" в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Армия и оружие
Пентагон объявил конкурс на создание боевого вертолета-разведчика
Шоу-бизнес
66-летняя Проклова удивила поклонников стройной фигурой
66-летняя российская актриса Елена Проклова опубликовала в своём Instagram фото в купальнике.
Здоровье
В Молдавии выявили первый случай заболевания коронавирусом
Первый случай заболевания коронавирусом зарегистрирован в Молдавии.
Политика
Кадыров отреагировал на слежку за ним со стороны США
Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался в своем Telegram-канале о сообщениях, в которых говорится о слежке властей США за его бизнесом и счетами в ОАЭ и других странах Ближнего Востока.
Музыка
Появился отрывок песни Little Big для «Евровидения»
Пользователь под ником Sema опубликовал на своем YouTube-канале 15-секундный отрывок ранее неизвестного трека композиции Little Big, с которой группа может выступить на международном конкурсе «Евровидение-2020» в Роттердаме.
Общество
Олегу Тинькову грозит до шести лет американской тюрьмы
По каждому из двух пунктов обвинения Тинькову грозит максимальное наказание до трех лет тюрьмы, указывает минюст.
Футбол
«Ювентус» — «Интер». Прогноз: Сарри и Конте сосредоточатся на обороне
Из-за коронавируса матч в Турине пройдёт без зрителей и, возможно, без голов «Ювентус» примет «Интер» в центральном матче 26-го тура Серии А. Встреча начнётся 8 марта в 22:45 мск.
Музыка
Пресняков-старший раскритиковал шоу «Голос» за блатных участников
Пресняков раскритиковал шоу из-за нечестного продвижения блатных участников, подчеркнув, что успех в этой программе непосредственно зависит от знакомств с нужными продюсерами шоу-бизнеса.
Происшествия
В Китае обрушилась гостиница, где проживали люди на карантине
В Китае обрушилось здание гостиницы, в которой находились помещенные на карантин люди.
Политика
Эксперт призвал Украину готовиться к коллапсу из-за решений Зеленского
Судорожные попытки президента Украины Владимира Зеленского найти министров в новое правительство – апофеоз демонтажа государственного управления, который обернется коллапсом.
Общество
В Болгарии выявили два первых случая заражения коронавирусом
Два первых случая заражения новым типом коронавируса зарегистрированы в Болгарии, однако образцы анализов пациентов отправлены на повторные тесты в столичную лабораторию, чтобы окончательно подтвердить, действительно ли они болеют COVID-19, заявил на брифинге поздно вечером в субботу глава национального кризисного штаба по борьбе с коронавирусом Венцислав Мутафчийский.
Армия и оружие
Истребители Британии сопроводили российские Ту-142
ВВС Великобритании подняли истребители Typhoon с авиабаз Лоссимут в Шотландии и Конингсби в графстве Линкольншир для сопровождения российских самолётов, сообщило британское Минобороны.
Общество
Стало известно о россиянке с пенсией в 52 тысячи рублей
В Омской области 70-летняя россиянка получает страховую пенсию в размере 52 533 рубля.
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о самом сложном периоде в жизни
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк в своем Instagram опубликовала пост, в котором рассказала подписчикам о свои переживания из-за состояния здоровья матери.
Политика
Путин и Эрдоган договорились о перемирии в Идлибе
Путин выразил надежду, что новые российско-турецкие договореннности "послужат хорошей основой для прекращения боевых действий в Идлибской зоне деэскалации, положат конец страданиям мирного населения и нарастанию гуманитарного кризиса, создадут условия для продолжения мирного процесса".
Кино
Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол
Американский актер и культурист Дэвид Пол, известный по фильму «Няньки», скончался, не дожив два дня до своего 63-летия.
Общество
В ВОЗ посоветовали не надеяться на исчезновение коронавируса летом
Китайский коронавирус 2019-nCoV, скорее всего, продолжит распространение по миру летом 2020 года.
Транспорт
Опубликовано видео проезда рельсового автобуса по Крымскому мосту
Опубликовано видео проезда первого рельсового автобуса по Крымскому мосту. Пригородный рельсобус следует маршрутом Керчь — Анапа.
Политика
Найден документ: в Европе предлагали нарушить законы РФ ради дела MH17
Международные следователи, расследующие крушение малайзийского Boeing над Донбассом, были готовы нарушить суверенитет России при поиске свидетелей.
Энергетика
Саудовская Аравия увеличит добычу нефти из-за срыва сделки ОПЕК
В апреле Саудовская Аравия увеличит добычу нефти до 10 миллионов баррелей в сутки.
Политика
Путин поручил провести в России миграционную реформу
Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Единоборства
Исраэль Адесанья и Йоэль Ромеро успешно прошли взвешивание
Общество
Власти Италии решили закрыть Венецию и Милан
Власти Италии решили закрыть на въезд и выезд административную область Ломбардия, а также еще 11 провинций, в том числе Венецию.
Армия и оружие
МИД РФ призвал НАТО задуматься о последствиях «агрессивных действий»
Захарова подчеркнула, что предлогом для наращивания группировки Североатлантического альянса у границ с Россией, увеличения военных бюджетов стран-участниц НАТО, а также проведения в непосредственной близости от РФ столь масштабных учебных мероприятий является озвученное ранее в Вашингтоне желание якобы принудить Россию к изменению «плохого поведения».
Общество
На Украине затравили сироту за исполнение песни «Смуглянка»
За исполнение песни «Смуглянка» из советского кинофильма «В бой идут одни „старики“» 12-летнего мальчика-сироту затравили на Украине, сообщает портал strana.ua.