Экономика

РБКРБКBloomberg оценил возможный ущерб экономике от коронавируса в $2,7 трлн

Из-за эпидемии нового коронавируса мировая экономика может потерять до $2,7 трлн, предупредили эксперты Bloomberg. Это равнозначно ВВП Великобритании, пишет агентство. В своем исследовании они описали четыре сценария развития ситуации с заболеванием.
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Bloomberg оценило возможный ущерб экономике от коронавируса в $2,7 трлн

Коммерсантъ09:56

Стало известно, во сколько обойдется мировой экономике пандемия COVID-19

Красная весна05:29

Для коронавируса написали четыре сценария

Lenta.ru07:28

Аналитики Bloomberg оценили возможный ущерб экономике от коронавируса

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Эксперты оценили потери мировой экономики из-за коронавируса

Росбалт05:34

Bloomberg оценил потери мировой экономики от коронавируса

Life.ru08:14

Bloomberg оценил возможный ущерб экономике от коронавируса в $2,7 трлн

РБК04:58
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Футбол

«Монако» с Головиным проиграл «Ницце»

«Ницца» на своем поле переиграла «Монако» 7 марта в матче 28-го тура чемпионата Франции по футболу.
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Фигурное катание

Фигуристка Валиева выиграла юниорский чемпионат мира

Российская фигуристка Камила Валиева завоевала золотую медаль чемпионата мира среди юниоров, который в эти дни проходит в Таллине.
Вести.Ru 12:32
Космос

SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с кораблем Dragon

В американском штате Флорида стартовала ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Dragon. Об этом сообщается на сайте NASA.
РБК 01:42
Хоккей

«Вашингтон» обыграл «Питтсбург» в матче НХЛ

Хоккеисты "Питтсбург Пингвинз" уступили "Вашингтон Кэпиталз" в матче регулярного чемпионата НХЛ.
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Пентагон объявил конкурс на создание боевого вертолета-разведчика

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66-летняя Проклова удивила поклонников стройной фигурой

66-летняя российская актриса Елена Проклова опубликовала в своём Instagram фото в купальнике.
Газета Кемерова 01:56
Здоровье

В Молдавии выявили первый случай заболевания коронавирусом

Первый случай заболевания коронавирусом зарегистрирован в Молдавии.
ТАСС 14:56
Политика

Кадыров отреагировал на слежку за ним со стороны США

Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался в своем Telegram-канале о сообщениях, в которых говорится о слежке властей США за его бизнесом и счетами в ОАЭ и других странах Ближнего Востока.
Газета.Ru 19:24
Музыка

Появился отрывок песни Little Big для «Евровидения»

Пользователь под ником Sema опубликовал на своем YouTube-канале 15-секундный отрывок ранее неизвестного трека композиции Little Big, с которой группа может выступить на международном конкурсе «Евровидение-2020» в Роттердаме.
Lenta.ru 04:39
Общество

Олегу Тинькову грозит до шести лет американской тюрьмы

По каждому из двух пунктов обвинения Тинькову грозит максимальное наказание до трех лет тюрьмы, указывает минюст.
Ведомости 05 марта в 18:34
Футбол

«Ювентус» — «Интер». Прогноз: Сарри и Конте сосредоточатся на обороне

Из-за коронавируса матч в Турине пройдёт без зрителей и, возможно, без голов «Ювентус» примет «Интер» в центральном матче 26-го тура Серии А. Встреча начнётся 8 марта в 22:45 мск.
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Музыка

Пресняков-старший раскритиковал шоу «Голос» за блатных участников

Пресняков раскритиковал шоу из-за нечестного продвижения блатных участников, подчеркнув, что успех в этой программе непосредственно зависит от знакомств с нужными продюсерами шоу-бизнеса.
Ugpressa.ru 23:10
Происшествия

В Китае обрушилась гостиница, где проживали люди на карантине

В Китае обрушилось здание гостиницы, в которой находились помещенные на карантин люди.
BFM.ru 13:04
Политика

Эксперт призвал Украину готовиться к коллапсу из-за решений Зеленского

Судорожные попытки президента Украины Владимира Зеленского найти министров в новое правительство – апофеоз демонтажа государственного управления, который обернется коллапсом.
РИА Новости 20:35
Общество

В Болгарии выявили два первых случая заражения коронавирусом

Два первых случая заражения новым типом коронавируса зарегистрированы в Болгарии, однако образцы анализов пациентов отправлены на повторные тесты в столичную лабораторию, чтобы окончательно подтвердить, действительно ли они болеют COVID-19, заявил на брифинге поздно вечером в субботу глава национального кризисного штаба по борьбе с коронавирусом Венцислав Мутафчийский.
РИА Новости 22:16
Общество

Сделавшая предложение Путину жительница Иваново рассказала о себе

РИА Новости 00:07
Армия и оружие

Истребители Британии сопроводили российские Ту-142

ВВС Великобритании подняли истребители Typhoon с авиабаз Лоссимут в Шотландии и Конингсби в графстве Линкольншир для сопровождения российских самолётов, сообщило британское Минобороны.
RT на русском 20:58
Общество

Стало известно о россиянке с пенсией в 52 тысячи рублей

В Омской области 70-летняя россиянка получает страховую пенсию в размере 52 533 рубля.
РИА Новости 13:46
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о самом сложном периоде в жизни

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк в своем Instagram опубликовала пост, в котором рассказала подписчикам о свои переживания из-за состояния здоровья матери.
АБН 17:55
Политика

Путин и Эрдоган договорились о перемирии в Идлибе

Путин выразил надежду, что новые российско-турецкие договореннности "послужат хорошей основой для прекращения боевых действий в Идлибской зоне деэскалации, положат конец страданиям мирного населения и нарастанию гуманитарного кризиса, создадут условия для продолжения мирного процесса".
Грани.ру 05 марта в 13:50
Кино

Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол

Американский актер и культурист Дэвид Пол, известный по фильму «Няньки», скончался, не дожив два дня до своего 63-летия.
Известия 09:56
Общество

В ВОЗ посоветовали не надеяться на исчезновение коронавируса летом

Китайский коронавирус 2019-nCoV, скорее всего, продолжит распространение по миру летом 2020 года.
РБК вчера в 14:07
Транспорт

Опубликовано видео проезда рельсового автобуса по Крымскому мосту

Опубликовано видео проезда первого рельсового автобуса по Крымскому мосту. Пригородный рельсобус следует маршрутом Керчь — Анапа.
РИА Новости 12:39
Политика

Найден документ: в Европе предлагали нарушить законы РФ ради дела MH17

Международные следователи, расследующие крушение малайзийского Boeing над Донбассом, были готовы нарушить суверенитет России при поиске свидетелей.
URA.Ru 21:47
Энергетика

Саудовская Аравия увеличит добычу нефти из-за срыва сделки ОПЕК

В апреле Саудовская Аравия увеличит добычу нефти до 10 миллионов баррелей в сутки.
Российская газета 21:10
Политика

Путин поручил провести в России миграционную реформу

Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Ведомости 10:09
Единоборства

Исраэль Адесанья и Йоэль Ромеро успешно прошли взвешивание

Allboxing.ru вчера в 14:45
Общество

Власти Италии решили закрыть Венецию и Милан

Власти Италии решили закрыть на въезд и выезд административную область Ломбардия, а также еще 11 провинций, в том числе Венецию.
Lenta.ru 18:46
Армия и оружие

МИД РФ призвал НАТО задуматься о последствиях «агрессивных действий»

Захарова подчеркнула, что предлогом для наращивания группировки Североатлантического альянса у границ с Россией, увеличения военных бюджетов стран-участниц НАТО, а также проведения в непосредственной близости от РФ столь масштабных учебных мероприятий является озвученное ранее в Вашингтоне желание якобы принудить Россию к изменению «плохого поведения».
REGNUM 08:34
Общество

На Украине затравили сироту за исполнение песни «Смуглянка»

За исполнение песни «Смуглянка» из советского кинофильма «В бой идут одни „старики“» 12-летнего мальчика-сироту затравили на Украине, сообщает портал strana.ua.
Live24 01:24
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