Экономика

Народные новостиНародные новостиМировая экономика может потерять $2,7 млрд из-за коронавируса

Финансовые эксперты Bloomberg оценили возможные потери мировой экономики из-за последствий вспышки эпидемии коронавируса.
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