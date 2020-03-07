Экономика
RT на русскомСколько может потерять мировая экономика из-за коронавируса
В 2020 году глобальная экономика может замедлиться рекордно за последние 12 лет. Финансовые потери мирового ВВП от коронавируса уже достигли $50 млрд, а по итогам года могут увеличиться до $1 трлн.
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Здоровье
В Петербурге усилят меры безопасности из-за коронавируса
В пресс-службе Смольного сообщили, что в Петербурге усилят меры безопасности в связи с коронавирусом.
Политика
В Госдуме разъяснили отказ от поправки о недвижимости чиновников
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников высказался о решении не вносить в Конституцию запрет на недвижимость за рубежом для чиновников.
Политика
Путин поручил провести в России миграционную реформу
Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Единоборства
Исраэль Адесанья и Йоэль Ромеро успешно прошли взвешивание
Футбол
«Когда клуб неэффективен, такие вещи возникают». Пике прокомментировал высказывания тренера в адрес игроков «Барселоны»
Защитник «Барселоны» Херард Пике отметил, что игроки команды не имеют претензий к помощнику главного тренера команды Эдеру Сарабии за недавние нелицеприятные высказывания в их адрес.
Происшествия
В подъезде дома в Петербурге нашли убитым подростка
Тело 14-летнего подростка нашли в подъезде одного из домов по улице Ижорского батальона в Колпино.
Происшествия
В Китае извлекли 50 человек из-под завалов обрушившегося отеля
Спасатели извлекли 50 человек из-под завалов рухнувшего в городе Цюаньчжоу китайской провинции Фуцзянь отеля, при этом у двоих отсутствовали признаки жизни, сообщает телеканал CGTN («Китайская глобальная телевизионная сеть»).
Общество
Чрезвычайное положение введено в Нью-Йорке из-за коронавируса
Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо объявил чрезвычайное положение из-за коронавируса нового типа.
Шоу-бизнес
Иван Телегин познакомил новую возлюбленную со своей мамой
Хоккеист московского ЦСКА Иван Телегин, который из-за травмы не может помочь своей команде в плей-офф, познакомил свою новую возлюбленную Марию Гончар с мамой.
Общество
Победительница конкурса «Краса полиции» рассказала о службе
Интервью с победительницей конкурса «Краса полиции» в Курской области Ириной Ходыревской 7 марта опубликовал телеканал РЕН-ТВ.
Экономика
Россиянам рассказали о «надежных убежищах» для денег
Главный стратег инвесткомпании «Атон» Александр Кудрин рассказал о финансовых инструментах, которые могут служить наиболее «надежными убежищами» для денег россиян в условиях распространения коронавируса.
Космос
SpaceX запустила корабль Dragon на МКС
Компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с космическим грузовым корбалем Dragon, сообщается на сайте NASA.
Общество
Стало известно о россиянке с пенсией в 52 тысячи рублей
В Омской области 70-летняя россиянка получает страховую пенсию в размере 52 533 рубля.
Политика
Следователи по делу MH17 обсуждали возможность нарушения суверенитета РФ
Международные следователи, занимающиеся расследованием крушения Boeing на Украине, всерьез рассматривали возможность нарушения российского суверенитета при поиске свидетелей.
Музыка
Пресняков-старший раскритиковал шоу «Голос» за блатных участников
Композитор, саксофонист Владимир Пресняков-старший считает, что в шоу «Голос», которое выпускает Первый канал, слишком много блатных участников.
Единоборства
Роберт Хелениус победил Адама Ковнацкого досрочно
7 марта в Нью-Йорке 36-летний финский супертяжеловес Роберт Хелениус победил техническим нокаутом в четвертом раунде местного боксера польского происхождения Адама Ковнацкого в отборочном поединке по версии WBA в супертяжелом весе.
Кино
Скончался актер из фильма «Няньки» Дэвид Пол
Смерть актера подтвердил брат-близнец. В пятницу, 6 марта, скончался актер, исполнивший одну из главных ролей в фильме "Няньки", Дэвид Пол.
Общество
Власти Италии решили расширить зону карантина на всю Ломбардию
Итальянское правительство намерено расширить с 8 марта "красную зону", куда запрещен въезд и выезд из-за распространения коронавируса, на всю автономную область Ломбардия и еще 11 провинций на севере страны, сообщает La Repubblica со ссылкой на проект соответствующего постановления.
Армия и оружие
Пентагон объявил конкурс на создание боевого вертолета-разведчика
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина хотела покончить с собой за две недели до родов
Российская певица Надежда Бабкина столкнулась с тяжелой депрессией за две недели до родов.
Энергетика
Саудовская Аравия увеличит добычу нефти из-за срыва сделки ОПЕК
В апреле Саудовская Аравия увеличит добычу нефти до 10 миллионов баррелей в сутки.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк рассказала о пережитом стрессе из-за матери
Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк 24-летняя Анна опубликовала в Instagram письмо-послание тем, кто ее поддерживает.
Гаджеты
Выход iPhone 12 с 5G может задержаться
Представители Bank of America опубликовали заявление, в котором утверждают, что выход iPhone 12 с поддержкой сетей пятого поколения может задержатся из-за вспышки коронавируса.
Происшествия
Конфликт произошел на турнире MMA в Черкесске
Конфликт произошел на турнире смешанных единоборств (ММА) в Черкесске, его удалось быстро разрешить, сообщил РИА Новости представитель МВД по Карачаево-Черкесии.
Шоу-бизнес
Глафира Тарханова увеличила губы
В личном блоге Глафира опубликовала снимки, на которых показала увеличенные губы.
Хоккей
СКА одолел «Витязь» в третьем овертайме и выиграл серию со счётом 4-0
Хоккей
«Тампа» обыграла «Бостон», Сергачёв и Кучеров набрали очки
В составе победителей два очка набрал защитник Михаил Сергачёв (1+1), а форвард Никита Кучеров отметился голом в пустые ворота.
Политика
В Иваново горожанка попросила Путина взять ее замуж
Девушка из топы крикнула: «Возьмите меня замуж». Как пишет издание, Путин был озадачен.
Гаджеты
Эксперты рассказали про характеристики Nokia 5.3
Компания HMD Global уже в ближайшее время презентует новый бюджетный смартфон Nokia 5.3. Эксперты рассказали о его характеристиках.
Общество
Перечислены лучшие подарки для женщин на Восьмое марта
При выборе букета для праздника лучше обратить внимание на сезонные цветы: тюльпаны, крокусы, гиацинты, считает эксперт по этикету Элеонора Басманова.