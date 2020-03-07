Экономика

RT на русскомRT на русскомСколько может потерять мировая экономика из-за коронавируса

В 2020 году глобальная экономика может замедлиться рекордно за последние 12 лет. Финансовые потери мирового ВВП от коронавируса уже достигли $50 млрд, а по итогам года могут увеличиться до $1 трлн.
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Аналитики Bloomberg оценили возможный ущерб экономике от коронавируса

Эхо Москвывчера в 10:01

Болезнь ценой в триллионы рублей: во сколько России обойдется коронавирус

Forbesвчера в 08:23

Bloomberg оценил потери мировой экономики от коронавируса

Life.ruвчера в 08:14

Для коронавируса написали четыре сценария

Lenta.ruвчера в 07:28

Bloomberg оценило возможный ущерб экономике от коронавируса в $2,7 трлн

Коммерсантъвчера в 09:56

Эксперты оценили потери мировой экономики из-за коронавируса

Росбалтвчера в 05:34

Bloomberg оценил возможный ущерб экономике от коронавируса в $2,7 трлн

РБКвчера в 04:58
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Здоровье

В Петербурге усилят меры безопасности из-за коронавируса

В пресс-службе Смольного сообщили, что в Петербурге усилят меры безопасности в связи с коронавирусом.
Piter.tv вчера в 12:20
Политика

В Госдуме разъяснили отказ от поправки о недвижимости чиновников

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников высказался о решении не вносить в Конституцию запрет на недвижимость за рубежом для чиновников.
Газета.Ru 06 марта в 11:37
Политика

Путин поручил провести в России миграционную реформу

Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Ведомости вчера в 10:09
Единоборства

Исраэль Адесанья и Йоэль Ромеро успешно прошли взвешивание

Allboxing.ru 06 марта в 14:45
Футбол

«Когда клуб неэффективен, такие вещи возникают». Пике прокомментировал высказывания тренера в адрес игроков «Барселоны»

Защитник «Барселоны» Херард Пике отметил, что игроки команды не имеют претензий к помощнику главного тренера команды Эдеру Сарабии за недавние нелицеприятные высказывания в их адрес.
Матч ТВ вчера в 19:47
Происшествия

В подъезде дома в Петербурге нашли убитым подростка

Тело 14-летнего подростка нашли в подъезде одного из домов по улице Ижорского батальона в Колпино.
РИА Новости вчера в 17:24
Происшествия

В Китае извлекли 50 человек из-под завалов обрушившегося отеля

Спасатели извлекли 50 человек из-под завалов рухнувшего в городе Цюаньчжоу китайской провинции Фуцзянь отеля, при этом у двоих отсутствовали признаки жизни, сообщает телеканал CGTN («Китайская глобальная телевизионная сеть»).
РБК вчера в 23:24
Общество

Чрезвычайное положение введено в Нью-Йорке из-за коронавируса

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо объявил чрезвычайное положение из-за коронавируса нового типа.
iReactor вчера в 12:28
Шоу-бизнес

Иван Телегин познакомил новую возлюбленную со своей мамой

Хоккеист московского ЦСКА Иван Телегин, который из-за травмы не может помочь своей команде в плей-офф, познакомил свою новую возлюбленную Марию Гончар с мамой.
Телепрограмма 05 марта в 21:42
Общество

Победительница конкурса «Краса полиции» рассказала о службе

Интервью с победительницей конкурса «Краса полиции» в Курской области Ириной Ходыревской 7 марта опубликовал телеканал РЕН-ТВ.
Красная весна вчера в 11:04
Экономика

Россиянам рассказали о «надежных убежищах» для денег

Главный стратег инвесткомпании «Атон» Александр Кудрин рассказал о финансовых инструментах, которые могут служить наиболее «надежными убежищами» для денег россиян в условиях распространения коронавируса.
Lenta.ru вчера в 04:06
Космос

SpaceX запустила корабль Dragon на МКС

Компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с космическим грузовым корбалем Dragon, сообщается на сайте NASA.
Rambler News Service вчера в 02:38
Общество

Стало известно о россиянке с пенсией в 52 тысячи рублей

В Омской области 70-летняя россиянка получает страховую пенсию в размере 52 533 рубля.
РИА Новости вчера в 13:46
Политика

Следователи по делу MH17 обсуждали возможность нарушения суверенитета РФ

Международные следователи, занимающиеся расследованием крушения Boeing на Украине, всерьез рассматривали возможность нарушения российского суверенитета при поиске свидетелей.
ТАСС вчера в 17:30
Музыка

Пресняков-старший раскритиковал шоу «Голос» за блатных участников

Композитор, саксофонист Владимир Пресняков-старший считает, что в шоу «Голос», которое выпускает Первый канал, слишком много блатных участников.
Что происходит 00:39
Единоборства

Роберт Хелениус победил Адама Ковнацкого досрочно

7 марта в Нью-Йорке 36-летний финский супертяжеловес Роберт Хелениус победил техническим нокаутом в четвертом раунде местного боксера польского происхождения Адама Ковнацкого в отборочном поединке по версии WBA в супертяжелом весе.
Allboxing.ru вчера в 23:50
Кино

Скончался актер из фильма «Няньки» Дэвид Пол

Смерть актера подтвердил брат-близнец. В пятницу, 6 марта, скончался актер, исполнивший одну из главных ролей в фильме "Няньки", Дэвид Пол.
Piter.tv вчера в 13:30
Общество

Власти Италии решили расширить зону карантина на всю Ломбардию

Итальянское правительство намерено расширить с 8 марта "красную зону", куда запрещен въезд и выезд из-за распространения коронавируса, на всю автономную область Ломбардия и еще 11 провинций на севере страны, сообщает La Repubblica со ссылкой на проект соответствующего постановления.
Интерфакс вчера в 17:04
Армия и оружие

Пентагон объявил конкурс на создание боевого вертолета-разведчика

Pravda.Ru 05 марта в 00:33
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина хотела покончить с собой за две недели до родов

Российская певица Надежда Бабкина столкнулась с тяжелой депрессией за две недели до родов.
iReactor вчера в 20:16
Энергетика

Саудовская Аравия увеличит добычу нефти из-за срыва сделки ОПЕК

В апреле Саудовская Аравия увеличит добычу нефти до 10 миллионов баррелей в сутки.
Российская газета вчера в 21:10
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк рассказала о пережитом стрессе из-за матери

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк 24-летняя Анна опубликовала в Instagram письмо-послание тем, кто ее поддерживает.
Московский Комсомолец вчера в 10:03
Гаджеты

Выход iPhone 12 с 5G может задержаться

Представители Bank of America опубликовали заявление, в котором утверждают, что выход iPhone 12 с поддержкой сетей пятого поколения может задержатся из-за вспышки коронавируса.
The GEEK вчера в 04:08
Происшествия

Конфликт произошел на турнире MMA в Черкесске

Конфликт произошел на турнире смешанных единоборств (ММА) в Черкесске, его удалось быстро разрешить, сообщил РИА Новости представитель МВД по Карачаево-Черкесии.
РИА Новости вчера в 13:45
Шоу-бизнес

Глафира Тарханова увеличила губы

В личном блоге Глафира опубликовала снимки, на которых показала увеличенные губы.
StarHit.ru вчера в 19:30
Хоккей

СКА одолел «Витязь» в третьем овертайме и выиграл серию со счётом 4-0

Чемпионат вчера в 13:37
Хоккей

«Тампа» обыграла «Бостон», Сергачёв и Кучеров набрали очки

В составе победителей два очка набрал защитник Михаил Сергачёв (1+1), а форвард Никита Кучеров отметился голом в пустые ворота.
Metaratings 00:13
Политика

В Иваново горожанка попросила Путина взять ее замуж

Девушка из топы крикнула: «Возьмите меня замуж». Как пишет издание, Путин был озадачен.
ТагилСити.ру 06 марта в 10:47
Гаджеты

Эксперты рассказали про характеристики Nokia 5.3

Компания HMD Global уже в ближайшее время презентует новый бюджетный смартфон Nokia 5.3. Эксперты рассказали о его характеристиках.
NewInform вчера в 18:47
Общество

Перечислены лучшие подарки для женщин на Восьмое марта

При выборе букета для праздника лучше обратить внимание на сезонные цветы: тюльпаны, крокусы, гиацинты, считает эксперт по этикету Элеонора Басманова.
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