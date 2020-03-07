Общество
ToDay News UfaBloomberg оценил вероятный ущерб экономике от коронавируса в $2,7 трлн
Аналитики Bloomberg разработали 4 сценария влияния коронавируса на мировую экономику. Как сообщает ToDay News Ufa, глобальная пандемия приведет к рецессии ЕС, США, Японии. В этом случае мировая экономика потеряет до 2,7 триллионов долларов (2,38 триллиона евро).
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Сергачёв набрал 35-е (10+25) очко в 69 матчах сезона-2019/2020. В серии буллитов сильнее были хозяева.
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