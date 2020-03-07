Общество

ToDay News UfaToDay News UfaBloomberg оценил вероятный ущерб экономике от коронавируса в $2,7 трлн

Аналитики Bloomberg разработали 4 сценария влияния коронавируса на мировую экономику. Как сообщает ToDay News Ufa, глобальная пандемия приведет к рецессии ЕС, США, Японии. В этом случае мировая экономика потеряет до 2,7 триллионов долларов (2,38 триллиона евро).
Читать в источнике
Комментировать11

Подробнее о событии

Moody’s: коронавирус негативно сказался на всех странах Большой двадцатки

Красная весна14:23

Bloomberg оценило возможный ущерб экономике от коронавируса в $2,7 трлн

Коммерсантъвчера в 10:56

Для коронавируса написали четыре сценария

Lenta.ruвчера в 08:28

Bloomberg оценил потери мировой экономики от коронавируса

Life.ruвчера в 09:14

Аналитики Bloomberg оценили возможный ущерб экономике от коронавируса

Эхо Москвывчера в 11:01

Эксперты оценили потери мировой экономики из-за коронавируса

Росбалтвчера в 06:34

Bloomberg оценил возможный ущерб экономике от коронавируса в $2,7 трлн

РБКвчера в 05:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 20:16, Ашберн
Экономика

Курс доллара взлетел до 72 рублей из-за обвала цен на нефть

На фоне обвала цен на нефть курс доллара на международном валютном рынке поднялся выше 72 рублей, евро подорожал до 82 рублей.
Известия 19:49
Здоровье

Количество заразившихся коронавирусом в США превысило 400

Число случаев заражения коронавирусом COVID-19 в США достигло 442, сообщает CNN со ссылкой на Центры по контролю и профилактике заболеваний США и местные власти.
Интерфакс вчера в 23:04
Наука

Физиками была создана локальная сеть для квантового компьютера

Anonsens 16:27
Финансы

Курс доллара поднялся выше 68 рублей впервые с января 2019 года

В последний раз доллар превышал отметку в 68 рублей 4 января 2019 года. Курс евро поднялся выше 77 рублей впервые с января 2019 года.
ТАСС 06 марта в 06:23
Происшествия

В Париже произошла стрельба в мечети

По меньшей мере один человек пострадал в результате открытой неизвестным в воскресенье вечером стрельбы в одной из мечетей на северо-востоке Парижа.
ТАСС 17:27
Хоккей

«Спартак» обыграл «Динамо» и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ

"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча. "Спартак" сравнял счет в серии до четырех побед — 2-2.
Газета.Ru 12:43
Футбол

Заболотный обратился к пустой микст-зоне

ProstoProSport 16:19
Происшествия

В Москве спасатели помогли тонущей сиамской кошке выбраться из реки

Спасатели станции "Крымский мост" спасли тонущую сиамскую кошку из реки в Москве в воскресенье с помощью сачка, сообщила пресс-служба столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
РИА Новости 12:27
Общество

В ПФР рассказали о жительнице Омска с пенсией в 52 тысячи рублей

РИА Новости вчера в 14:46
Энергетика

Forbes (США): Россия отломила одну ножку у трехногого стула американской сланцевой индустрии (Forbes)

Последние два с небольшим года у американской сланцевой индустрии была возможность наслаждаться ее нефтяным бумом благодаря существованию фигурального трехногого стула, обеспечивавшего ей опору.
ИноСМИ 19:37
Армия и оружие

Северная Корея запустила три снаряда в сторону Японского моря

Российская газета 19:06
Происшествия

Подозреваемый в убийстве в Петербурге ровесника подросток признал вину

Коммерсантъ 12:55
Спорт

Большунов победил в лыжном марафоне в Норвегии

Известия 09:11
Космос

Опубликовано фото нового марсохода NASA Perseverance

Фотография нового подвижного аппарата для изучения поверхности Марса опубликована Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).
Ридус 05 марта в 17:38
Космос

НАСА опубликовало самую детальную панораму Марса

На официальном сайте НАСА появился снимок Марса, с самой детальной панорамой, сделанной когда-либо.
РЕН ТВ 06 марта в 06:53
Происшествия

В Китае около 70 человек оказались под завалами обрушившегося отеля

По предварительным данным, под завалами могли оказаться около 70 человек. Более 40 из них уже извлекли из-под обломков.
RT на русском вчера в 15:35
Музыка

Димаш Кудайбергенов выступит с первым стадионным концертом в Москве

Казахстанский певец Димаш Кудайбергенов (Кудайберген) в понедельник впервые даст сольный концерт на стадионе в Москве - во дворце спорта "Мегаспорт".
ТАСС 17:33
Космос

Ученые рассказали о самом мощном взрыве со времен сотворения Вселенной

Австралийскими учеными недавно было зафиксировано явление наиболее мощного выброса вещества в пространстве Вселенной со времени Большого взрыва.
Территория новостей 06 марта в 16:52
Хоккей

«Тампа» уступила «Детройту», Кучеров не реализовал буллит

Сергачёв набрал 35-е (10+25) очко в 69 матчах сезона-2019/2020. В серии буллитов сильнее были хозяева.
Чемпионат 19:56
Политика

Депутат Рады решил приехать на Парад Победы в Москву

Депутат Верховной рады Украины от "Оппозиционной платформы" Илья Кива, известный своим эпатажным поведением, приедет в Москву на Парад Победы, об этом он заявил в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости 19:10
Футбол

Суд оставил Роналдиньо под стражей

Газета.Ru 01:20
Шоу-бизнес

Любовь Успенская: «Полностью оборвала все контакты с дочерью»

Этот год начался для Любови Успенской непросто — ее дочь Татьяна Плаксина пришла на ток-шоу, где за гонорар от канала поведала неприятные факты о своей матери.
StarHit.ru 00:30
Культура

В Южно-Сахалинске официально открыли кинофестиваль «Утро Родины»

В островной столице сегодня, 8 марта, состоялось официальное открытие фестиваля многосерийных отечественных фильмов «Утро Родины».
РИА Сахалин-Курилы 03:59
Общество

На Украине затравили сироту за исполнение песни «Смуглянка»

За исполнение песни «Смуглянка» из советского кинофильма «В бой идут одни „старики“» 12-летнего мальчика-сироту затравили на Украине, сообщает портал strana.ua.
Live24 вчера в 02:24
Футбол

«Крылья Советов» обыграли «Рубин» в матче РПЛ

Коммерсантъ 09:15
Политика

Эрдоган пригрозил начать односторонние действия в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил возобновить операцию в сирийском Идлибе в одностороннем порядке, если данные Россией во время переговоров в Москве "обещания не будут сдержаны".
РИА Новости 12:03
Здоровье

Единая система менеджмента качества появится во всех больницах РФ

Единая система менеджмента качества будет постепенно внедрена во всех медицинских учреждениях страны, а внутренние процессы в больницах должны быть оцифрованы, чтобы обеспечить пациентам качественную и безопасную медпомощь.
Будущее России. Национальные проекты 07:44
Гаджеты

OnePlus 7 Pro 5G наконец получил обновление Android 10

Обновление до Android 10 для обычных OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro без поддержки 5G вышло в октябре прошлого года.
3DNews 09:38
Футбол

«Бока Хуниорс» стала чемпионом Аргентины

Газета.Ru 01:50
Космос

Япония внесёт вклад в лунную программу США Gateway

РИА Новости 06 марта в 03:29
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное