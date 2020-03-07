Экономика

РБКРБКBloomberg оценил возможный ущерб экономике от коронавируса в $2,7 трлн

Из-за эпидемии нового коронавируса мировая экономика может потерять до $2,7 трлн, предупредили эксперты Bloomberg. Это равнозначно ВВП Великобритании, пишет агентство. В своем исследовании они описали четыре сценария развития ситуации с заболеванием.
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Аналитики Bloomberg оценили возможный ущерб экономике от коронавируса

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Bloomberg оценил потери мировой экономики от коронавируса

Life.ru08:14

Для коронавируса написали четыре сценария

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Bloomberg оценило возможный ущерб экономике от коронавируса в $2,7 трлн

Коммерсантъ09:56

Эксперты оценили потери мировой экономики из-за коронавируса

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Стало известно, во сколько обойдется мировой экономике пандемия COVID-19

Красная весна05:29

Bloomberg оценил возможный ущерб экономике от коронавируса в $2,7 трлн

РБК04:58
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Музыка

Появился отрывок песни Little Big для «Евровидения»

Пользователь под ником Sema опубликовал на своем YouTube-канале 15-секундный отрывок ранее неизвестного трека композиции Little Big, с которой группа может выступить на международном конкурсе «Евровидение-2020» в Роттердаме.
Lenta.ru 04:39
Энергетика

ОПЕК и Россия не договорились о сокращении добычи нефти

Министры стран-членов ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене в пятницу, 6 марта, не смогли договориться о продлении ограничений на добычу нефти, сообщили ТАСС два источника.
Газета.Ru вчера в 13:30
Общество

Росгвардия предложила не выдавать лицензии на оружие из-за пьяной езды

Росгвардия предложила не выдавать лицензии на оружие тем, кто подвергся административному наказанию за вождение в нетрезвом виде.
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Алла Пугачева из-за болезни не смогла отпраздновать День желтых цветов

Алла Пугачева в передаче «Ты не поверишь!» рассказала, что из-за болезни не смогла отпраздновать День желтых цветов.
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Футбол

Сенегальский футболист съел записку, которою ему передал тренер во время матча. Видео

Главный тренер «Трабзонспора» Унал Караман передал записку полузащитнику Баду Н'Диайе.
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Хоккей

Женский чемпионат мира по хоккею отменили из-за коронавируса

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Биатлон

Российские биатлонисты стали четвертыми в эстафете на этапе Кубка мира

Сборная России по биатлону заняла четвертое место в мужской эстафете на этапе Кубка мира в чешском городе Нове-Место.
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Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк рассказала о пережитом стрессе из-за матери

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк 24-летняя Анна опубликовала в Instagram письмо-послание тем, кто ее поддерживает.
Московский Комсомолец 10:03
Транспорт

Из Керчи в Анапу отправился первый рельсовый автобус

Первый рельсовый автобус пригородного сообщения между Крымом и Краснодарским краем проехал сегодня, 7 марта, по Крымскому мосту.
REGNUM 07:48
Кино

Актер «Нянек» Дэвид Пол ушел из жизни в возрасте 62 лет

Актер из фильма "Няньки" Дэвид Пол скончался в возрасте 62 лет. Он не дожил два дня до своего дня рождения 8 марта.
Газета.Ru 12:51
Общество

Власти Нью-Йорка ввели режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в городе из-за коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:24
Культура

Владимир Пресняков рассказал о блатных участниках шоу «Голос»

Киркоров и "постапокалиптический олень": шоу "Маска" открыло секреты Кадры из прямой трансляции шоу "Маска" / НТВ Владимир Пресняков признается, что в последнее время неохотно смотрит музыкальные конкурсы.
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Запрет на иностранную недвижимость не попал в поправки к Конституции

Напомним, президент России Владимир Путин предложил внести в конституцию поправку, по которой людям, занимающие важные государственные посты, запрещено иметь недвижимость за рубежом.
Красная весна 05 марта в 18:15
Общество

Олег Тиньков рассказал о смертельном диагнозе

Казанские ведомости 04:37
Политика

Захарова прокомментировала заявление Зеленского о минском формате

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности более гибкого подхода к исполнению Минских соглашений по урегулированию в Донбассе.
РИА Новости 07:34
Хоккей

«Локомотив» победил «Йокерит» и сократил отставание в серии – 1-3

«Локомотив» обыграл «Йокерит» (4:3) в четвертом матче серии первого раунда розыгрыша Кубка Гагарина.
Sports.ru 11:35
Футбол

Гол Комличенко принес «Динамо» победу над «Тамбовом» в матче РПЛ

"Динамо" после 21-го тура чемпионата России поднялось на седьмое место в таблице, имея в активе 27 набранных очков, "Тамбов" идет на 12 позиции (22 балла).
РИА Новости 10:35
Общество

Брата и племянника короля Саудовской Аравии обвинили в госизмене

Брата и племянника короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда задержали в пятницу по обвинениям в государственной измене, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
REGNUM вчера в 18:15
Происшествия

У жительницы Подмосковья предварительно подтвердился коронавирус

Интерфакс 10:58
Происшествия

Вывезшую дочь из Финляндии россиянку обвинили в похищении

Мать вывезла из Финляндии в Россию четырёхлетнюю девочку с российским и финским гражданством, отец пытается вернуть дочь, финская полиция завела дело о похищении, сообщает в пятницу газета IltaLehti.
РИА Новости вчера в 12:10
Игры

Игру про будущее Земли без человечества в Steam раздают бесплатно

Независимая российская студия ComonGame разработала игру про будущее Земли без человечества The Last Quiet Day, которую можно получить в Steam совершенно бесплатно.
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Фигурное катание

Российская фигуристка Валиева выиграла юниорский чемпионат мира

Россиянка Камилла Валиева стала победительницей юниорского чемпионата мира по фигурному катанию.
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Общество

Илон Маск назвал глупостью панику из-за коронавируса

Основатель аэрокосмической компании SpaceX и глава Tesla Илон Маск назвал глупостью панику из-за коронавируса.
Эхо Москвы 07:30
Происшествия

В Новой Москве локализовали пожар на складе с радиоэлектроникой

Крупный пожар в металлическом ангаре с радиоэлектроникой в новой Москве удалось локализовать, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.
РИА Новости 11:17
Наука

Байкальские бактерии могут хранить неизвестные антибиотики

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Культура

В РПЦ назвали клип Киркорова «омерзительной поделкой»

Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что новый клип Филиппа Киркорова «Романы» является «омерзительной поделкой».
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BMW обновит логотип. Он не менялся 23 года

Отмечается, что BMW в своем стремлении заменить объемное изображение на плоское последовал за другими современными компаниями, которые меняют логотипы схожим образом.
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МИД указал турецкому телеканалу на ошибку в переводе слов Лаврова

Министерство иностранных дел (МИД) России указало турецкому телеканалу YoITV на ошибку в переводе слов главы ведомства Сергея Лаврова.
Lenta.ru 14:12
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Юристы назвали сроки завершения судебного процесса по делу MH17

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает судебный процесс по делу MH17 независимым.
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Общество

В ВОЗ не надеются на исчезновение коронавируса к лету

Исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что исчезновение коронавируса COVID-19 летом можно будет считать подарком судьбы.
BFM.ru 01:51
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