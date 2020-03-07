Из-за эпидемии нового коронавируса мировая экономика может потерять до $2,7 трлн, предупредили эксперты Bloomberg. Это равнозначно ВВП Великобритании, пишет агентство. В своем исследовании они описали четыре сценария развития ситуации с заболеванием.

Bloomberg оценил возможный ущерб экономике от коронавируса в $2,7 трлн

Музыка Появился отрывок песни Little Big для «Евровидения» Пользователь под ником Sema опубликовал на своем YouTube-канале 15-секундный отрывок ранее неизвестного трека композиции Little Big, с которой группа может выступить на международном конкурсе «Евровидение-2020» в Роттердаме.

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Политика Захарова прокомментировала заявление Зеленского о минском формате Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности более гибкого подхода к исполнению Минских соглашений по урегулированию в Донбассе.

Общество Брата и племянника короля Саудовской Аравии обвинили в госизмене Брата и племянника короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда задержали в пятницу по обвинениям в государственной измене, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Происшествия Вывезшую дочь из Финляндии россиянку обвинили в похищении Мать вывезла из Финляндии в Россию четырёхлетнюю девочку с российским и финским гражданством, отец пытается вернуть дочь, финская полиция завела дело о похищении, сообщает в пятницу газета IltaLehti.

Игры Игру про будущее Земли без человечества в Steam раздают бесплатно Независимая российская студия ComonGame разработала игру про будущее Земли без человечества The Last Quiet Day, которую можно получить в Steam совершенно бесплатно.

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