Экономика
РБКBloomberg оценил возможный ущерб экономике от коронавируса в $2,7 трлн
Из-за эпидемии нового коронавируса мировая экономика может потерять до $2,7 трлн, предупредили эксперты Bloomberg. Это равнозначно ВВП Великобритании, пишет агентство. В своем исследовании они описали четыре сценария развития ситуации с заболеванием.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 14:22, Ашберн
Музыка
Появился отрывок песни Little Big для «Евровидения»
Пользователь под ником Sema опубликовал на своем YouTube-канале 15-секундный отрывок ранее неизвестного трека композиции Little Big, с которой группа может выступить на международном конкурсе «Евровидение-2020» в Роттердаме.
Энергетика
ОПЕК и Россия не договорились о сокращении добычи нефти
Министры стран-членов ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене в пятницу, 6 марта, не смогли договориться о продлении ограничений на добычу нефти, сообщили ТАСС два источника.
Общество
Росгвардия предложила не выдавать лицензии на оружие из-за пьяной езды
Росгвардия предложила не выдавать лицензии на оружие тем, кто подвергся административному наказанию за вождение в нетрезвом виде.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева из-за болезни не смогла отпраздновать День желтых цветов
Алла Пугачева в передаче «Ты не поверишь!» рассказала, что из-за болезни не смогла отпраздновать День желтых цветов.
Футбол
Сенегальский футболист съел записку, которою ему передал тренер во время матча. Видео
Главный тренер «Трабзонспора» Унал Караман передал записку полузащитнику Баду Н'Диайе.
Хоккей
Женский чемпионат мира по хоккею отменили из-за коронавируса
Биатлон
Российские биатлонисты стали четвертыми в эстафете на этапе Кубка мира
Сборная России по биатлону заняла четвертое место в мужской эстафете на этапе Кубка мира в чешском городе Нове-Место.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк рассказала о пережитом стрессе из-за матери
Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк 24-летняя Анна опубликовала в Instagram письмо-послание тем, кто ее поддерживает.
Транспорт
Из Керчи в Анапу отправился первый рельсовый автобус
Первый рельсовый автобус пригородного сообщения между Крымом и Краснодарским краем проехал сегодня, 7 марта, по Крымскому мосту.
Кино
Актер «Нянек» Дэвид Пол ушел из жизни в возрасте 62 лет
Актер из фильма "Няньки" Дэвид Пол скончался в возрасте 62 лет. Он не дожил два дня до своего дня рождения 8 марта.
Общество
Власти Нью-Йорка ввели режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в городе из-за коронавируса, передает РИА "Новости".
Культура
Владимир Пресняков рассказал о блатных участниках шоу «Голос»
Киркоров и "постапокалиптический олень": шоу "Маска" открыло секреты Кадры из прямой трансляции шоу "Маска" / НТВ Владимир Пресняков признается, что в последнее время неохотно смотрит музыкальные конкурсы.
Политика
Запрет на иностранную недвижимость не попал в поправки к Конституции
Напомним, президент России Владимир Путин предложил внести в конституцию поправку, по которой людям, занимающие важные государственные посты, запрещено иметь недвижимость за рубежом.
Общество
Олег Тиньков рассказал о смертельном диагнозе
Политика
Захарова прокомментировала заявление Зеленского о минском формате
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности более гибкого подхода к исполнению Минских соглашений по урегулированию в Донбассе.
Хоккей
«Локомотив» победил «Йокерит» и сократил отставание в серии – 1-3
«Локомотив» обыграл «Йокерит» (4:3) в четвертом матче серии первого раунда розыгрыша Кубка Гагарина.
Футбол
Гол Комличенко принес «Динамо» победу над «Тамбовом» в матче РПЛ
"Динамо" после 21-го тура чемпионата России поднялось на седьмое место в таблице, имея в активе 27 набранных очков, "Тамбов" идет на 12 позиции (22 балла).
Общество
Брата и племянника короля Саудовской Аравии обвинили в госизмене
Брата и племянника короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда задержали в пятницу по обвинениям в государственной измене, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
Происшествия
Вывезшую дочь из Финляндии россиянку обвинили в похищении
Мать вывезла из Финляндии в Россию четырёхлетнюю девочку с российским и финским гражданством, отец пытается вернуть дочь, финская полиция завела дело о похищении, сообщает в пятницу газета IltaLehti.
Игры
Игру про будущее Земли без человечества в Steam раздают бесплатно
Независимая российская студия ComonGame разработала игру про будущее Земли без человечества The Last Quiet Day, которую можно получить в Steam совершенно бесплатно.
Фигурное катание
Российская фигуристка Валиева выиграла юниорский чемпионат мира
Россиянка Камилла Валиева стала победительницей юниорского чемпионата мира по фигурному катанию.
Общество
Илон Маск назвал глупостью панику из-за коронавируса
Основатель аэрокосмической компании SpaceX и глава Tesla Илон Маск назвал глупостью панику из-за коронавируса.
Происшествия
В Новой Москве локализовали пожар на складе с радиоэлектроникой
Крупный пожар в металлическом ангаре с радиоэлектроникой в новой Москве удалось локализовать, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.
Наука
Байкальские бактерии могут хранить неизвестные антибиотики
Культура
В РПЦ назвали клип Киркорова «омерзительной поделкой»
Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что новый клип Филиппа Киркорова «Романы» является «омерзительной поделкой».
Авто
BMW обновит логотип. Он не менялся 23 года
Отмечается, что BMW в своем стремлении заменить объемное изображение на плоское последовал за другими современными компаниями, которые меняют логотипы схожим образом.
Политика
МИД указал турецкому телеканалу на ошибку в переводе слов Лаврова
Министерство иностранных дел (МИД) России указало турецкому телеканалу YoITV на ошибку в переводе слов главы ведомства Сергея Лаврова.
Политика
Юристы назвали сроки завершения судебного процесса по делу MH17
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает судебный процесс по делу MH17 независимым.
Общество
В ВОЗ не надеются на исчезновение коронавируса к лету
Исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что исчезновение коронавируса COVID-19 летом можно будет считать подарком судьбы.