Экономика

РБКРБКBloomberg оценил возможный ущерб экономике от коронавируса в $2,7 трлн

Из-за эпидемии нового коронавируса мировая экономика может потерять до $2,7 трлн, предупредили эксперты Bloomberg. Это равнозначно ВВП Великобритании, пишет агентство. В своем исследовании они описали четыре сценария развития ситуации с заболеванием.
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Bloomberg оценило возможный ущерб экономике от коронавируса в $2,7 трлн

Коммерсантъ09:56

Bloomberg оценил потери мировой экономики от коронавируса

Life.ru08:14

Стало известно, во сколько обойдется мировой экономике пандемия COVID-19

Красная весна05:29

Аналитики Bloomberg оценили возможный ущерб экономике от коронавируса

Эхо Москвы10:01

Эксперты оценили потери мировой экономики из-за коронавируса

Росбалт05:34

Для коронавируса написали четыре сценария

Lenta.ru07:28

Bloomberg оценил возможный ущерб экономике от коронавируса в $2,7 трлн

РБК04:58
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Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 11:12, Ашберн
Космос

НАСА ищет кандидатов в космонавты. Полет на Луну состоится в 2024 году

Независимый публицист 04 марта в 16:32
Общество

Россияне начали запасаться едой в страхе перед эпидемией коронавируса

Основная причина высокого спроса – боязнь эпидемии коронавируса, считает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.
Ведомости 08:16
Политика

Жительница Иванова попросила Путина взять ее замуж

Российский лидер Владимир Путин получил неожиданное предложение от жительницы города Иванова.
Профиль вчера в 09:08
Политика

Немецкие экологи решили добиться остановки «Северного потока — 2»

Представители организации, ссылаясь на правовое заключение Института народного хозяйства и права при Техническом университете Берлина, утверждают, что разрешение на строительство газопровода требует повторной проверки с точки зрения экологической безопасности.
РИА Новости 07:46
Экономика

Секретный экспорт России составил более $55 млрд

Экспорт из России товаров скрытых категорий таможенной статистики (коды — SS, SSSS и т.д.), включая оружие, боеприпасы, военную технику, самолеты и природный газ, сократился в 2019 году на 13%.
РБК 05 марта в 16:00
Происшествия

Опубликованы кадры с места обрушения шестиэтажного отеля в Китае

В Сети появились видео, на месте ЧП в китайском городе Цюаньчжоу на востоке страны, где в субботу, 7 марта, произошло обрушение гостиницы.
Вести.Ru 09:15
Футбол

«Динамо» обыграло «Тамбов» благодаря голу Комличенко

Вести.Ru 10:40
Общество

В РПЦ назвали клип Киркорова «омерзительной поделкой»

Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что новый клип Филиппа Киркорова «Романы» является «омерзительной поделкой».
Взгляд.ру 10:23
Армия и оружие

На Донбассе ликвидировали известного командира ВСУ

HotGeo 04:08
Наука

Канадские ученые работают над созданием органических батарей

Органические батареи, над созданием которых работают сотрудники Йоркского университета, будут не менее производительными, емкими и стабильными, чем обычные, но в их составе будет меньше токсичных веществ.
Planet Today вчера в 02:53
Политика

Путин поручил реформировать миграционные режимы

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по вопросам реализации Концепции государственной миграционной политики РФ на 2019 - 2025 годы.
Российская газета 08:48
Общество

Альфа-банк объяснил блокировку карт клиентов

Альфа-банк заблокировал некоторые карты клиентов, получив информацию о возможной утечке их данных, но, убедившись, что угрозы для средств нет, остановил блокировку, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
РИА Новости 06:31
Космос

Космические объекты угрожали МКС более 200 раз

За время работы центра были выданы предупреждения о 1487 опасных сближениях космических объектов с орбитальной станцией «Мир».
3DNews 05:19
Хоккей

«Авангард» переиграл «Салават Юлаев» и сравнял счет в серии

REGNUM 09:38
Музыка

Появился отрывок песни Little Big для «Евровидения»

Пользователь под ником Sema опубликовал на своем YouTube-канале 15-секундный отрывок ранее неизвестного трека композиции Little Big, с которой группа может выступить на международном конкурсе «Евровидение-2020» в Роттердаме.
Lenta.ru 04:39
Армия и оружие

Эрдоган прокомментировал соглашение с РФ по Идлибу

Президент Турции Реджеп Эрдоган оценил результаты переговоров с Россией, согласно которым в сирийском местечке Идлиб введен режим прекращения огня.
Piter.tv вчера в 11:57
Армия и оружие

Сирийская армия нашла сеть подземных туннелей боевиков около Алеппо

Военнослужащие сирийской армии обнаружили сеть туннелей там, где располагался штаб и укрытия террористов.
Политическая Экспертиза вчера в 22:28
Гаджеты

Более миллиарда смартфонов с Android оказались уязвимы к взлому

По данным Google за 2019 год, в мире насчитывается более 2,5 миллиарда активных устройств Android.
Телеканал 360° 07:38
Футбол

Тедеско прокомментировал конфликт с Гончаренко после матча

Главный тренер футбольного клуба "Спартак" Доменико Тедеско прокомментировал инцидент, случившийся между ним и главным тренером ЦСКА Виктором Гончаренко после матча 1/4 финала Кубка России.
МК-Спорт 05 марта в 06:33
Футбол

Вратарь Алиссон не сыграет за «Ливерпуль» в матче с «Борнмутом»

Основной вратарь «Ливерпуля» бразилец Алиссон пропустит ближайший матч «мерсисайдцев» в английском чемпионате с «Борнмутом», сообщает The Athletic.
REGNUM вчера в 08:58
Шоу-бизнес

Елена Ильиных и Сергей Полунин впервые стали родителями

Елена Ильиных и Сергей Полунин рассказали поклонникам, что впервые стали родителями.
Актуальные Новости 04:11
Общество

Трех членов саудовской королевской семьи арестовали

В Саудовской Аравии арестовали трех членов королевской семьи. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Lenta.ru вчера в 17:24
Общество

Прибывших в Москву из стран с коронавирусом обязали регистрироваться

В документе говорится, что граждане, прибывшие из Китая, Республики Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии и Испании и других государств, где распространяется вирус, обязаны обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней с момента возвращения.
РИА Новости 09:54
Армия и оружие

МИД: Россия не изменит внешний курс из-за военных учений НАТО у границ

Москва не намерена менять внешний курс из-за проведения НАТО масштабных военных учений Defender Europe 20 в непосредственной близости от российских границ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
RT на русском 09:33
Происшествия

В итальянской деревне у жителей вместо воды из кранов полилось вино

РИА Новости 05:54
Армия и оружие

В Сеть выложили видео уничтожения сотен протурецких боевиков

ГЛАС.RU 03:28
Шоу-бизнес

Невестка Елены Малышевой узнала о смерти матери в роддоме

Актуальные Новости 05:07
Космос

Систему связи «Экспресс-РВ» планируют запустить до 2024 года

Спутники для системы связи "Экспресс-РВ" планируется заказать во втором полугодии 2020 года, а запустить систему - до 2024 года, сообщил в интервью РИА Новости глава Россвязи Олег Духовницкий.
РИА Новости вчера в 00:21
Происшествия

Прокуратура попросила смягчить сроки двум фигурантам дела «Сети»

Прокуратура Пензенской области попросила смягчить наказание фигурантам дела «Сети» (организация запрещена в России) Максиму Иванкину и Андрею Чернову, следует из представления государственного обвинителя Сергея Семеренко.
Коммерсантъ вчера в 15:34
Происшествия

Петербурженка с коронавирусом доставлена в Боткинскую больницу

Жительница Санкт-Петербурга, у которой выявили коронавирус, помещена в Боткинскую больницу, сообщает региональное отделение Роспотребнадзора.
BFM.ru 08:39
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