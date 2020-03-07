Экономика

РБКРБКBloomberg оценил возможный ущерб экономике от коронавируса в $2,7 трлн

Из-за эпидемии нового коронавируса мировая экономика может потерять до $2,7 трлн, предупредили эксперты Bloomberg. Это равнозначно ВВП Великобритании, пишет агентство. В своем исследовании они описали четыре сценария развития ситуации с заболеванием.
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Bloomberg оценило возможный ущерб экономике от коронавируса в $2,7 трлн

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Bloomberg оценил потери мировой экономики от коронавируса

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Аналитики Bloomberg оценили возможный ущерб экономике от коронавируса

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Для коронавируса написали четыре сценария

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Красная весна05:29

Bloomberg оценил возможный ущерб экономике от коронавируса в $2,7 трлн

РБК04:58
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Биатлон

Драчев: россиянки достойно боролись в эстафете в Чехии

Российские биатлонистки достойно боролись в эстафете 4 по 6 километров на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место, команда показала настоящий характер, заявил РИА Новости президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.
РИА Новости 11:12
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл впервые прибыли в Лондон после «мегзита»

Принц Гарри и Меган Маркл 5 марта посетили ежегодную церемонию вручения премии фонда Endeavour Fund в Лондоне.
Народные новости 05 марта в 16:31
Здоровье

В двух департаментах Франции закрыли ясли и лицеи

Ясли, детсады, колледжи и лицеи во французских департаментах Уаза и Верхний Рейн из-за угрозы распространения коронавируса, заявил в пятницу премьер-министр Франции Эдуар Филипп.
РИА Новости вчера в 14:10
Шоу-бизнес

Ляйсан Утяшева села на шпагат и восхитила поклонников

Утяшева села на шпагат, который ее поклонникам показался даже лучше, чем балерины Волочковой.
Gazeta.SPb 05 марта в 16:18
Армия и оружие

В ДНР сообщили об обстрелах украинскими силовиками Горловки и Донецка

В представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в субботу, 7 марта, сообщили о обстрелах украинскими силовиками поселка Зайцево на окраине подконтрольной ДНР Горловки.
Аргументы недели 14:18
Хоккей

Женский чемпионат мира по хоккею в Канаде отменен из-за коронавируса

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Общество

16-летнюю дочь бывшего вратаря сборной России заподозрили в наркоторговле

16-летнюю дочь бывшего вратаря сборной России Вячеслава Малафеева Ксению заподозрили в наркоторговле.
Lenta.ru 15:06
Футбол

Головин выйдет в стартовом составе «Монако» на игру с «Ниццей»

«Монако» объявил стартовый состав команды на матч 28-го тура чемпионата Франции против «Ниццы».
Sport24.ru 13:12
Культура

В Московском театре мюзикла прошла премьера «ПраймТайма»

Российская газета вчера в 06:27
Здоровье

Заболевших коронавирусом в Липецкой области нет. Всё под контролем

Липецкая область полностью готова к возможному распространению коронавирусной инфекции, сообщили в администрации Липецкой области.
Липецкое время вчера в 13:45
Авто

В России новый Audi A3 появится к концу года

Хэтчбек Audi A3 Sportback нового поколения появится в России в четвертом квартале 2020 года.
Автоновости дня 14:47
Кино

Из-за коронавируса премьеру фильма о Джеймсе Бонде перенесли на ноябрь

Премьеру 25-го фильма киносаги об агенте 007 решили отложить на несколько месяцев из-за угрозы коронавирусной инфекции.
Родной город 05 марта в 05:24
Музыка

Появился отрывок песни Little Big для «Евровидения»

Lenta.ru 04:39
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала обращение к подписчикам

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала на странице в Instagram пост, в котором рассказала о своих переживаниях по поводу болезни матери.
Аргументы и Факты 13:50
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Гол Малкина не помог «Питтсбургу» одолеть «Вашингтон»

"Столичные" в гостях добились победы со счетом 5:2. У проигравших одну из шайб забросил Евгений Малкин.
Вести.Ru 15:37
Транспорт

Опубликовано видео проезда первого рельсобуса по Крымскому мосту

"Южная пассажирская пригородная компания" опубликовала видеозапись проезда первого пригородного поезда Керчь - Анапа по Крымскому мосту.
Российская газета 10:02
Политика

В МИД РФ поправили турецкий телеканал за неверный перевод слов Лаврова

Министерство иностранных дел России поправил турецкий телеканал YolTV, который неправильно перевел слова главы ведомства Сергея Лаврова, обращенные к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.
REGNUM 13:55
Футбол

«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Борнмутом»

LiveSport.ru 09:41
Здоровье

В Молдавии выявили первый случай заболевания коронавирусом

Первый случай заболевания коронавирусом зарегистрирован в Молдавии.
ТАСС 14:56
Общество

В России «Красу полиции» затравили за внешность

В России «Красу полиции» затравили за внешность.
Lenta.ru вчера в 15:28
Культура

Владимир Пресняков рассказал о блатных участниках шоу «Голос»

Киркоров и "постапокалиптический олень": шоу "Маска" открыло секреты Кадры из прямой трансляции шоу "Маска" / НТВ Владимир Пресняков признается, что в последнее время неохотно смотрит музыкальные конкурсы.
Собеседник 09:31
Здоровье

Назвали наименее уязвимую для коронавируса категорию людей

Эксперты изучили более 70 тыс. случаев заболеваемости Covid-19.
The Penza Post 04 марта в 02:15
Политика

Зеленский считает, что его президентство сравнимо с дырявой лодкой

Украинский лидер Владимир Зеленский отметил, что его президентство можно сопоставить с управлением лодкой, в которой «везде дыры».
ГЛАС.RU 05:26
Футбол

Дортмундская «Боруссия» нанесла поражение «Боруссии» из Менхенгладбаха

Дортмундская "Боруссия" нанесла поражение "Боруссии" из Менхенгладбаха в выездном матче 25-го тура чемпионата Германии по футболу.
РИА Новости 14:47
Шоу-бизнес

Бывший муж Светланы Лазаревой тяжело пережил суицид своей супруги

Народные новости 10:21
Общество

Власти Нью-Йорка ввели режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в городе из-за коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:24
Здоровье

Доктор Мясников назвал оптимальное количество калорий в сутки

Московский врач и телеведущий Александр Мясников сообщил, как правильно худеть и держать себя в форме.
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Представлен топовый смартфон Oppo Find X2

Astera вчера в 14:39
Происшествия

Петербурженка с коронавирусом доставлена в Боткинскую больницу

Жительница Санкт-Петербурга, у которой выявили коронавирус, помещена в Боткинскую больницу, сообщает региональное отделение Роспотребнадзора.
BFM.ru 08:39
Политика

Кадыров ответил на сообщения о проверке Госдепом его счетов

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал сообщения о том, что американские власти заинтересовались его "бизнесом и банковскими счетами".
РИА Новости 11:00
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