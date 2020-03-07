Экономика
РБКBloomberg оценил возможный ущерб экономике от коронавируса в $2,7 трлн
Из-за эпидемии нового коронавируса мировая экономика может потерять до $2,7 трлн, предупредили эксперты Bloomberg. Это равнозначно ВВП Великобритании, пишет агентство. В своем исследовании они описали четыре сценария развития ситуации с заболеванием.
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Биатлон
Драчев: россиянки достойно боролись в эстафете в Чехии
Российские биатлонистки достойно боролись в эстафете 4 по 6 километров на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место, команда показала настоящий характер, заявил РИА Новости президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл впервые прибыли в Лондон после «мегзита»
Принц Гарри и Меган Маркл 5 марта посетили ежегодную церемонию вручения премии фонда Endeavour Fund в Лондоне.
Здоровье
В двух департаментах Франции закрыли ясли и лицеи
Ясли, детсады, колледжи и лицеи во французских департаментах Уаза и Верхний Рейн из-за угрозы распространения коронавируса, заявил в пятницу премьер-министр Франции Эдуар Филипп.
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева села на шпагат и восхитила поклонников
Утяшева села на шпагат, который ее поклонникам показался даже лучше, чем балерины Волочковой.
Армия и оружие
В ДНР сообщили об обстрелах украинскими силовиками Горловки и Донецка
В представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в субботу, 7 марта, сообщили о обстрелах украинскими силовиками поселка Зайцево на окраине подконтрольной ДНР Горловки.
Общество
16-летнюю дочь бывшего вратаря сборной России заподозрили в наркоторговле
16-летнюю дочь бывшего вратаря сборной России Вячеслава Малафеева Ксению заподозрили в наркоторговле.
Футбол
Головин выйдет в стартовом составе «Монако» на игру с «Ниццей»
«Монако» объявил стартовый состав команды на матч 28-го тура чемпионата Франции против «Ниццы».
Культура
В Московском театре мюзикла прошла премьера «ПраймТайма»
Здоровье
Заболевших коронавирусом в Липецкой области нет. Всё под контролем
Липецкая область полностью готова к возможному распространению коронавирусной инфекции, сообщили в администрации Липецкой области.
Авто
В России новый Audi A3 появится к концу года
Хэтчбек Audi A3 Sportback нового поколения появится в России в четвертом квартале 2020 года.
Кино
Из-за коронавируса премьеру фильма о Джеймсе Бонде перенесли на ноябрь
Премьеру 25-го фильма киносаги об агенте 007 решили отложить на несколько месяцев из-за угрозы коронавирусной инфекции.
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала обращение к подписчикам
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала на странице в Instagram пост, в котором рассказала о своих переживаниях по поводу болезни матери.
Хоккей
Гол Малкина не помог «Питтсбургу» одолеть «Вашингтон»
"Столичные" в гостях добились победы со счетом 5:2. У проигравших одну из шайб забросил Евгений Малкин.
Транспорт
Опубликовано видео проезда первого рельсобуса по Крымскому мосту
"Южная пассажирская пригородная компания" опубликовала видеозапись проезда первого пригородного поезда Керчь - Анапа по Крымскому мосту.
Политика
В МИД РФ поправили турецкий телеканал за неверный перевод слов Лаврова
Министерство иностранных дел России поправил турецкий телеканал YolTV, который неправильно перевел слова главы ведомства Сергея Лаврова, обращенные к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.
Футбол
«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Борнмутом»
Здоровье
В Молдавии выявили первый случай заболевания коронавирусом
Первый случай заболевания коронавирусом зарегистрирован в Молдавии.
Общество
В России «Красу полиции» затравили за внешность
В России «Красу полиции» затравили за внешность.
Культура
Владимир Пресняков рассказал о блатных участниках шоу «Голос»
Киркоров и "постапокалиптический олень": шоу "Маска" открыло секреты Кадры из прямой трансляции шоу "Маска" / НТВ Владимир Пресняков признается, что в последнее время неохотно смотрит музыкальные конкурсы.
Здоровье
Назвали наименее уязвимую для коронавируса категорию людей
Эксперты изучили более 70 тыс. случаев заболеваемости Covid-19.
Политика
Зеленский считает, что его президентство сравнимо с дырявой лодкой
Украинский лидер Владимир Зеленский отметил, что его президентство можно сопоставить с управлением лодкой, в которой «везде дыры».
Футбол
Дортмундская «Боруссия» нанесла поражение «Боруссии» из Менхенгладбаха
Дортмундская "Боруссия" нанесла поражение "Боруссии" из Менхенгладбаха в выездном матче 25-го тура чемпионата Германии по футболу.
Шоу-бизнес
Бывший муж Светланы Лазаревой тяжело пережил суицид своей супруги
Общество
Власти Нью-Йорка ввели режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в городе из-за коронавируса, передает РИА "Новости".
Здоровье
Доктор Мясников назвал оптимальное количество калорий в сутки
Московский врач и телеведущий Александр Мясников сообщил, как правильно худеть и держать себя в форме.
Гаджеты
Представлен топовый смартфон Oppo Find X2
Происшествия
Петербурженка с коронавирусом доставлена в Боткинскую больницу
Жительница Санкт-Петербурга, у которой выявили коронавирус, помещена в Боткинскую больницу, сообщает региональное отделение Роспотребнадзора.
Политика
Кадыров ответил на сообщения о проверке Госдепом его счетов
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал сообщения о том, что американские власти заинтересовались его "бизнесом и банковскими счетами".