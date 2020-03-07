Из-за эпидемии нового коронавируса мировая экономика может потерять до $2,7 трлн, предупредили эксперты Bloomberg. Это равнозначно ВВП Великобритании, пишет агентство. В своем исследовании они описали четыре сценария развития ситуации с заболеванием.

Bloomberg оценил возможный ущерб экономике от коронавируса в $2,7 трлн

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