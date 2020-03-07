Общество

РБКРБКBloomberg оценил возможный ущерб экономике от коронавируса в $2,7 трлн

Из-за эпидемии нового коронавируса мировая экономика может потерять до $2,7 трлн, предупредили эксперты Bloomberg. Это равнозначно ВВП Великобритании, пишет агентство. В своем исследовании они описали четыре сценария развития ситуации с заболеванием.
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Для коронавируса написали четыре сценария

Lenta.ruвчера в 08:28

Bloomberg оценило возможный ущерб экономике от коронавируса в $2,7 трлн

Коммерсантъвчера в 10:56

Bloomberg оценил потери мировой экономики от коронавируса

Life.ruвчера в 09:14

Moody’s: коронавирус негативно сказался на всех странах Большой двадцатки

Красная весна14:23

Аналитики Bloomberg оценили возможный ущерб экономике от коронавируса

Эхо Москвывчера в 11:01

Эксперты оценили потери мировой экономики из-за коронавируса

Росбалтвчера в 06:34

Bloomberg оценил возможный ущерб экономике от коронавируса в $2,7 трлн

РБКвчера в 05:58
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Общество

В Албании выявлены два первых случая заражения коронавирусом

Два первых случая заражения новым коронавирусом зарегистрированы в Албании.
Газета.Ru 21:21
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Климкин предрек катастрофу для Киева на День Победы 9 мая

Визиты лидеров западных держав на День Победы в Москву грозят обернуться катастрофой, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин.
Газета.Ru 11:17
Здоровье

Число зараженных коронавирусом в Польше возросло до 11

Три новых пациента с коронавирусом выявлены в Польше, общее число заразившихся возросло до 11 человек, сообщило в воскресенье министерство здравоохранения страны.
РИА Новости 16:15
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина рассказала о попытке самоубийства после измены мужа

РИА Новости 01:30
Общество

В Эфиопии назвали причину крушения самолета Boeing 737 MAX

РЕН ТВ вчера в 00:46
Политика

Путин объяснил идею ограничить число президентских сроков

Вопрос о необходимости ограничения президентских сроков начал широко обсуждаться после того, как Путин в январе анонсировал поправки к Конституции.
РБК 08:03
Общество

В России выявили три новых случая заражения коронавирусом

В России за последние сутки зафиксировали три новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Коммерсантъ 08:31
Общество

Требования для возбуждения дела за сбыт наркотиков могут ужесточить

"В законопроекте предлагается дополнить статью 146 УПК частью шестой, согласно которой уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 2281 и 2284 УК РФ, по факту незаконного сбыта наркотиков, не могут быть возбуждены при отсутствии данных о виде, массе и наименовании наркотиков, а также достаточных данных, указывающих на их передачу другим лицам", - говорится в документе.
РИА Новости вчера в 11:55
Шоу-бизнес

Рэпер Джиган публично попросил прощения у Самойловой

Рэп-исполнитель Джиган в своем Instagram попросил прощения у супруги Оксаны Самойловой.
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Общество

Россияне начали запасаться едой в страхе перед эпидемией коронавируса

В феврале в России резко вырос спрос на продукты с длительными сроками хранения, мыло, бытовую химию и предметы личной гигиены.
Ведомости вчера в 09:16
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«Локомотив» обыграл «Ахмат» в матче РПЛ

Коммерсантъ 14:02
Экономика

Курс доллара взлетел до 72 рублей после обвала цен на нефть

Курсы доллара и евро к рублю взлетели на международном валютном рынке после обрушения мировых цен на нефть, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости 20:24
Происшествия

Мужчины на каблуках устроили массовую драку в Сочи

РИА Новости 12:07
Общество

Трех членов саудовской королевской семьи арестовали

В Саудовской Аравии арестовали трех членов королевской семьи. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Lenta.ru 06 марта в 18:24
Общество

В России планируют изменить правила выдачи лицензий на оружие

«Вместо 15 различных лицензий и 19 разрешений на оружие можно будет получить одну пластиковую карточку», — сообщил глава Росгвардии.
vtomske.ru вчера в 09:00
Здоровье

Южная Корея занимает первое место по частоте заражения коронавирусом

Второе место занимает Италия, в которой числится 121,9 человека с новым вирусом на миллион человек.
Народные новости 18:51
Кино

Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол

В пятницу 6 марта умер американский актер Дэвид Пол — больше всего он известен по фильму «Няньки», в котором снялся вместе с братом-близнецом, Питером Полом.
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Биатлон

Объявлен состав женской сборной РФ по биатлону на этап КМ в Финляндии

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев объявил состав женской команды на восьмой этап Кубка мира в финском Контиолахти.
News.ru 12:32
Игры

Авторы Dead or Alive 6 извинились за платную смену цвета волос героев

Неделю назад в Dead or Alive 6 эксклюзивно на PS4 (!) добавили возможность платно менять цвет волос персонажей — каждая перекраска обходилась в один доллар, а для возвращения предыдущего цвета приходилось вновь платить.
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Появилось видео со съемок нового сезона сериала «Сваты»

Короткое видео съемочного процесса сериала «Сваты» появилось в Сети: на кадрах героини разговаривают друг с другом.
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Спорт

Лыжник Большунов выиграл марафон на этапе Кубка мира в Норвегии

Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в королевском марафоне классическим стилем на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене.
РБК 09:40
Здоровье

Власти США отправят на карантин валюту из Азии

Федеральная резервная система США планирует отправлять на карантин наличные, которые поступают в страну из Азии.
News.ru вчера в 09:30
Хоккей

Гол Малкина не спас «Питтсбург» от поражения

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Происшествия

В Китае обрушилось здание отеля

В восточной китайской провинции Фуцзянь обрушилось здание отеля Xinjia Express, сообщает агентство Синьхуа.
РИА Новости вчера в 09:23
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Кадыров прокомментировал слежку США за ним на Ближнем Востоке

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его не волнует переписка американских конгрессменов и сотрудников Госдепартамента США о его делах на Ближнем Востоке.
Lenta.ru вчера в 11:17
Гаджеты

OnePlus 7 Pro 5G наконец получил обновление Android 10

Обновление до Android 10 для обычных OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro без поддержки 5G вышло в октябре прошлого года.
3DNews 09:38
Происшествия

Бывшего инспектора Россельхознадзора осудили за взятки в Забайкалье

В Забайкальском крае бывший государственный инспектор одного из отделов регионального управления Россельхознадзора признан виновным в получении взяток.
ZAB.RU 21:16
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Мишустин распорядился выделить деньги на увеличение зарплат медиков

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 18,3 миллиарда рублей на увеличение фондов оплаты труда врачей и среднего медицинского персонала, соответствующий документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости вчера в 06:10
Общество

На Украине затравили сироту за исполнение песни «Смуглянка»

За исполнение песни «Смуглянка» из советского кинофильма «В бой идут одни „старики“» 12-летнего мальчика-сироту затравили на Украине, сообщает портал strana.ua.
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Оптический обман: широкие кольца блокируют свет экзопланеты и она кажется больше

Ученые пришли к выводу, что кольца способны блокировать свет, исходящий от звезды, что приводит к оптическому обману.
Экология Регионов вчера в 13:20
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