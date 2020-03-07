Общество
РБКBloomberg оценил возможный ущерб экономике от коронавируса в $2,7 трлн
Из-за эпидемии нового коронавируса мировая экономика может потерять до $2,7 трлн, предупредили эксперты Bloomberg. Это равнозначно ВВП Великобритании, пишет агентство. В своем исследовании они описали четыре сценария развития ситуации с заболеванием.
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Общество
В Албании выявлены два первых случая заражения коронавирусом
Два первых случая заражения новым коронавирусом зарегистрированы в Албании.
Политика
Климкин предрек катастрофу для Киева на День Победы 9 мая
Визиты лидеров западных держав на День Победы в Москву грозят обернуться катастрофой, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин.
Здоровье
Число зараженных коронавирусом в Польше возросло до 11
Три новых пациента с коронавирусом выявлены в Польше, общее число заразившихся возросло до 11 человек, сообщило в воскресенье министерство здравоохранения страны.
Общество
В Эфиопии назвали причину крушения самолета Boeing 737 MAX
Политика
Путин объяснил идею ограничить число президентских сроков
Вопрос о необходимости ограничения президентских сроков начал широко обсуждаться после того, как Путин в январе анонсировал поправки к Конституции.
Общество
В России выявили три новых случая заражения коронавирусом
В России за последние сутки зафиксировали три новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Общество
Требования для возбуждения дела за сбыт наркотиков могут ужесточить
"В законопроекте предлагается дополнить статью 146 УПК частью шестой, согласно которой уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 2281 и 2284 УК РФ, по факту незаконного сбыта наркотиков, не могут быть возбуждены при отсутствии данных о виде, массе и наименовании наркотиков, а также достаточных данных, указывающих на их передачу другим лицам", - говорится в документе.
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган публично попросил прощения у Самойловой
Рэп-исполнитель Джиган в своем Instagram попросил прощения у супруги Оксаны Самойловой.
Общество
Россияне начали запасаться едой в страхе перед эпидемией коронавируса
В феврале в России резко вырос спрос на продукты с длительными сроками хранения, мыло, бытовую химию и предметы личной гигиены.
Футбол
«Локомотив» обыграл «Ахмат» в матче РПЛ
Экономика
Курс доллара взлетел до 72 рублей после обвала цен на нефть
Курсы доллара и евро к рублю взлетели на международном валютном рынке после обрушения мировых цен на нефть, свидетельствуют данные торгов.
Происшествия
Мужчины на каблуках устроили массовую драку в Сочи
Общество
Трех членов саудовской королевской семьи арестовали
В Саудовской Аравии арестовали трех членов королевской семьи. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Общество
В России планируют изменить правила выдачи лицензий на оружие
«Вместо 15 различных лицензий и 19 разрешений на оружие можно будет получить одну пластиковую карточку», — сообщил глава Росгвардии.
Здоровье
Южная Корея занимает первое место по частоте заражения коронавирусом
Второе место занимает Италия, в которой числится 121,9 человека с новым вирусом на миллион человек.
Кино
Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол
В пятницу 6 марта умер американский актер Дэвид Пол — больше всего он известен по фильму «Няньки», в котором снялся вместе с братом-близнецом, Питером Полом.
Биатлон
Объявлен состав женской сборной РФ по биатлону на этап КМ в Финляндии
Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев объявил состав женской команды на восьмой этап Кубка мира в финском Контиолахти.
Игры
Авторы Dead or Alive 6 извинились за платную смену цвета волос героев
Неделю назад в Dead or Alive 6 эксклюзивно на PS4 (!) добавили возможность платно менять цвет волос персонажей — каждая перекраска обходилась в один доллар, а для возвращения предыдущего цвета приходилось вновь платить.
Кино
Появилось видео со съемок нового сезона сериала «Сваты»
Короткое видео съемочного процесса сериала «Сваты» появилось в Сети: на кадрах героини разговаривают друг с другом.
Спорт
Лыжник Большунов выиграл марафон на этапе Кубка мира в Норвегии
Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в королевском марафоне классическим стилем на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене.
Здоровье
Власти США отправят на карантин валюту из Азии
Федеральная резервная система США планирует отправлять на карантин наличные, которые поступают в страну из Азии.
Хоккей
Гол Малкина не спас «Питтсбург» от поражения
Происшествия
В Китае обрушилось здание отеля
В восточной китайской провинции Фуцзянь обрушилось здание отеля Xinjia Express, сообщает агентство Синьхуа.
Политика
Кадыров прокомментировал слежку США за ним на Ближнем Востоке
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его не волнует переписка американских конгрессменов и сотрудников Госдепартамента США о его делах на Ближнем Востоке.
Гаджеты
OnePlus 7 Pro 5G наконец получил обновление Android 10
Обновление до Android 10 для обычных OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro без поддержки 5G вышло в октябре прошлого года.
Происшествия
Бывшего инспектора Россельхознадзора осудили за взятки в Забайкалье
В Забайкальском крае бывший государственный инспектор одного из отделов регионального управления Россельхознадзора признан виновным в получении взяток.
Экономика
Мишустин распорядился выделить деньги на увеличение зарплат медиков
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 18,3 миллиарда рублей на увеличение фондов оплаты труда врачей и среднего медицинского персонала, соответствующий документ опубликован на сайте правительства.
Общество
На Украине затравили сироту за исполнение песни «Смуглянка»
За исполнение песни «Смуглянка» из советского кинофильма «В бой идут одни „старики“» 12-летнего мальчика-сироту затравили на Украине, сообщает портал strana.ua.
Космос
Оптический обман: широкие кольца блокируют свет экзопланеты и она кажется больше
Ученые пришли к выводу, что кольца способны блокировать свет, исходящий от звезды, что приводит к оптическому обману.