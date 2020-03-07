Экономика

РБКРБКBloomberg оценил возможный ущерб экономике от коронавируса в $2,7 трлн

Из-за эпидемии нового коронавируса мировая экономика может потерять до $2,7 трлн, предупредили эксперты Bloomberg. Это равнозначно ВВП Великобритании, пишет агентство. В своем исследовании они описали четыре сценария развития ситуации с заболеванием.
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Назван возможный ущерб мировой экономике от коронавируса

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Bloomberg оценил потери мировой экономики от коронавируса

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Аналитики Bloomberg оценили возможный ущерб экономике от коронавируса

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Для коронавируса написали четыре сценария

Lenta.ru07:28

Bloomberg оценил возможный ущерб экономике от коронавируса в $2,7 трлн

РБК04:58
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В субботу Альфа-банк заблокировал карты некоторых клиентов, которые выразили в соцсетях недовольство внезапным ограничением доступа к собственным средствам.
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Поставщик топлива для "Роскосмоса" обанкротился. Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу компании.
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Из Керчи в Анапу отправился первый рельсовый автобус

Первый рельсовый автобус пригородного сообщения между Крымом и Краснодарским краем проехал сегодня, 7 марта, по Крымскому мосту.
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Названа почти не подверженная заражению коронавирусом категория людей

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Чтобы последняя сотая передача совершила полный оборот, первая шестерня должна сделать один гугол оборотов — так называют число с единицей и сотней нулей после неё.
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Стали известны составы женской и мужской сборных России на седьмом этапе Кубка мира в чешском Нове-Место, сообщается на официальном сайте Международного союза биатлонистов (IBU).
Газета.Ru вчера в 15:16
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К группе риска отнесли 38 российских банков

38 российских банков могут лишиться лицензии в ближайший год.
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Политика

Захарова прокомментировала заявление Зеленского о минском формате

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности более гибкого подхода к исполнению Минских соглашений по урегулированию в Донбассе.
РИА Новости 07:34
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Немецкие экологи решили добиться остановки «Северного потока – 2»

Представители организации, ссылаясь на правовое заключение Института народного хозяйства и права при Техническом университете Берлина, утверждают, что разрешение на строительство газопровода требует повторной проверки с точки зрения экологической безопасности.
РИА Новости 07:46
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Сотрудник СБУ раскрыл детали убийства Гиви в Донбассе

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Джабаров оценил высказывание Зеленского о Донбассе

"Ситуация станет непредсказуемой" Причина, по которой Украина должна выходить из нормандского формата, абсолютно непонятна, заявил в беседе с RT первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.
РИА Новости вчера в 17:40
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан порассуждал о своем будущем накануне матча Ла Лиги с «Бетисом».
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У троих жителей Липецкой области выявлен коронавирус

В Липецкой области 7 марта выявлены три случая новой коронавирусной инфекции у граждан, прибывших из Италии.
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Нападающий клуба КХЛ ЦСКА и игрок сборной РФ Иван Телегин перестал скрывать отношения с бизнесвумен Марией Гончар.
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В Сети появился отрывок возможной песни Little Big для Евровидения

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Бой завершился в первом раунде победой казахстанского спортсмена нокаутом. Для 33-летнего Мирзаева поражение стало вторым подряд.
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Крашенинников объяснил отсутствие поправки о зарубежной недвижимости

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает излишним вносить в Конституцию запрет чиновникам иметь недвижимость за рубежом.
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Скорая отказалась ехать на вызов к дочке Пескова

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Новая Lada Largus получит линзованную оптику

Фотографии неизвестной оптики были опубликованы в социальной сети «ВКонтакте». Авторы уверяют, что это оптика именно для новой модели.
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"Оренбург" одолел тульский "Арсенал" в 21-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
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На Урале спасатели сняли с оторвавшейся льдины 20 рыбаков

В Свердловской области льдина с 20 рыбаками оторвалась от берега.
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Американцы испытали увеличенный дрон-камикадзе

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Украинский завод «ЗАЗ» запустил производство автомобилей Lada

Украинский «Запорожский автомобильный завод» («ЗАЗ») запустил производство автомобилей Lada.
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По окончании переговоров министров стран-членов ОПЕК+ в Вене, министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане сообщил, что в ходе заседания не удалось прийти к соглашению о сокращении добычи нефти.
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США начали отслеживать деятельность Кадырова на Ближнем Востоке

США начали отслеживать деятельность Кадырова на Ближнем Востоке.
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Агрессивные действия НАТО по сбору «ударного кулака» и проведению учений у российских границ усиливают международную напряжённость.
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