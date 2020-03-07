Экономика
РБКBloomberg оценил возможный ущерб экономике от коронавируса в $2,7 трлн
Из-за эпидемии нового коронавируса мировая экономика может потерять до $2,7 трлн, предупредили эксперты Bloomberg. Это равнозначно ВВП Великобритании, пишет агентство. В своем исследовании они описали четыре сценария развития ситуации с заболеванием.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 09:43, Ашберн
Политика
В Иванове девушка попросила Путина взять ее замуж
Политика
Путин поручил реформировать миграционные режимы
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по вопросам реализации Концепции государственной миграционной политики РФ на 2019 - 2025 годы.
Общество
Альфа-банк уточнил ситуацию с блокировкой карт
В субботу Альфа-банк заблокировал карты некоторых клиентов, которые выразили в соцсетях недовольство внезапным ограничением доступа к собственным средствам.
Общество
Поставщика топлива для «Роскосмоса» признали банкротом
Поставщик топлива для "Роскосмоса" обанкротился. Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу компании.
Транспорт
Из Керчи в Анапу отправился первый рельсовый автобус
Первый рельсовый автобус пригородного сообщения между Крымом и Краснодарским краем проехал сегодня, 7 марта, по Крымскому мосту.
Здоровье
Названа почти не подверженная заражению коронавирусом категория людей
Ученые пришли к выводу, что дети и подростки меньше остальных подвержены заражению новым коронавирусом.
Космос
Инженер создал мегаредуктор с самым большим количеством передач в мире
Чтобы последняя сотая передача совершила полный оборот, первая шестерня должна сделать один гугол оборотов — так называют число с единицей и сотней нулей после неё.
Биатлон
Логинов не выступит в эстафете на этапе Кубка мира
Стали известны составы женской и мужской сборных России на седьмом этапе Кубка мира в чешском Нове-Место, сообщается на официальном сайте Международного союза биатлонистов (IBU).
Экономика
К группе риска отнесли 38 российских банков
38 российских банков могут лишиться лицензии в ближайший год.
Политика
Захарова прокомментировала заявление Зеленского о минском формате
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности более гибкого подхода к исполнению Минских соглашений по урегулированию в Донбассе.
Общество
В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в городе коронавируса.
Политика
Немецкие экологи решили добиться остановки «Северного потока – 2»
Представители организации, ссылаясь на правовое заключение Института народного хозяйства и права при Техническом университете Берлина, утверждают, что разрешение на строительство газопровода требует повторной проверки с точки зрения экологической безопасности.
Политика
Сотрудник СБУ раскрыл детали убийства Гиви в Донбассе
Политика
Джабаров оценил высказывание Зеленского о Донбассе
"Ситуация станет непредсказуемой" Причина, по которой Украина должна выходить из нормандского формата, абсолютно непонятна, заявил в беседе с RT первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.
Футбол
Зидан: «Сегодня я тренер „Реала“, но завтра все может измениться»
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан порассуждал о своем будущем накануне матча Ла Лиги с «Бетисом».
Общество
У троих жителей Липецкой области выявлен коронавирус
В Липецкой области 7 марта выявлены три случая новой коронавирусной инфекции у граждан, прибывших из Италии.
Шоу-бизнес
Иван Телегин после развода с Пелагеей перестал скрывать новый роман
Нападающий клуба КХЛ ЦСКА и игрок сборной РФ Иван Телегин перестал скрывать отношения с бизнесвумен Марией Гончар.
Единоборства
Боец Расул Мирзаев проиграл второй бой подряд нокаутом
Бой завершился в первом раунде победой казахстанского спортсмена нокаутом. Для 33-летнего Мирзаева поражение стало вторым подряд.
Политика
Крашенинников объяснил отсутствие поправки о зарубежной недвижимости
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает излишним вносить в Конституцию запрет чиновникам иметь недвижимость за рубежом.
Общество
Скорая отказалась ехать на вызов к дочке Пескова
Авто
Новая Lada Largus получит линзованную оптику
Фотографии неизвестной оптики были опубликованы в социальной сети «ВКонтакте». Авторы уверяют, что это оптика именно для новой модели.
Футбол
«Оренбург» одолел «Арсенал» благодаря дублю Деспотовича
"Оренбург" одолел тульский "Арсенал" в 21-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Происшествия
На Урале спасатели сняли с оторвавшейся льдины 20 рыбаков
В Свердловской области льдина с 20 рыбаками оторвалась от берега.
Технологии
Американцы испытали увеличенный дрон-камикадзе
Авто
Украинский завод «ЗАЗ» запустил производство автомобилей Lada
Украинский «Запорожский автомобильный завод» («ЗАЗ») запустил производство автомобилей Lada.
Энергетика
Россия и ОПЕК не пришли к соглашению о сокращении добычи нефти
По окончании переговоров министров стран-членов ОПЕК+ в Вене, министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане сообщил, что в ходе заседания не удалось прийти к соглашению о сокращении добычи нефти.
Политика
США начали отслеживать деятельность Кадырова на Ближнем Востоке
США начали отслеживать деятельность Кадырова на Ближнем Востоке.
Армия и оружие
МИД России призвал НАТО задуматься о последствиях агрессивных действий
Агрессивные действия НАТО по сбору «ударного кулака» и проведению учений у российских границ усиливают международную напряжённость.