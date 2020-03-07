Экономика
РБКBloomberg оценил возможный ущерб экономике от коронавируса в $2,7 трлн
Из-за эпидемии нового коронавируса мировая экономика может потерять до $2,7 трлн, предупредили эксперты Bloomberg. Это равнозначно ВВП Великобритании, пишет агентство. В своем исследовании они описали четыре сценария развития ситуации с заболеванием.
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Происшествия
В Китае обрушилось здание отеля
Политика
Парламентарии ДНР назначили русский язык государственным
10 статья Конституции ДНР теперь предполагает, что русский язык теперь будет статус единственного государственного.
Космос
НАСА: к Земле приближается потенциально опасный астероид
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) проинформировало о том, что в конце апреля к Земле приблизится потенциально опасный астероид.
Политика
В Иванове девушка попросила Путина взять ее замуж
Президент России Владимир Путин пообщался с жителями Иванова, собравшимися у входа в детскую поликлинику №6, которую глава государства посетил в пятницу, 6 марта.
Шоу-бизнес
Елена Ильиных и Сергей Полунин впервые стали родителями
Елена Ильиных и Сергей Полунин рассказали поклонникам, что впервые стали родителями.
Политика
Путин поручил провести работу по реформам института гражданства
Российский лидер Владимир Путин поручил администрации президента организовать работу по реформированию миграционных режимов и института гражданства России.
Политика
Зеленский заявил о готовности отказаться от переговоров по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский озвучил условия, при которых Киев выйдет из переговоров по Донбассу.
Шоу-бизнес
Гуф обвинил Джигана в наркомании и посещении стрип-клубов
Гуф решил ответить, опубликовав видео в своем микроблоге, где отмечает, что со стороны Джигана низко выдвигать подобные заявления, а потом подходить к нему в стрип-клубе и просить те же самые запрещенные вещества.
Футбол
Дубль Деспотовича принес «Оренбургу» победу над «Арсеналом»
Хоккей
Хоккеисты «Спартака» отыгрались с 0:3 и победили «Динамо»
Армия и оружие
МИД России призвал НАТО задуматься о последствиях агрессивных действий
Агрессивные действия НАТО по сбору «ударного кулака» и проведению учений у российских границ усиливают международную напряжённость.
Общество
Температура в Москве побила абсолютный рекорд тепла
Общество
Власти США обвинили Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд
Министерство юстиции США обвинило российского бизнесмена, основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на $1 млрд.
Транспорт
Первый пригородный поезд выехал из Керчи в Анапу
С железнодорожного вокзала Керчи торжественно отправился в первый рейс рельсовый автобус до Анапы, который откроет регулярное пригородное железнодорожное сообщение между двумя субъектами федерации.
Фигурное катание
Валиева лидирует в короткой программе ЧМ с новым мировым рекордом
Российская фигуристка из Казани Камила Валиева заняла первое место в короткой программе чемпионата мира среди юниоров в женском одиночном катании.
Кино
В «Золушке» появится гендерно-нейтральная темнокожая фея-крестная
В новом фильме «Золушка» от компании Sony появится гендерно-нейтральная темнокожая фея-крестная.
Общество
Меган Маркл рассказала о характере 10-месячного сына
На мероприятии герцогиня рассказала о характере маленького сына.
Общество
В России выявили четыре новых случая заражения коронавирусом
В России за сутки выявили четыре новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Политика
МИД РФ уличил Нидерланды в давлении на суд Гааги по делу MH17
Нидерланды хотят оказать давление на суд Гааги в преддверии процесса по MH17.
Происшествия
На телах умерших в Москве украинских шахматистов нашли следы уколов
Игры
Вышел релизный трейлер Black Mesa — ремейк первой Half-Life
Вышел релизный официальный трейлер — ремейк первой Half-Life с улучшенной графикой, который делали 14 лет.
Происшествия
Начальник УСБ полиции Кубани задержан по подозрению в крупной взятке
По данным следствия, "с 2016 по 2020 год вышеуказанные должностные лица, действуя в составе преступного сообщества, систематически получали в качестве взяток денежные средства" за совершение "заведомо незаконных действий" на стационарном посту ДПС "Успенский", расположенном на трассе "Кавказ" в Краснодарском крае.
Космос
SpaceX запустила корабль Dragon на МКС
Компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с космическим грузовым корбалем Dragon, сообщается на сайте NASA.
Общество
ВЦИОМ выяснил мнение россиян о поправках в Конституцию РФ
Социологи Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснили отношение жителей страны к такому важному событию, как общероссийское голосование по внесению правок в Конституцию России.
Игры
В Steam раздают первый эпизод российского приключения Uncertain
Небольшая независимая российская студия ComonGames осенью 2016 года выпустила в Steam первый эпизод своего приключения Uncertain.
Музыка
На Украине затравили мальчика-сироту за песню «Смуглянка» в Лондоне
Армия и оружие
Украина просит у США списанные корабли для своих ВМС
Как ранее сообщало ИА REGNUM, ВМС Украины уже получила от США списанные корабли.