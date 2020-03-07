Из-за эпидемии нового коронавируса мировая экономика может потерять до $2,7 трлн, предупредили эксперты Bloomberg. Это равнозначно ВВП Великобритании, пишет агентство. В своем исследовании они описали четыре сценария развития ситуации с заболеванием.

Bloomberg оценил возможный ущерб экономике от коронавируса в $2,7 трлн

Политика Парламентарии ДНР назначили русский язык государственным 10 статья Конституции ДНР теперь предполагает, что русский язык теперь будет статус единственного государственного.

Космос НАСА: к Земле приближается потенциально опасный астероид Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) проинформировало о том, что в конце апреля к Земле приблизится потенциально опасный астероид.

Политика В Иванове девушка попросила Путина взять ее замуж Президент России Владимир Путин пообщался с жителями Иванова, собравшимися у входа в детскую поликлинику №6, которую глава государства посетил в пятницу, 6 марта.

Политика Путин поручил провести работу по реформам института гражданства Российский лидер Владимир Путин поручил администрации президента организовать работу по реформированию миграционных режимов и института гражданства России.

Шоу-бизнес Гуф обвинил Джигана в наркомании и посещении стрип-клубов Гуф решил ответить, опубликовав видео в своем микроблоге, где отмечает, что со стороны Джигана низко выдвигать подобные заявления, а потом подходить к нему в стрип-клубе и просить те же самые запрещенные вещества.

Транспорт Первый пригородный поезд выехал из Керчи в Анапу С железнодорожного вокзала Керчи торжественно отправился в первый рейс рельсовый автобус до Анапы, который откроет регулярное пригородное железнодорожное сообщение между двумя субъектами федерации.

Происшествия Начальник УСБ полиции Кубани задержан по подозрению в крупной взятке По данным следствия, "с 2016 по 2020 год вышеуказанные должностные лица, действуя в составе преступного сообщества, систематически получали в качестве взяток денежные средства" за совершение "заведомо незаконных действий" на стационарном посту ДПС "Успенский", расположенном на трассе "Кавказ" в Краснодарском крае.

Космос SpaceX запустила корабль Dragon на МКС Компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с космическим грузовым корбалем Dragon, сообщается на сайте NASA.