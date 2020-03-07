Экономика

РБКРБКBloomberg оценил возможный ущерб экономике от коронавируса в $2,7 трлн

Из-за эпидемии нового коронавируса мировая экономика может потерять до $2,7 трлн, предупредили эксперты Bloomberg. Это равнозначно ВВП Великобритании, пишет агентство. В своем исследовании они описали четыре сценария развития ситуации с заболеванием.
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Назван возможный ущерб мировой экономике от коронавируса

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Стало известно, во сколько обойдется мировой экономике пандемия COVID-19

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Аналитики Bloomberg оценили возможный ущерб экономике от коронавируса

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Эксперты оценили потери мировой экономики из-за коронавируса

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Bloomberg оценил потери мировой экономики от коронавируса

Life.ru08:14

Bloomberg оценил возможный ущерб экономике от коронавируса в $2,7 трлн

РБК04:58
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В Китае обрушилось здание отеля

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Парламентарии ДНР назначили русский язык государственным

10 статья Конституции ДНР теперь предполагает, что русский язык теперь будет статус единственного государственного.
NewInform вчера в 07:48
Космос

НАСА: к Земле приближается потенциально опасный астероид

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) проинформировало о том, что в конце апреля к Земле приблизится потенциально опасный астероид.
Вестник Кавказа 04 марта в 07:34
Политика

В Иванове девушка попросила Путина взять ее замуж

Президент России Владимир Путин пообщался с жителями Иванова, собравшимися у входа в детскую поликлинику №6, которую глава государства посетил в пятницу, 6 марта.
YA62.ru вчера в 09:14
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Елена Ильиных и Сергей Полунин впервые стали родителями

Елена Ильиных и Сергей Полунин рассказали поклонникам, что впервые стали родителями.
Актуальные Новости 04:11
Политика

Путин поручил провести работу по реформам института гражданства

Российский лидер Владимир Путин поручил администрации президента организовать работу по реформированию миграционных режимов и института гражданства России.
REGNUM 09:18
Политика

Зеленский заявил о готовности отказаться от переговоров по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил условия, при которых Киев выйдет из переговоров по Донбассу.
Экономика сегодня вчера в 14:39
Шоу-бизнес

Гуф обвинил Джигана в наркомании и посещении стрип-клубов

Гуф решил ответить, опубликовав видео в своем микроблоге, где отмечает, что со стороны Джигана низко выдвигать подобные заявления, а потом подходить к нему в стрип-клубе и просить те же самые запрещенные вещества.
RuNews24.ru 08:16
Футбол

Дубль Деспотовича принес «Оренбургу» победу над «Арсеналом»

Российская газета 09:18
Фигурное катание

Тренер Медведевой рассказал о ее состоянии после снятия с чемпионата

Профиль 04:14
Хоккей

Хоккеисты «Спартака» отыгрались с 0:3 и победили «Динамо»

РБК вчера в 15:49
Армия и оружие

МИД России призвал НАТО задуматься о последствиях агрессивных действий

Агрессивные действия НАТО по сбору «ударного кулака» и проведению учений у российских границ усиливают международную напряжённость.
RT на русском 07:25
Общество

Температура в Москве побила абсолютный рекорд тепла

РИА Новости 06:29
Общество

Власти США обвинили Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд

Министерство юстиции США обвинило российского бизнесмена, основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на $1 млрд.
РБК 05 марта в 19:06
Транспорт

Первый пригородный поезд выехал из Керчи в Анапу

С железнодорожного вокзала Керчи торжественно отправился в первый рейс рельсовый автобус до Анапы, который откроет регулярное пригородное железнодорожное сообщение между двумя субъектами федерации.
Российская газета 06:38
Фигурное катание

Валиева лидирует в короткой программе ЧМ с новым мировым рекордом

Российская фигуристка из Казани Камила Валиева заняла первое место в короткой программе чемпионата мира среди юниоров в женском одиночном катании.
Новый Век вчера в 10:11
Кино

В «Золушке» появится гендерно-нейтральная темнокожая фея-крестная

В новом фильме «Золушка» от компании Sony появится гендерно-нейтральная темнокожая фея-крестная.
МИР 24 05 марта в 16:24
Технологии

Стоимость игровой консоли Xbox Series S составит 300 долларов

UfaTime.ru 06:58
Общество

Меган Маркл рассказала о характере 10-месячного сына

На мероприятии герцогиня рассказала о характере маленького сына.
Аргументы недели 02:32
Общество

В России выявили четыре новых случая заражения коронавирусом

В России за сутки выявили четыре новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Коммерсантъ 07:03
Политика

МИД РФ уличил Нидерланды в давлении на суд Гааги по делу MH17

Нидерланды хотят оказать давление на суд Гааги в преддверии процесса по MH17.
iReactor вчера в 04:20
Происшествия

На телах умерших в Москве украинских шахматистов нашли следы уколов

Известия вчера в 03:52
Игры

Вышел релизный трейлер Black Mesa — ремейк первой Half-Life

Вышел релизный официальный трейлер — ремейк первой Half-Life с улучшенной графикой, который делали 14 лет.
КМВ Новости вчера в 13:24
Наука

Рацион японцев эпохи Эдо установлен по зубному камню

Дилетант 06:36
Происшествия

Начальник УСБ полиции Кубани задержан по подозрению в крупной взятке

По данным следствия, "с 2016 по 2020 год вышеуказанные должностные лица, действуя в составе преступного сообщества, систематически получали в качестве взяток денежные средства" за совершение "заведомо незаконных действий" на стационарном посту ДПС "Успенский", расположенном на трассе "Кавказ" в Краснодарском крае.
Российская газета вчера в 04:14
Космос

SpaceX запустила корабль Dragon на МКС

Компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с космическим грузовым корбалем Dragon, сообщается на сайте NASA.
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Общество

ВЦИОМ выяснил мнение россиян о поправках в Конституцию РФ

Социологи Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснили отношение жителей страны к такому важному событию, как общероссийское голосование по внесению правок в Конституцию России.
МедиаПоток вчера в 04:41
Игры

В Steam раздают первый эпизод российского приключения Uncertain

Небольшая независимая российская студия ComonGames осенью 2016 года выпустила в Steam первый эпизод своего приключения Uncertain.
Игромания.ру 07:15
Музыка

На Украине затравили мальчика-сироту за песню «Смуглянка» в Лондоне

Вечерний курьер 08:43
Армия и оружие

Украина просит у США списанные корабли для своих ВМС

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ВМС Украины уже получила от США списанные корабли.
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Как работают Яндекс.Новости?
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