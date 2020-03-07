Экономика

РБКРБКBloomberg оценил возможный ущерб экономике от коронавируса в $2,7 трлн

Из-за эпидемии нового коронавируса мировая экономика может потерять до $2,7 трлн, предупредили эксперты Bloomberg. Это равнозначно ВВП Великобритании, пишет агентство. В своем исследовании они описали четыре сценария развития ситуации с заболеванием.
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Болезнь ценой до 5,25 трлн рублей: во сколько России обойдется коронавирус

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Стало известно, во сколько обойдется мировой экономике пандемия COVID-19

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Ущерб экономике от распространения коронавируса может составить 2 триллиона 700 миллиардов долларов

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Bloomberg оценил потери мировой экономики от коронавируса

Life.ru08:14

Bloomberg оценил возможный ущерб экономике от коронавируса в $2,7 трлн

РБК04:58
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Футбол

Президент «Урала» прокомментировал ситуацию с местом проведения игры «Зенита» и «Спартака»

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о ситуации с местом проведения полуфинального матча Кубка России «Зенит» — «Спартак».
Чемпионат 07:13
Общество

В Москве установлен абсолютный температурный рекорд для 7 марта

RT на русском 07:59
Общество

Жена Ефремова прокомментировала инцидент с актером в аэропорту

Жена Михаила Ефремова Софья Кругликова прокомментировала сообщения о том, что актера не пустили в самолет, летевший в Ригу.
РИА Новости вчера в 09:37
Футбол

«Оренбург» одолел «Арсенал» благодаря дублю Деспотовича

"Оренбург" одолел тульский "Арсенал" в 21-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 08:05
Общество

Мишустин подписал распоряжение о выделении 18,3 млрд рублей медикам

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 18,3 млрд рублей на софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.
Газета.Ru 05:32
Политика

Власти Крыма заявили, что не намерены прикасаться к воде с Украины

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Крыму не нужна днепровская вода, пока власти Украины не оставят свои претензии на российский полуостров и не гарантируют безопасность поставок, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:28
Единоборства

Нурмагомедов объяснил свое поведение перед боем с Фергюсоном

Российский боец смешанного стиля, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов по прозвищу Орел объяснил, зачем он пнул пояс американского бойца и своего соперника Тони Фергюсона на пресс-конференции перед боем с ним.
Известия 08:01
Общество

В России выявили четыре новых случая заражения коронавирусом

В России за сутки выявили четыре новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Коммерсантъ 07:03
Общество

«Буду бороться за жизнь»: Олег Тиньков рассказал, что болен лейкемией

Олег Тиньков сообщил о тяжелом заболевании — у бизнесмена диагностировали острую форму лейкемии.
Salt Mag вчера в 10:12
Происшествия

ФСБ и СКР выявили исчезновение 3 млрд рублей

ФСБ и СКР выявили исчезновение 3 млрд рублей Бабушкинский райсуд Москвы по ходатайству Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР) по Московской области арестовал на два месяца генерального директора ООО «СК "Строй Групп"» Павла Бабаева и его советника Константина Лободу.
Коммерсантъ вчера в 04:13
Единоборства

Боец Расул Мирзаев проиграл второй бой подряд нокаутом

Бой завершился в первом раунде победой казахстанского спортсмена нокаутом. Для 33-летнего Мирзаева поражение стало вторым подряд.
РБК вчера в 13:28
Общество

Альфа-банк объяснил массовую блокировку карт клиентов

Массовая блокировка карт Альфа-банка связана с тем, что их номера ранее были скомпрометированы, объяснил газете «Ведомости» представитель кредитной организации.
Lenta.ru 06:14
Шоу-бизнес

Константин Ивлев увез любовницу на Мальдивы после новости о разводе

Жена Константина Мария решила расторгнуть брак после того как застукала 46-летнего мужа с молодой любовницей.
StarHit.ru вчера в 14:00
Футбол

Ливерпуль — Борнмут 2:1 (2-й тайм)

"Ливерпуль" и "Борнмут" объявили составы на матч Английской премьер-лиги (АПЛ).
Газета.Ru 06:57
Общество

В Иране от коронавируса умерла депутат парламента

Очередной жертвой нового коронавируса в Иране стала Фатеме Рахбар, избранная в середине февраля в парламент одиннадцатого созыва.
Российская газета 06:00
Армия и оружие

«Супер-Калашников» поступит в войска до конца года

Что происходит 02:07
Экономика

Минфин рассказал о пользе проекта о повышении страховых взносов для ИП

Закон об индексации фиксированных платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное и медицинское страхование для ИП с 2021-го по 2024 год не несет рисков для российского бизнеса, заявили в Минфине РФ.
Экономика сегодня вчера в 11:19
Энергетика

ОПЕК и Россия не договорились о сокращении добычи нефти

Министры стран-членов ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене в пятницу, 6 марта, не смогли договориться о продлении ограничений на добычу нефти, сообщили ТАСС два источника.
Газета.Ru вчера в 13:30
Шоу-бизнес

Елена Ильиных и Сергей Полунин впервые стали родителями

Елена Ильиных и Сергей Полунин рассказали поклонникам, что впервые стали родителями.
Актуальные Новости 04:11
Общество

Илон Маск назвал глупостью панику из-за коронавируса

Основатель SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск считает глупостью панику, которая возникла из-за распространения коронавирусной инфекции нового типа.
Ведомости 06:41
Музыка

В Сети появился отрывок возможной песни Little Big для Евровидения

РИА Новости 04:15
Армия и оружие

В Сети высмеяли видео с демонстрацией «украинской боевой мощи»

Пользователи Сети высмеяли ролик контрольного практического занятия 54-й механизированной бригады ВСУ, создатели которого стремились показать "боевую мощь" украинской армии.
РИА Новости 03:55
Авто

Авторынок России пошел на снижение

Quto.ru 05 марта в 09:19
Общество

В Саудовской Аравии арестовали трех принцев

В пятницу в Эр-Рияде арестовали младшего брат короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда и двоих племянников монарха по обвинению в государственной измене.
Aobe.ru 08:02
Гаджеты

Представлен смартфон с 90-герцевым экраном дешевле 200 долларов

Китайская компания Realme анонсировала два новых смартфона - Realme 6 и его немного более продвинутый вариант 6 Pro.
Вести.Ru 05 марта в 10:29
Общество

В Конгрессе США назвали виновных в катастрофах Boeing 737 MAX

В Комитете по транспорту и инфраструктуре Палаты представителей Конгресса США нашли виновных в катастрофах самолета Boeing 737 MAX.
РЕН ТВ вчера в 21:44
Политика

В Иванове девушка попросила Путина взять ее замуж

Президент России Владимир Путин пообщался с жителями Иванова, собравшимися у входа в детскую поликлинику №6, которую глава государства посетил в пятницу, 6 марта.
YA62.ru вчера в 09:14
Происшествия

Пассажиры перевернувшейся машины погибли в аварии под Омском

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ, водитель автомобиля Geely устроил аварию – сначала он врезался в ВАЗ-2114, а затем протаранил столб и перевернулся.
Вести.Ru 07:34
Происшествия

В итальянской деревне у жителей вместо воды из кранов полилось вино

У жителей одной из деревень итальянского региона Эмилия-Романья в домах из водопроводного крана вместо воды полилось игристое розовое вино.
РИА Новости 05:54
Политика

В Крыму заседание Совбеза ООН сравнили с шабашем

Заседание Совбеза ООН, созванное по крымскому вопросу западными странами, напоминало пропагандистский шабаш, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
Газета.Ru 01:34
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