Экономика

РБКРБКBloomberg оценил возможный ущерб экономике от коронавируса в $2,7 трлн

Из-за эпидемии нового коронавируса мировая экономика может потерять до $2,7 трлн, предупредили эксперты Bloomberg. Это равнозначно ВВП Великобритании, пишет агентство. В своем исследовании они описали четыре сценария развития ситуации с заболеванием.
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Bloomberg оценил возможный ущерб экономике от коронавируса в $2,7 трлн

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Женщина возвращалась с торжественных мероприятий, посвященных международному женскому дню. Навязчивый ухажер подсел к ней в салоне автобуса.
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Появилось видео со съемок нового сезона сериала «Сваты»

Короткое видео съемочного процесса сериала «Сваты» появилось в Сети: на кадрах героини разговаривают друг с другом.
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Захарова припомнила предупреждающую надпись, которую пишут на окнах общественного транспорта, а также указала украинскому президенту, что изменить пункты Минских соглашений может и получиться, а выйти - точно нет.
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Поставщик топлива для "Роскосмоса" обанкротился. Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу компании.
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В Сеть выложили видео уничтожения сотен протурецких боевиков

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National Interest назвал ракеты «Циркон» кошмаром для ВМС США

Каждый российский надводный корабль, вооруженный гиперзвуковыми противокорабельными ракетами «Циркон», является настоящим кошмаром, воплощение которого командование военно-морских сил США даже представить не может.
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Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что Совбез был проинформирован о договоренностях с Турцией по перемирию в сирийском Идлибе.
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Средняя пенсия в России в январе выросла до 14,9 тысячи рублей

Средняя пенсия в России в январе выросла на 5,7% по сравнению с первым месяцем предыдущего года — до 14 904 рублей, сообщил Росстат.
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Москва ответила на угрозы Зеленского прекратить диалог по Донбассу

Угроза президента Украины Владимира Зеленского выйти из "нормандского" формата, если боевые действия в Донбассе не прекратятся через год, выглядит странно, поскольку Киев сам не выполняет условия по деэскалации, указал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
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Трех членов саудовской королевской семьи арестовали

В Саудовской Аравии арестовали трех членов королевской семьи. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
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Доктор Мясников провел связь между раком и ЭКО у Заворотнюк и Фриске

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Коронавирус обнаружен у 21 человека с круизного лайнера Grand Princess

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38 банков могут потерять лицензию

Банк России продолжает укреплять банковский сектор и очищать рынок от слабых и недобросовестных кредитных организаций.
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