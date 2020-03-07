Экономика
РБКBloomberg оценил возможный ущерб экономике от коронавируса в $2,7 трлн
Из-за эпидемии нового коронавируса мировая экономика может потерять до $2,7 трлн, предупредили эксперты Bloomberg. Это равнозначно ВВП Великобритании, пишет агентство. В своем исследовании они описали четыре сценария развития ситуации с заболеванием.
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Армия и оружие
Шутка Генштаба РФ на учениях вызвала панику у белорусов
Глава запрещенной в Белоруссии Партии Свободы Сергей Высоцкий рассказал о шутке Генштаба РФ на совместных учениях «Запад-2017», которая заставила белорусских военных запаниковать.
Единоборства
Хабиб пнул чемпионский пояс Фергюсона во время дуэли взглядов
Политика
Крашенинников объяснил отсутствие поправки о зарубежной недвижимости
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает излишним вносить в Конституцию запрет чиновникам иметь недвижимость за рубежом.
Общество
Олег Тиньков рассказал о диагностированной у него лейкемии
Предприниматель Олег Тиньков рассказал, что у него диагностирована острая форма лейкемии. Об этом 6 марта сообщает Forbes.
Общество
Судья Хахалева пожаловалась Путину на травлю
Общество
Первого заболевшего коронавирусом в Москве выписали из больницы
Первый выявленный носитель коронавируса в Москве выписан из больницы.
Общество
Альфа-банк объяснил массовую блокировку карт россиян
7 марта россияне массово остались без карт Альфа-банка после того, как кредитная организация заблокировала их по подозрению в компрометации.
Происшествия
Накануне 8 Марта: в Киеве полицейскую избил в маршрутке навязчивый ухажер
Женщина возвращалась с торжественных мероприятий, посвященных международному женскому дню. Навязчивый ухажер подсел к ней в салоне автобуса.
Общество
Силуанов перечислил «отмирающие» в России профессии
Министр финансов России Антон Силуанов назвал "отмирающие" в России профессии.
Кино
Кристиан Бэйл сыграет злодея в картине «Тор 4: Любовь и гром»
Кино
Появилось видео со съемок нового сезона сериала «Сваты»
Короткое видео съемочного процесса сериала «Сваты» появилось в Сети: на кадрах героини разговаривают друг с другом.
Футбол
КДК отказался рассматривать отмену удаления Понсе
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС не стал рассматривать эпизод в дополнительном времени матча Олимп-Кубка России между московскими "Спартаком" и ЦСКА (3:2), в котором аргентинскому форварду красно-белых Эсекьелю Понсе была показана вторая желтая карточка.
Общество
В России захотели изменить правила выдачи лицензий на оружие
В России могут измениться правила выдачи лицензий на оружие.
Политика
Захарова о заявлении Зеленского: «Вырви шнур, выдави стекло»
Захарова припомнила предупреждающую надпись, которую пишут на окнах общественного транспорта, а также указала украинскому президенту, что изменить пункты Минских соглашений может и получиться, а выйти - точно нет.
Общество
Поставщика топлива для «Роскосмоса» признали банкротом
Поставщик топлива для "Роскосмоса" обанкротился. Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу компании.
Общество
Жена Ефремова прокомментировала инцидент с актером в аэропорту
Жена Михаила Ефремова Софья Кругликова прокомментировала сообщения о том, что актера не пустили в самолет, летевший в Ригу.
Армия и оружие
National Interest назвал ракеты «Циркон» кошмаром для ВМС США
Каждый российский надводный корабль, вооруженный гиперзвуковыми противокорабельными ракетами «Циркон», является настоящим кошмаром, воплощение которого командование военно-морских сил США даже представить не может.
Политика
Совбез ООН не поддержал соглашение РФ и Турции по Сирии
Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что Совбез был проинформирован о договоренностях с Турцией по перемирию в сирийском Идлибе.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева уходит с «МУЗ-ТВ»
В течение 20 лет телеведущая Лера Кудрявцева провела огромное количество музыкальных премий и передач на канале «МУЗ-ТВ».
Экономика
Средняя пенсия в России в январе выросла до 14,9 тысячи рублей
Средняя пенсия в России в январе выросла на 5,7% по сравнению с первым месяцем предыдущего года — до 14 904 рублей, сообщил Росстат.
Политика
Москва ответила на угрозы Зеленского прекратить диалог по Донбассу
Угроза президента Украины Владимира Зеленского выйти из "нормандского" формата, если боевые действия в Донбассе не прекратятся через год, выглядит странно, поскольку Киев сам не выполняет условия по деэскалации, указал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Происшествия
Трех членов саудовской королевской семьи арестовали
В Саудовской Аравии арестовали трех членов королевской семьи. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Шоу-бизнес
Доктор Мясников провел связь между раком и ЭКО у Заворотнюк и Фриске
Мясников рассказал, что процедура ЭКО стимулирует организм женщины на выработку новых яйцеклеток с помощью гормонов.
Происшествия
Коронавирус обнаружен у 21 человека с круизного лайнера Grand Princess
Экономика
38 банков могут потерять лицензию
Банк России продолжает укреплять банковский сектор и очищать рынок от слабых и недобросовестных кредитных организаций.