Экономика
РБКBloomberg оценил возможный ущерб экономике от коронавируса в $2,7 трлн
Из-за эпидемии нового коронавируса мировая экономика может потерять до $2,7 трлн, предупредили эксперты Bloomberg. Это равнозначно ВВП Великобритании, пишет агентство. В своем исследовании они описали четыре сценария развития ситуации с заболеванием.
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Армия и оружие
МИД России призвал НАТО задуматься о последствиях агрессивных действий
Агрессивные действия НАТО по сбору «ударного кулака» и проведению учений у российских границ усиливают международную напряжённость.
Политика
Зеленский сравнил вступление Украины в ЕС с вечеринкой
Президент Украины Владимир Зеленский в опубликованном в субботу, 7 марта, интервью британской газете The Guardian заявил, что вступление страны в ЕС, которое ожидает Киев, сравнимо с вечеринкой, которая уже закончилась.
Общество
Первый заболевший коронавирусом в Москве выписан из больницы
Прибывший из Италии в Москву 23 февраля 2020 года мужчина, у которого был диагностирован коронавирус, выписан из столичной больницы.
Спорт
Паралимпийский чемпион мира Макаров погиб в возрасте 23 лет
Трехкратный чемпион мира, член сборной России по плаванию спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Александр Макаров погиб в возрасте 23 лет, сообщается на сайте Паралимпийского комитета России (ПКР).
Общество
В России выявлено четыре новых случая коронавируса
Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в России за прошедшие сутки. Трое заболевших — в Липецке, один пациент выявлен в Петербурге.
Шоу-бизнес
Дочь Юлии Началовой продолжает писать письма покойной маме
Армия и оружие
Шутка Генштаба РФ на учениях вызвала панику у белорусов
Глава запрещенной в Белоруссии Партии Свободы Сергей Высоцкий рассказал о шутке Генштаба РФ на совместных учениях «Запад-2017», которая заставила белорусских военных запаниковать.
Происшествия
В Швеции задержали россиян, подозреваемых в нападении на блогера
В конце февраля в Европе неизвестный напал Абдурахманова с молотком. Правоохранители возбудили дело о покушении на блогера.
Шоу-бизнес
66-летняя Проклова удивила поклонников стройной фигурой
66-летняя российская актриса Елена Проклова опубликовала в своём Instagram фото в купальнике.
Армия и оружие
Турция не зафиксировала нарушений перемирия в сирийском Идлибе
Днём ранее в силу вступил дополнительный протокол о прекращении огня Турция не зафиксировала нарушений режима прекращения огня в сирийском Идлибе.
Общество
Илон Маск назвал глупостью панику из-за коронавируса
Основатель SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск считает глупостью панику, которая возникла из-за распространения коронавирусной инфекции нового типа.
Футбол
«Оренбург» обыграл «Арсенал» в матче РПЛ
«Оренбург» победил тульский «Арсенал» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра в Оренбурге закончилась со счетом 2:0.
Политика
Крашенинников объяснил отсутствие поправки о зарубежной недвижимости
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает излишним вносить в Конституцию запрет чиновникам иметь недвижимость за рубежом.
Транспорт
Поезда начинают курсировать между Керчью и Анапой
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал сообщение между Керчью и Анапой "историческим маршрутом" и также выразил уверенность, что он будет способствовать развитию экономики двух регионов и созданию единого Черноморского курорта: благодаря ему отдыхающие из Крыма смогут посетить пляжи Анапы, а жители и гости Кубани - пляжи соседнего с ними Крымского полуострова.
Биатлон
Логинов не выступит в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону
Сборная России по биатлону объявила состав на эстафетные гонки, которые пройдут в рамках этапа Кубка мира в чешском Нове-Место в субботу, 7 марта.
Общество
Альфа-банк объяснил блокировку карт клиентов
Альфа-банк заблокировал некоторые карты клиентов, получив информацию о возможной утечке их данных, но, убедившись, что угрозы для средств нет, остановил блокировку, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
Политика
ЕС призвал Россию к сотрудничеству по делу MH17
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель призвал Россию сотрудничать "в полной мере" со следствием, изучающим причину крушения малайзийского "Боинга".
Политика
Жительница Иванова объяснила предложение Путину взять ее замуж
Ранее глава государства приехал осмотреть новую детскую поликлинику в Иваново, а также пообщаться с гражданами.
Происшествия
В Свердловской области с оторвавшейся льдины спасли 20 рыбаков
Спасатели доставили на берег 20 рыбаков, которые оказались на оторвавшейся льдине в Белоярском водохранилище в Свердловской области.
Энергетика
В ЛУКОЙЛе оценили потери России от разрыва сделки с ОПЕК
Россия будет терять от $100 млн до $150 млн в день из-за распада сделки ОПЕК+, заявил совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун изданию The Bell.
Энергетика
Стоимость нефти упала ниже $46 за баррель
Падение цены на нефть Brent усилилось. Она рухнула на 7,5% в ходе прошедших торгов, об этом пишет "Интерфакс".
Игры
Стали известны системные требования Doom Eternal
7 марта системные требования DOOM Eternal были удалены со страницы проекта в Steam без объяснения причин.
Авто
Новая Lada Largus получит линзованную оптику
Фотографии неизвестной оптики были опубликованы в социальной сети «ВКонтакте». Авторы уверяют, что это оптика именно для новой модели.
Экономика
Forbes: Олег Тиньков за день потерял 400 миллионов долларов
Бизнесмен Олег Тиньков за один день 6 марта потерял 400 миллионов долларов, сообщает Forbes.
Общество
Трех членов саудовской королевской семьи арестовали
В Саудовской Аравии арестовали трех членов королевской семьи. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Здоровье
Заболевших коронавирусом в Липецкой области нет. Всё под контролем
Липецкая область полностью готова к возможному распространению коронавирусной инфекции, сообщили в администрации Липецкой области.
Политика
Немецкие экологи решили добиться остановки «Северного потока – 2»
Немецкое общество защиты окружающей среды потребовало остановить строительство газопровода "Северный поток — 2", сообщает WirtschaftsWoche.
Общество
Скорая отказалась ехать на вызов к дочке Пескова
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов откинул ногой пояс Тони Фергюсона
Тони Фергюсон положил свой пояс на пол и вступил в перепалку с Хабибом. После чего дагестанец откинул ногой его пояс.