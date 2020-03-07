Экономика

РБКРБКBloomberg оценил возможный ущерб экономике от коронавируса в $2,7 трлн

Из-за эпидемии нового коронавируса мировая экономика может потерять до $2,7 трлн, предупредили эксперты Bloomberg. Это равнозначно ВВП Великобритании, пишет агентство. В своем исследовании они описали четыре сценария развития ситуации с заболеванием.
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Мировая экономика может потерять $2,7 млрд из-за коронавируса

Народные новости07:55

Для коронавируса написали четыре сценария

Lenta.ru07:28

Три сценария влияния коронавируса

Finam.Ru04 марта в 05:28

Bloomberg оценил возможный ущерб экономике от коронавируса в 2,7 триллиона долларов

Piter.tv06:25

Эксперты оценили потери мировой экономики из-за коронавируса

Росбалт05:34

Bloomberg оценил возможный ущерб экономике от коронавируса в $2,7 трлн

РБК04:58

Ущерб экономике от распространения коронавируса может составить 2 триллиона 700 миллиардов долларов

Эхо Москвы07:00
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МИД России призвал НАТО задуматься о последствиях агрессивных действий

Агрессивные действия НАТО по сбору «ударного кулака» и проведению учений у российских границ усиливают международную напряжённость.
RT на русском 07:25
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Зеленский сравнил вступление Украины в ЕС с вечеринкой

Президент Украины Владимир Зеленский в опубликованном в субботу, 7 марта, интервью британской газете The Guardian заявил, что вступление страны в ЕС, которое ожидает Киев, сравнимо с вечеринкой, которая уже закончилась.
Известия 05:59
Общество

Первый заболевший коронавирусом в Москве выписан из больницы

Прибывший из Италии в Москву 23 февраля 2020 года мужчина, у которого был диагностирован коронавирус, выписан из столичной больницы.
Агентство Москва 05:26
Спорт

Паралимпийский чемпион мира Макаров погиб в возрасте 23 лет

Трехкратный чемпион мира, член сборной России по плаванию спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Александр Макаров погиб в возрасте 23 лет, сообщается на сайте Паралимпийского комитета России (ПКР).
РИА Новости 05 марта в 11:21
Общество

В России выявлено четыре новых случая коронавируса

Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в России за прошедшие сутки. Трое заболевших — в Липецке, один пациент выявлен в Петербурге.
BFM.ru 07:14
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Дочь Юлии Началовой продолжает писать письма покойной маме

Экспресс газета 03:40
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В Сети появился отрывок возможной песни Little Big для Евровидения

РИА Новости 04:15
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Шутка Генштаба РФ на учениях вызвала панику у белорусов

Глава запрещенной в Белоруссии Партии Свободы Сергей Высоцкий рассказал о шутке Генштаба РФ на совместных учениях «Запад-2017», которая заставила белорусских военных запаниковать.
ФАН 06:20
Происшествия

В Швеции задержали россиян, подозреваемых в нападении на блогера

В конце февраля в Европе неизвестный напал Абдурахманова с молотком. Правоохранители возбудили дело о покушении на блогера.
RuNews24.ru 01:08
Шоу-бизнес

66-летняя Проклова удивила поклонников стройной фигурой

66-летняя российская актриса Елена Проклова опубликовала в своём Instagram фото в купальнике.
Газета Кемерова 01:56
Армия и оружие

Турция не зафиксировала нарушений перемирия в сирийском Идлибе

Днём ранее в силу вступил дополнительный протокол о прекращении огня Турция не зафиксировала нарушений режима прекращения огня в сирийском Идлибе.
SM News 02:33
Общество

Илон Маск назвал глупостью панику из-за коронавируса

Основатель SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск считает глупостью панику, которая возникла из-за распространения коронавирусной инфекции нового типа.
Ведомости 06:41
Футбол

«Оренбург» обыграл «Арсенал» в матче РПЛ

«Оренбург» победил тульский «Арсенал» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра в Оренбурге закончилась со счетом 2:0.
Коммерсантъ 07:59
Политика

Крашенинников объяснил отсутствие поправки о зарубежной недвижимости

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает излишним вносить в Конституцию запрет чиновникам иметь недвижимость за рубежом.
РИА Новости вчера в 05:03
Транспорт

Поезда начинают курсировать между Керчью и Анапой

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал сообщение между Керчью и Анапой "историческим маршрутом" и также выразил уверенность, что он будет способствовать развитию экономики двух регионов и созданию единого Черноморского курорта: благодаря ему отдыхающие из Крыма смогут посетить пляжи Анапы, а жители и гости Кубани - пляжи соседнего с ними Крымского полуострова.
ТАСС 03:18
Биатлон

Логинов не выступит в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону

Сборная России по биатлону объявила состав на эстафетные гонки, которые пройдут в рамках этапа Кубка мира в чешском Нове-Место в субботу, 7 марта.
РБК 03:09
Общество

Альфа-банк объяснил блокировку карт клиентов

Альфа-банк заблокировал некоторые карты клиентов, получив информацию о возможной утечке их данных, но, убедившись, что угрозы для средств нет, остановил блокировку, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
РИА Новости 06:31
Политика

ЕС призвал Россию к сотрудничеству по делу MH17

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель призвал Россию сотрудничать "в полной мере" со следствием, изучающим причину крушения малайзийского "Боинга".
Вести.Ru 06:31
Политика

Жительница Иванова объяснила предложение Путину взять ее замуж

Ранее глава государства приехал осмотреть новую детскую поликлинику в Иваново, а также пообщаться с гражданами.
URA.Ru вчера в 19:38
Происшествия

В Свердловской области с оторвавшейся льдины спасли 20 рыбаков

Спасатели доставили на берег 20 рыбаков, которые оказались на оторвавшейся льдине в Белоярском водохранилище в Свердловской области.
ТАСС 04:18
Энергетика

В ЛУКОЙЛе оценили потери России от разрыва сделки с ОПЕК

Россия будет терять от $100 млн до $150 млн в день из-за распада сделки ОПЕК+, заявил совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун изданию The Bell.
РБК вчера в 20:30
Энергетика

Стоимость нефти упала ниже $46 за баррель

Падение цены на нефть Brent усилилось. Она рухнула на 7,5% в ходе прошедших торгов, об этом пишет "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 13:20
Игры

Стали известны системные требования Doom Eternal

7 марта системные требования DOOM Eternal были удалены со страницы проекта в Steam без объяснения причин.
REGNUM 05:48
Авто

Новая Lada Largus получит линзованную оптику

Фотографии неизвестной оптики были опубликованы в социальной сети «ВКонтакте». Авторы уверяют, что это оптика именно для новой модели.
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Forbes: Олег Тиньков за день потерял 400 миллионов долларов

Бизнесмен Олег Тиньков за один день 6 марта потерял 400 миллионов долларов, сообщает Forbes.
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Трех членов саудовской королевской семьи арестовали

В Саудовской Аравии арестовали трех членов королевской семьи. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Lenta.ru вчера в 17:24
Здоровье

Заболевших коронавирусом в Липецкой области нет. Всё под контролем

Липецкая область полностью готова к возможному распространению коронавирусной инфекции, сообщили в администрации Липецкой области.
Липецкое время вчера в 13:45
Политика

Немецкие экологи решили добиться остановки «Северного потока – 2»

Немецкое общество защиты окружающей среды потребовало остановить строительство газопровода "Северный поток — 2", сообщает WirtschaftsWoche.
РИА Новости 07:46
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Скорая отказалась ехать на вызов к дочке Пескова

Красная весна вчера в 15:45
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Хабиб Нурмагомедов откинул ногой пояс Тони Фергюсона

Тони Фергюсон положил свой пояс на пол и вступил в перепалку с Хабибом. После чего дагестанец откинул ногой его пояс.
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