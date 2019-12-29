Политика
РИА НовостиBloomberg оценило достижения Путина за 20 лет у власти
За двадцатилетнее пребывание Владимира Путина у власти Россия смогла восстановить значительную часть потерянного после распада СССР влияния, пишет Bloomberg.
Читать в источнике
Оценить1339
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 02:40, Ашберн
Шоу-бизнес
Кристину Асмус госпитализировали на скорой
Актриса Кристина Асмус сообщила, что попала в больницу.
Происшествия
В аэропорту Домодедово экстренно сел рейс Qatar Airways из Дохи в Осло
Пассажирский самолет авиакомпании Qatar Airways, выполнявший рейс из Дохи в Осло, совершил экстренную посадку в аэропорту Домодедово.
Общество
В Китае ученого осудили на три года за изменение генома эмбрионов
Суд города Шэньчжэня приговорил ученого Хэ Цзянькуя к трем годам лишения свободы и штрафу 3 млн юаней (около 26,6 млн руб.) за незаконный эксперимент, в результате которого родились трое детей с отредактированными генами, передает агентство «Синьхуа».
Космос
Космонавт назвал причины проблем России в космосе
Герой России космонавт Геннадий Падалка назвал в интервью РИА Новости причины стагнации в российской космической отрасли.
Экономика
Минстрой зафиксировал рост стоимости российских новостроек
За год столичные новостройки выросли в цене всего на 3%, до 225 тыс. руб. за 1 кв. м, а жилье на вторичном рынке — на 5,5% (в 2018-м — на 12%), до 200 тыс. руб. за 1 кв. м. Об этом накануне сообщили аналитики сервиса «Яндекс.Недвижимость».
Происшествия
Названы новые версии авиакатастрофы в Казахстане
В МВД Казахстана назвали новые версии авиакатастрофы с самолетом авиакомпании Bek Air под Алма-Атой. Об этом сообщает портал Tengrinews.kz.
Общество
ФСБ задержала подозреваемых в подготовке теракта в Петербурге россиян
ФСБ задержала двух граждан России, которые в новогодние праздники намеревались совершить теракты в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС.
Театры
Худруком «Современника» назначен Виктор Рыжаков
Общество
Вице-президент Сбербанка Шаров покидает банк
Вице-президент Сбербанка, руководитель дирекции GR Андрей Шаров покидает свой пост в конце 2019 года.
Наука
Вплоть до Адама: генеалогия человечества по мужской линии
Определить свою личную родословную любой человек мог с помощью архивов ЗАГСов, ревизских сказок, церковноприходских книг — на три, пять, хорошо если на 10−15 поколений.
Политика
РПЦ назвала циничным закон о свободе вероисповедания в Черногории
Закон о свободе вероисповедания в Черногории выглядит как «циничный удар» по церкви, говорится в Патриаршем и Синодальном послании Русской православной церкви (РПЦ).
Общество
Участники обмена пленными рассказали о пытках в СБУ
Напомним, накануне под Горловкой прошла масштабная процедура обмена удерживаемыми лицами между ДНР и ЛНР с одной стороны, и Киевом - с другой.
Экономика
Названы самые разбогатевшие за год российские миллиардеры
Совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин больше всего разбогател в 2019 году из российских миллиардеров, сообщает Bloomberg.
Общество
МЧС распространило экстренное предупреждение о метели в Москве
"По прогнозам синоптиков Росгидромета, до конца 30 декабря в Москве ожидается усиление ветра с порывами до 18 м/с, снег, метель, гололедица", - сказали в главке.
Армия и оружие
Российская военная полиция патрулирует трассу М-4 в Сирии
Российская военная полиция занимается патрулированием на трассе М-4 Камышли - Алеппо.
Экономика
Доллар сорвал продажи дорогих квартир в Москве
По наблюдениям риелторов, многие состоятельные граждане, ранее планировавшие покупку дорогих квартир в Москве, сорвали сделки — большинство из них имеют сбережения в долларах, и тратить эти деньги в настоящее время невыгодно.
Шоу-бизнес
Лолита предстала перед публикой в образе блондинки
Накануне Лолита поделилась с поклонниками в своем официальном Instagram-аккаунте снимком, на котором она предстала в совершенно непривычном для себя образе.
Хоккей
Сборная России по хоккею уступает США по итогам двух периодов на МЧМ
Завершился второй период матча между молодёжными сборными России и США в рамках группового этапа чемпионата мира 2020 года в Чехии.
Политика
В Донбассе более 20 пленных отказались от обмена
В воскресенье омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила журналистам, что около 20 человек отказались участвовать в обмене и изъявили желание остаться на подконтрольной Киеву территории.
Политика
МИД Польши вызвал посла России из-за слов Путина
Российский посол в Варшаве Сергей Андреев сообщил, что его вызвали в министерство иностранных дел Польши после высказываний Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии, передает РИА Новости.
Общество
Путин подписал закон о повышении МРОТ
Президент России Владимир Путин одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда.
Политика
Путин подписал закон о ликвидации унитарных предприятий до 2025 года
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ликвидацию либо реорганизацию существующих унитарных предприятий, а также запрет на создание новых.
Технологии
Huawei разрабатывает аналоги сервисов Google
Китайская компания Huawei разрабатывает альтернативу приложениям Google.Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, китайская компания, занимается разработкой популярных приложений по типу Google.
Происшествия
В Красноярске отстранили сотрудников санатория из-за оскорбления детей
Кино
Второй сезон «Мандалорца» стартует осенью 2020 года
Шоураннер сериала «Мандалорец» Джон Фавро рассказал, что второй сезон будет представлен уже осенью 2020 года.
Хоккей
«Салават Юлаев» не смог выйти в полуфинал Кубка Шпенглера
Уфимский "Салават Юлаев" проиграл чешскому "Оцеларжи Тршинец" в матче 1/4 финала Кубка Шпенглера.