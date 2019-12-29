За двадцатилетнее пребывание Владимира Путина у власти Россия смогла восстановить значительную часть потерянного после распада СССР влияния, пишет Bloomberg.

Bloomberg оценило достижения Путина за 20 лет у власти

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