с чего всё началось

За двадцатилетнее пребывание Владимира Путина у власти Россия смогла восстановить значительную часть потерянного после распада СССР влияния, пишет Bloomberg.

Bloomberg оценило достижения Путина за 20 лет у власти

Происшествия Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы В день трагедии депутат с помощником, отцом омича и адвокатом пришли в полицию, где им сообщили, что тело парня нашли на железнодорожных путях в районе 15-й Рабочей.

Авто Более 42 тысяч автомобилей Subaru отзывают в России По данным пресс-службы Росстандарта, российский офис марки согласовал отзывную кампанию, которая затронет 42 149 автомобилей Subaru Forester, Tribeca, Legacy, Outback, Impreza и WRX, реализованных в нашей стране в период с 2005 по 2011 год.

Экономика Российские миллиардеры рекордно разбогатели Состояние российских миллиардеров за 2019 год увеличилось на 52,9 миллиарда долларов.

Политика Захарова назвала вызов посла в МИД Польши попыткой переиграть ситуацию Вызов посла России в Польше Сергея Андреева в МИД республики после слов Владимира Путина о польском после в Германии перед началом Второй мировой войны является попыткой Варшавы переиграть ситуацию в свою пользу.

Происшествия В Ростове-на-Дону два человека погибли и пять пострадали в ДТП Два человека погибли и пятеро пострадали в результате столкновения трех автомобилей в Ростове-на-Дону в ночь на понедельник, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по Ростовской области.

Общество Россиянам напомнили об опасности отравления новогодними салатами Специалисты Роспотребнадзора предупредили, что неправильное хранение салатов, одного из главных блюд на праздничном столе, может привести к тяжелым пищевым отравлениям.

Авто «АвтоВАЗ» в 2020 году поднимет цены на все автомобили Самая крупная в России автомобилестроительная компания АО "АвтоВАЗ" с января 2020 года поднимает рекомендованную розничную цену на весь автомобильный ряд в среднем на 2%.

Политика Депутат предложил контролировать поведение чиновников на корпоративах Как отмечает Петров в своем обращении (текст есть в распоряжении РИА Новости), некоторые муниципальные и государственные служащие после новогодних корпоративов часто публикуют в социальных сетях не соответствующие своему статусу фотографии и видео.

Общество В Китае учёный осуждён на три года за изменение генома эмбрионов Суд города Шэньчжэнь (провинция Гуандун) приговорил китайского учёного Хэ Цзянькуя к трём годам тюрьмы и штрафу 3 млн юаней (около $430 тыс.) за проведение незаконного эксперимента с рождением близнецов из генетически модифицированных эмбрионов.

Гаджеты Подножку Samsung на рынке OLED-экранов поставит BOE Китайский производитель BOE давно освоил технологию ЖК-дисплеев, однако на рынке OLED-экранов компания считается пешкой на фоне таких гигантов, как Samsung и LG.

Гаджеты Хит Redmi выглядит как смартфон линейки Google Pixel Google Pixel Вице-президент Xiaomi и глава бренда Redmi Лу Вейбинг (Lu Weibing) в начале декабря сообщил о том, что мировые продажи смартфонов серии Redmi Note 8 превысили отметку в 10 миллионов штук менее чем за три месяца.