Политика
РИА НовостиBloomberg оценило достижения Путина за 20 лет у власти
За двадцатилетнее пребывание Владимира Путина у власти Россия смогла восстановить значительную часть потерянного после распада СССР влияния, пишет Bloomberg.
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с чего всё началось
И вот под Новый год американское агентство финансовой информации Bloomberg публикует масштабную аналитическую статью, которая скорее напоминает психотерапевтическое эссе, призванное успокоить американского читателя, которого вот уже несколько лет периодически пугают то русскими хакерами, то агентом КГБ Трампом в Белом доме, то ростом российского влияния на Ближнем Востоке, то присутствием России в Арктике, то новым ядерным оружием российской армии.РИА Новости00:00
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Шоу-бизнес
Бузова улетела в Куршевель на Новый год вместе с Манукяном
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Общество
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Специалисты Роспотребнадзора предупредили, что неправильное хранение салатов, одного из главных блюд на праздничном столе, может привести к тяжелым пищевым отравлениям.
Хоккей
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Авто
«АвтоВАЗ» в 2020 году поднимет цены на все автомобили
Самая крупная в России автомобилестроительная компания АО "АвтоВАЗ" с января 2020 года поднимает рекомендованную розничную цену на весь автомобильный ряд в среднем на 2%.
Происшествия
МВД Казахстана назвало три версии крушения самолета под Алма-Атой
Следователи рассматривают три версии крушения пассажирского самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air в Алма-Ате, сообщил 30 декабря глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев.
Общество
Производимые в России гражданские самолеты могут переименовать
Политика
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Общество
В Китае учёный осуждён на три года за изменение генома эмбрионов
Суд города Шэньчжэнь (провинция Гуандун) приговорил китайского учёного Хэ Цзянькуя к трём годам тюрьмы и штрафу 3 млн юаней (около $430 тыс.) за проведение незаконного эксперимента с рождением близнецов из генетически модифицированных эмбрионов.
Политика
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Гаджеты
Подножку Samsung на рынке OLED-экранов поставит BOE
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Шоу-бизнес
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Футбол
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Происшествия
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Авто
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Политика
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Гаджеты
Хит Redmi выглядит как смартфон линейки Google Pixel
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Общество
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