Политика

РИА НовостиРИА НовостиBloomberg оценило достижения Путина за 20 лет у власти

За двадцатилетнее пребывание Владимира Путина у власти Россия смогла восстановить значительную часть потерянного после распада СССР влияния, пишет Bloomberg.
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Bloomberg озвучил главные достижения президента Путина за 20 лет

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URA.Ru09:27
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 23:36, Ашберн
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Стало известно о расколе в окружении Трампа из-за помощи Украине

По данным издания, в августе министр обороны Марк Эспер, госсекретарь Майк Помпео и советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон провели встречу с Трампом в Овальном кабинете и попытались убедить его в том, что разморозка помощи Украине — в интересах Соединенных Штатов.
Lenta.ru 19:00
Финансы

За 2019 год рубль укрепился к доллару на 10%

По итогам этого года российская нацвалюта продемонстрировала более чем 10-процентное укрепление к доллару США - с 69,88 руб. в финале 2018 года до 62,02 руб. за доллар в конце декабря 2019 года.
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Ранее сообщалось, что сборная России три матча подряд не может реализовать большинство на МЧМ.
Газета.Ru 18:51
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В России могут создать единый бренд для гражданского самолетостроения

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Елисеев и Юрлова-Перхт стали десятыми на «Рождественской гонке»

Российские биатлонисты Матвей Елисеев и Екатерина Юрлова-Перхт заняли десятое место в масс-старте в рамках "Рождественской гонки"-2019, которая проходит в немецком Гельзенкирхене.
РИА Новости вчера в 13:18
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МВД Казахстана назвало три версии крушения самолета в Алма-Ате

МВД Казахстана отрабатывает несколько версий крушения самолета Fokker-100 в Алма-Ате, пишет Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
РБК вчера в 01:36
Армия и оружие

Новые виды вооружения разработают для истребителей Су-57

Гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь сообщил, что для истребителей пятого поколения Су-57 разработают новые виды вооружения, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 21:24
Общество

В Москве простились с Галиной Волчек

Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.
ТАСС 04:53
Общество

Путин подписал закон о повышении МРОТ

Президент России Владимир Путин одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда.
РИА Новости вчера в 09:54
Космос

Космонавт Падалка назвал причины отставания России в космосе

Нынешняя стагнация в области космической промышленности в России началось ещё в начале двухтысячных годов, заявляет космонавт Геннадий Падалка.
Хакасия-Информ 22:42
Политика

Киев передал ЛНР российских граждан

Среди участников обмена пленными между Киевом и провозглашенной Луганской народной республикой есть российские граждане, воевавшие на стороне ополчения Донбасса, сообщила представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе контактной группы по Донбассу Ольга Кобцева.
Взгляд.ру 09:08
Политика

Захарова рассказала, почему посла России вызвали в МИД Польши

Вызов российского посла Сергея Андреева в МИД Польши является попыткой Варшавы переиграть ситуацию в свою пользу.
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Финляндия разгромила Казахстан на МЧМ

Спорт-Экспресс 11:25
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Администрацию Хабаровска эвакуируют из-за сообщений об угрозе взрыва

Как сообщает Интерфакс, по три детских сада в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре были эвакуированы из-за сообщений о минировании.
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Семь человек пострадали в ДТП с автобусом под Псковом

Известия 21:23
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В России появился смартфон за 8 тысяч рублей с огромным экраном, NFC, кучей памяти и батареей на 4000 мАч

На отечественном рынке начались продажи смартфона Digma City 653, оценивающегося в 7 990 рублей.
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VR-перчатки Teslasuit позволят чувствовать виртуальные объекты

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Врачи назвали 4 витамина, способные тормозить процессы старения

Медицинские специалисты определили и назвали четыре витамина, способные тормозить процессы старения в организме человека.
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Емельяненко победил американца Джексона на турнире Bellator в Японии

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко победил американца Куинтона Джексона в поединке на турнире Bellator в Японии.
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Гидрометцентр предупредил жителей Москвы о самой холодной ночи декабря

В Московском метеобюро сообщали, что 31 декабря в столице ожидается переменчивая погода.
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Армия и оружие

Новый корабль приняли в состав Черноморского флота

Новый корабль приняли в состав Черноморского флота. Он носит название «Ингушетия» и оснащен «Калибрами».
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Пропавшие в Свердловской области туристы вернулись на базу

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О производственных планах на 2020 год рассказал «Автотор»

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По данным The Sun, английский клуб хочет приобрести игрока уже в январе.
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Инвестиции в ТОР в Мурманске составят 300 млрд рублей

Объем инвестиций в проекты в рамках создаваемой в Мурманске территории опережающего развития (ТОР) составит 300 млрд рублей.
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Андрей Разин пообещал засудить Малахова

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Охлобыстин извинился перед проститутками после критики Водонаевой

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«Много миров, устроенных как наш». Ученые ищут разгадку в кометах

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В Хабаровском крае задержали подозреваемого в вербовке террористов

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В Минске рассказали об отмене роуминга с Россией в сентябре 2020 года

Роуминг между Россией и Белоруссией будет отменен с 1 сентября 2020 года.
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