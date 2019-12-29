Политика
РИА НовостиBloomberg оценило достижения Путина за 20 лет у власти
За двадцатилетнее пребывание Владимира Путина у власти Россия смогла восстановить значительную часть потерянного после распада СССР влияния, пишет Bloomberg.
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Политика
Стало известно о расколе в окружении Трампа из-за помощи Украине
По данным издания, в августе министр обороны Марк Эспер, госсекретарь Майк Помпео и советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон провели встречу с Трампом в Овальном кабинете и попытались убедить его в том, что разморозка помощи Украине — в интересах Соединенных Штатов.
Финансы
За 2019 год рубль укрепился к доллару на 10%
По итогам этого года российская нацвалюта продемонстрировала более чем 10-процентное укрепление к доллару США - с 69,88 руб. в финале 2018 года до 62,02 руб. за доллар в конце декабря 2019 года.
Хоккей
Брагин высказался о серии сборной России без голов в большинстве на МЧМ
Ранее сообщалось, что сборная России три матча подряд не может реализовать большинство на МЧМ.
Биатлон
Елисеев и Юрлова-Перхт стали десятыми на «Рождественской гонке»
Российские биатлонисты Матвей Елисеев и Екатерина Юрлова-Перхт заняли десятое место в масс-старте в рамках "Рождественской гонки"-2019, которая проходит в немецком Гельзенкирхене.
Происшествия
МВД Казахстана назвало три версии крушения самолета в Алма-Ате
МВД Казахстана отрабатывает несколько версий крушения самолета Fokker-100 в Алма-Ате, пишет Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Армия и оружие
Новые виды вооружения разработают для истребителей Су-57
Гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь сообщил, что для истребителей пятого поколения Су-57 разработают новые виды вооружения, передает РИА "Новости".
Общество
В Москве простились с Галиной Волчек
Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.
Общество
Путин подписал закон о повышении МРОТ
Президент России Владимир Путин одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда.
Космос
Космонавт Падалка назвал причины отставания России в космосе
Нынешняя стагнация в области космической промышленности в России началось ещё в начале двухтысячных годов, заявляет космонавт Геннадий Падалка.
Политика
Киев передал ЛНР российских граждан
Среди участников обмена пленными между Киевом и провозглашенной Луганской народной республикой есть российские граждане, воевавшие на стороне ополчения Донбасса, сообщила представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе контактной группы по Донбассу Ольга Кобцева.
Политика
Захарова рассказала, почему посла России вызвали в МИД Польши
Вызов российского посла Сергея Андреева в МИД Польши является попыткой Варшавы переиграть ситуацию в свою пользу.
Хоккей
Финляндия разгромила Казахстан на МЧМ
Общество
Администрацию Хабаровска эвакуируют из-за сообщений об угрозе взрыва
Как сообщает Интерфакс, по три детских сада в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре были эвакуированы из-за сообщений о минировании.
Гаджеты
В России появился смартфон за 8 тысяч рублей с огромным экраном, NFC, кучей памяти и батареей на 4000 мАч
На отечественном рынке начались продажи смартфона Digma City 653, оценивающегося в 7 990 рублей.
Технологии
VR-перчатки Teslasuit позволят чувствовать виртуальные объекты
Здоровье
Врачи назвали 4 витамина, способные тормозить процессы старения
Медицинские специалисты определили и назвали четыре витамина, способные тормозить процессы старения в организме человека.
Единоборства
Емельяненко победил американца Джексона на турнире Bellator в Японии
Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко победил американца Куинтона Джексона в поединке на турнире Bellator в Японии.
Общество
Гидрометцентр предупредил жителей Москвы о самой холодной ночи декабря
В Московском метеобюро сообщали, что 31 декабря в столице ожидается переменчивая погода.
Армия и оружие
Новый корабль приняли в состав Черноморского флота
Новый корабль приняли в состав Черноморского флота. Он носит название «Ингушетия» и оснащен «Калибрами».
Футбол
«Брайтон» хочет приобрести Чалова в январе
По данным The Sun, английский клуб хочет приобрести игрока уже в январе.
Экономика
Инвестиции в ТОР в Мурманске составят 300 млрд рублей
Объем инвестиций в проекты в рамках создаваемой в Мурманске территории опережающего развития (ТОР) составит 300 млрд рублей.
Шоу-бизнес
Андрей Разин пообещал засудить Малахова
Космос
«Много миров, устроенных как наш». Ученые ищут разгадку в кометах
Согласно популярной среди астрономов модели "Ницца", объясняющей Солнечную систему через миграцию планет, кометы родились за орбитой Нептуна из единой популяции планетезималей — крупных, размером сотни километров, агрегатов льда и пыли, которые распались на мелкие куски и в результате многочисленных коллизий склеились в километровые кометы.
Политика
В Минске рассказали об отмене роуминга с Россией в сентябре 2020 года
Роуминг между Россией и Белоруссией будет отменен с 1 сентября 2020 года.