Bloomberg: окружение Лукашенко ищет возможности бегства в Россию
Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщает, что люди из окружения президента Беларуси Александра Лукашенко интересовались у Кремля вариантами бегства в Россию, если произойдет отставка действующей власти.В источнике
С чего всё началось
Пока Александр Лукашенко заявляет, что у него нет планов покидать Белоруссию, некоторые люди из его окружения изучают возможности бегства в Россию в случае его отстранения от власти, пишет
Bloomberg со ссылкой на два источника в Москве.
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