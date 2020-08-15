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ProUfu.ru
ProUfu.ru

Bloomberg: окружение Лукашенко ищет возможности бегства в Россию

Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщает, что люди из окружения президента Беларуси Александра Лукашенко интересовались у Кремля вариантами бегства в Россию, если произойдет отставка действующей власти.В источнике
С чего всё началось
Пока Александр Лукашенко заявляет, что у него нет планов покидать Белоруссию, некоторые люди из его окружения изучают возможности бегства в Россию в случае его отстранения от власти, пишет
 Bloomberg со ссылкой на два источника в Москве.
Forbes06:52
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Bloomberg: Лукашенко думает о бегстве в Россию

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Bloomberg: Люди из окружения Лукашенко «наводили справки» у кремлевских чиновников о возможном бегстве президента в РФ

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Коммерсантъ

Bloomberg: окружение Лукашенко интересовалось у Кремля возможностью его бегства в Россию

Коммерсантъ07:29
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Bloomberg: люди из окружения Лукашенко обсуждали с Кремлем возможность бегства в Россию

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Bloomberg узнал о переговорах окружения Лукашенко с Кремлем о бегстве в Россию

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Американское издание The National Interest обратило внимание на недавнее сообщение о модернизации российских бомбардировщиков Ту-160 и Ту-22, которые получили новое оружие и оборудование, превратившись тем самым в современные крылатые машины, которые способны выполнять самые сложные боевые задачи.
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