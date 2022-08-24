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Bloomberg: оператор «Сахалин-2» отказался от поставки как минимум одному клиенту в Азии

Новый оператор СПГ-проекта "Сахалин-2" "Сахалинская энергия" отменил поставку газа как минимум одному азиатскому клиенту из-за проблем с оплатой и задержек с подписанием пересмотренных контрактов.
ТАСС
Новый оператор 19 августа сменил Sakhalin Energy Investment Company Ltd c Бермудских островов, которым совместно владели «Газпром», Shell, Mitsui и Mitsubishi, имущество компании было передано в собственность государства.
Lenta.ru
По словам трейдеров, лишь некоторые покупатели подписали пересмотренные соглашения, что может поставить под угрозу поставки газа на рынки, включая Японию и Южную Корею.
Profinance.ru
Недопоставки могут привести к отключению электроэнергии зимой в Японии, которая является крупнейшим покупателем сахалинского газа и обычно удовлетворяет около 9% потребностей в СПГ за счет проекта.
Profinance.ru

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