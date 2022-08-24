Новый оператор 19 августа сменил Sakhalin Energy Investment Company Ltd c Бермудских островов, которым совместно владели «Газпром», Shell, Mitsui и Mitsubishi, имущество компании было передано в собственность государства.
"От латвийских властей требуем остановить полицейский произвол и преследование по политическим и идеологическим мотивам рядовых жителей республики, открыто высказывающих свое мнение", - говорится в сообщении посольства в Facebook*.
МВД России объявило вознаграждение в 1 млн руб. за помощь в задержании командиров украинского нацбатальона Константина Немичева и Сергея Величко, которые, по данным следствия, пытали и убивали российских военнослужащих.