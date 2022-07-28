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Bloomberg: оператор «Сахалин-2» просит покупателей СПГ платить через российский банк

Компания Sakhalin Energy, оператор СПГ-проекта "Сахалин-2", обратилась к покупателям с просьбой осуществлять расчеты за поставки сжиженного природного газа через российский банк.
ТАСС
В начале июля «Газпром» пожаловался, что на сегмент СПГ требование о расчетах в рублях не распространяется, и возникает валютная конкуренция между двумя путями экспорта.
Forbes
Президент России Владимир Путин 30 июня подписал указ о применении специальных экономических мер в сфере ТЭК.
РИА Новости
В прежнем операторе - компании Sakhalin Energy - "Газпрому" принадлежит 50% плюс одна акция, Shell - 27,5% минус одна акция, Mitsui - 12,5%, Mitsubishi - 10%.
РИА Новости

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