Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге вступила в спор с журналистом, который попытался поймать чиновников на подмене понятий, передает РИА "Новости", ссылаясь на Twitter-аккаунт RNC Research.
Госдепартамент США объявил награду в 10 миллионов долларов за сведения о российском бизнесмене Евгении Пригожине и связанных с ним российских организациях и партнерах по делу об их якобы причастности к вмешательству в выборы в Соединенных Штатах.
Госдеп направил запрос российской стороне об организации телефонного разговора госсекретаря США Энтони Блинкена с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, об этом на брифинге сообщил официальный представитель ведомства Нед Прайс, пишет Reuters.