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Bloomberg: оператор «Сахалина-2» предложил клиентам платить за СПГ рублями

Оператор завода сжиженного природного газа (СПГ) "Сахалин-2" предложил своим клиентам платить в рублях или другой валюте, если санкции приведут к проблемам с оплатой в долларах США.
Газета.Ru
"Покупатели должны использовать альтернативные валюты, включая рубль, евро, иену или британский фунт стерлингов, если оплата в долларах, установленная в контрактах, не может быть произведена", - цитирует агентство соответствующие документы.
РИА Новости
По данным Блумберга, оператор "Сахалина-2" проводит реорганизацию из-за западных санкций в условиях роста спроса на СПГ в мире.
РИА Новости
В прежнем операторе - компании Sakhalin Energy - "Газпрому" принадлежит 50% плюс одна акция, Shell - 27,5% минус одна акция, Mitsui - 12,5%, Mitsubishi - 10%.
РИА Новости

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