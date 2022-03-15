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Bloomberg описал три сценария возможного дефолта России по внешним долгам

Правительство России 16 марта 2022 года должно выплатить проценты по долларовым облигациям на сумму $117 млн.
RB.RU
По оценке Bloomberg, внешний долг России составляет около 40 млрд долларов.
Капитал страны
Bloomberg подсчитал, что неуплата или оплата в рублях вместо долларов приведет к потенциальной волне дефолтов по долгу в иностранной валюте на сумму около $150 млрд.
Forbes
Россия может рассчитаться в долларах, и кризиса на время удастся избежать, до выплат по облигациям 4 апреля.
Lenta.ru

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