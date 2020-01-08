Армия и оружие

ФАНФАНBloomberg опубликовал снимки военной базы США после авиаудара Ирана

По информации журналистов, на фотографиях запечатлены последствия иранского ракетного удара по базе «Эйн-аль-Асад» в Ираке, где располагаются американские военные. «Новые снимки показывают иракскую военную базу после ракетного удара Ирана», – пишет Bloomberg.
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Опубликованы снимки последствий ракетного удара по одной из баз США в Ираке

Коммерсантъвчера в 17:38

Что случилось этой ночью: среда, 8 января

Интерфаксвчера в 00:24

CNN опубликовала фото последствий ракетной атаки Ирана

Московский Комсомолецвчера в 13:57

Bloomberg опубликовал фото последствий удара по американским базам

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Опубликованы спутниковые снимки подвергшейся ракетному удару базы США

Взгляд.рувчера в 12:19

Показаны повреждения базы США в Ираке после ракетного удара Ирана

Lenta.ruвчера в 12:04

Опубликованы спутниковые снимки результатов удара по базе США в Ираке

Российская газетавчера в 14:15
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено вчера в 23:58, Ашберн
Политика

Путин выразил соболезнования Зеленскому после катастрофы в Иране

ТВ Центр вчера в 05:06
Футбол

ЦСКА сделал предложение по форварду «Удинезе»

Форвард «Удинезе» Фелипе Визеу может перейти в московский ЦСКА, сообщает Tutto Udinese.
Чемпионат вчера в 13:56
Футбол

«Ростов» расторг контракт с Сигурдссоном из-за его проблем с алкоголем

Как стало известно «Чемпионату», «Ростов» разорвал контракт с защитником Рагнаром Сигурдссоном из-за его проблем с дисциплиной.
Чемпионат вчера в 06:20
Шоу-бизнес

Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини

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Discover24 вчера в 01:50
Шоу-бизнес

Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей

Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
iReactor 07 января в 15:19
Гаджеты

На смартфонах и планшетах Samsung обнаружено шпионское ПО

Специалисты отметили, что ранее фирма Qihoo 360 уже была обвинена в краже конфиденциальной информации, поэтому пользователям не понятно, почему Samsung использует столь сомнительное программное обеспечение на своих смартфонах и планшетах.
Дни24 вчера в 08:42
Происшествия

Западные разведки назвали свою версию авиакатастрофы в Иране

Западные разведки считают, что разбившийся в Тегеране самолет «Международных авиалиний Украины» не был сбит ракетой, этому нет никаких доказательств, сообщает Reuters со ссылкой на источники в службе безопасности Канады.
BFM.ru вчера в 17:32
Армия и оружие

Иран сообщил о второй волне ударов по базам США в Ираке

В Иране заявили о начале второй волны ракетных ударов по американским базам в Ираке.
Мойка78 07 января в 19:53
Общество

Россия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно

По словам экспертов, достроить газопровод Россия сможет своими силами.
Известия вчера в 17:50
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия

Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Российская газета вчера в 16:33
Шоу-бизнес

Волочкова шокировала россиян очередной фотографией в купальнике

На снимке Волочкова позирует на пляже. На балерине купальник, который меньше, чем должен быть.
Вести Подмосковья 07 января в 23:53
Политика

Зеленский проводит совещание после крушения самолета в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский проводит рабочее совещание по вопросам, связанным с катастрофой самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ), которая произошла 8 января в Иране.
Коммерсантъ вчера в 21:26
Общество

Китайскую продукцию запретили ввозить в Россию

В ходе мероприятий профильное ведомство установило, что продукция Китая не только плохо прослеживается, но и вовсе не имеет приемлемых атрибутов в контексте контроля качества и безопасности.
Deita.ru вчера в 23:12
Наука

Курсы для беременных действительно повышают шансы на благополучные роды

Израильские ученые проанализировали данные по родам женщин, посещавших группы для подготовки беременных, и отказавшихся от таких занятий, чтобы понять, приносят ли курсы реальную пользу.
Naked Science вчера в 12:36
Хоккей

Ларионов объяснил свои слова о коррупции в МХЛ и ВХЛ

Sport24.ru вчера в 07:34
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал об опасности фаст-фуда

Россиянам советуют ограничить потребление переработанных пищевых продуктов и жареных блюд из ресторанов быстрого питания, поскольку это поможет минимизировать употребление трансжиров.
РИА Новости вчера в 22:45
Общество

Более миллиарда животных погибли в лесных пожарах Австралии

Газета.Ru вчера в 21:13
Авто

Tesla удалось выполнить годовой план поставок электрокаров

Американская компания Tesla Inc увеличила в четвертом квартале поставки электромобилей дилерам до 112 тысяч по сравнению с 97 тысячами в предыдущие три месяца и 104,891 тысячи за такой же период 2018 года.
МедиаПоток 06 января в 04:29
Армия и оружие

Трамп: ни один американец не пострадал при атаках Ирана

Президент США Дональд Трамп сделал заявление после ракетных ударов Ирана по американским военным базам в Ираке.
Московский Комсомолец вчера в 11:31
Общество

Роструд рассказал о коротких рабочих неделях в 2020 году

Россиян в 2020 году ожидают восемь сокращенных рабочих недель, сообщил РИА Новости заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
РИА Новости вчера в 18:06
Армия и оружие

Госдеп: за четыре месяца Иран атаковал США 15 раз

В среду госдеп опубликовал информацию, согдасно которой с осени 2019 года американские военнослужащие в Ираке 15 раз подвергались ракетным обстрелам со стороны Ирана.
Военное дело вчера в 22:36
Происшествия

Суд в Бурятии не арестовал обвиняемого в смертельном ДТП бизнесмена

Суд в Улан-Удэ оставил на свободе бизнесмена Галуста Пилосяна, обвиняемого в смертельном ДТП, где погибла 17-летняя девушка, сообщили РИА Новости в СУСК по Бурятии.
РИА Новости вчера в 23:27
Экономика

Налог на доходы физических лиц. Что нас ждет в 2020 году

Юридическим лицам, головная организация которых расположена в одном муниципалитете, а обособленные подразделения– в другом, предоставлено право выбрать одну инспекцию в муниципальном образовании, куда они будут сдавать отчетность по обособленным подразделениям.
Красное знамя (г. Касли) 06 января в 22:59
Армия и оружие

Две ракеты упали в «зеленой зоне» в Багдаде

РИА Новости вчера в 15:52
Гаджеты

Компания Amazfit представила защищенные умные часы T-Rex

Компания Amazfit показала новые «неубиваемые» умные часы T-Rex, способные выдерживать экстремальные температуры, влагу, пыль, а также обладающие устойчивостью к коррозии.
iReactor вчера в 13:42
Экономика

«Нафтогаз» рассказал о планах на полученные от «Газпрома» деньги

"Нафтогаз" Украины не планирует тратить полученные от России по вердикту Стокгольмского арбитражного суда 2,9 миллиарда долларов на погашение своих долгов.
Российская газета вчера в 12:50
Общество

Российских школьников научат безопасному поведению в Сети

В Минпросвещения отмечают, что после освоения курса дети будут уметь приводить примеры информационных и компьютерных рисков и угроз, предупреждать и предотвращать их.
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Общество

Территорию под метро распланировали в Красноярске

Разработана документация по планировке территории краевого центра под первую и вторую линии метрополитена.
Наш Красноярский край вчера в 23:25
Шоу-бизнес

Оксана Воеводина рассказала о жизни после развода

Оксана Воеводина рассказала, как пережила развод с супругом Мухаммадом V. Она заявила, что сейчас ни с кем не имеет близких отношений.
Дни24 07 января в 10:29
Авто

Sony представила публике свой первый электромобиль Sony Vision-S

Японский техногигант Sony представил на Международной выставке потребительской электроники (CES-2020) свой первый электромобиль Vision-S.
Автоновости дня 07 января в 03:07
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