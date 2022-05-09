«В течение двух последних суток киевским режимом было предпринято несколько отчаянных попыток высадки воздушного и морского десанта на остров Змеиный, имеющий важное значение для обеспечения контроля северо-западной части акватории Черного моря», — отметил он.
Гаврилица заявила, что Молдавия использует платформу ООН, чтобы просить о выводе российских военных «с приднестровской территории Молдавии и обратить внимание на нарушение прав человека в регионе, которые контролируются непризнанным режимом».