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Bloomberg: основатель Baring Vostok Майкл Калви уехал из России до начала спецоперации

Основатель инвестиционной компании Baring Vostok Майкл Калви уехал из России до начала спецоперации на Украине.
Lenta.ru
В разное время Baring Vostok также инвестировал в Ozon, «Вкусвилл»,Тинькофф банк, Avito и другие компании.
Forbes
В прошлом году Калви признали виновным в растрате 2,5 млрд рублей банка «Восточный» и приговорили к 5,5 года заключения условно.
Forbes
Калви вину не признавал и связывал дело с корпоративным конфликтом в «Восточном».
РБК

Подробнее о событии

Bloomberg: основатель Baring Vostok Майкл Калви уехал из России до начала спецоперации
Lenta.ru15:42
Bloomberg сообщил об отъезде Калви из России до начала «спецоперации»
Forbes08:33
Bloomberg: Майкл Калви уехал из России ещё до начала спецоперации
News.ru12:30
Bloomberg: Калви не было в России к началу спецоперации на Украине
Газета.Ru12:07
Bloomberg: Калви уехал из России до начала спецоперации
Общественная служба новостей12:05
Bloomberg узнал об отъезде Калви из России до начала спецоперации
РБК10:59
Bloomberg: Калви покинул Россию до начала спецоперации и пока не планирует возвращаться
Коммерсантъ13:29

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