Будьте в Плюсе

Bloomberg отметил приближение продаж «АЛРОСА» к досанкционному уровню

Компания «Алроса» восстановила экспорт алмазов почти до уровня, предшествовавшему началу конфликта на Украине.
Frank Media
Однако сейчас «Алроса» продает алмазы более чем на $250 млн в месяц, что лишь на $50–100 млн ниже февральского уровня, сообщили Bloomberg информированные источники.
Forbes
Российская компания продает алмазы покупателям в Индии и Европе в основном за рупии, отметили собеседники агентства.
Forbes
Крупные американские ювелиры Tiffany & Co. и Signet Jewelers уже заявили, что прекратят закупать добытые в России алмазы.
Интерфакс

Подробнее о событии

АЛРОСА почти восстановила экспорт алмазов за счет торговли в рупиях
Коммерсантъ13:47
Bloomberg отметил приближение продаж «АЛРОСА» к досанкционному уровню
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Bloomberg сообщил о «незаметном возобновлении» экспорта российских алмазов на мировой рынок
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Экспорт алмазов «Алросой» вернулся к уровням начала года
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Bloomberg: АЛРОСА восстановила экспорт алмазов почти до уровня начала года
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