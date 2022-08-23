ИнтерфаксBloomberg отметил приближение продаж «АЛРОСА» к досанкционному уровнюКомпания «Алроса» восстановила экспорт алмазов почти до уровня, предшествовавшему началу конфликта на Украине.Frank MediaОднако сейчас «Алроса» продает алмазы более чем на $250 млн в месяц, что лишь на $50–100 млн ниже февральского уровня, сообщили Bloomberg информированные источники.ForbesРоссийская компания продает алмазы покупателям в Индии и Европе в основном за рупии, отметили собеседники агентства.ForbesКрупные американские ювелиры Tiffany & Co. и Signet Jewelers уже заявили, что прекратят закупать добытые в России алмазы.ИнтерфаксЧитать далееСвернутьFrank MediaFrank MediaГазета.RuРБК ИнвестицииФАНАргументы и ФактыПодробнее о событииАЛРОСА почти восстановила экспорт алмазов за счет торговли в рупияхКоммерсантъ13:47Bloomberg отметил приближение продаж «АЛРОСА» к досанкционному уровнюИнтерфакс13:16Bloomberg сообщил о «незаметном возобновлении» экспорта российских алмазов на мировой рынокГазета.Ru11:09Экспорт алмазов «Алросой» вернулся к уровням начала годаКомпания11:56Bloomberg: АЛРОСА восстановила экспорт алмазов почти до уровня начала годаLenta.ru11:42Компания «Алроса» почти восстановила экспорт алмазов до уровня начала годаФАН12:48Bloomberg узнал о почти полном восстановлении экспорта алмазов «Алросой»Forbes10:39Показать ещёОценить38Поделиться