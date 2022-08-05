В Китае, Южной Корее и Японии, которые являются одними из крупнейших в мире импортеров сжиженного природного газа и угля, с наступлением отопительного сезона, так же как и в европейских странах, вырастет спрос на энергоносители.
Бывший офицер американской разведки Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom предсказал президенту Украины Владимиру Зеленскому трагический конец и заявил, что его политическая карьера подходит к концу.
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, комментируя слова Генсека ООН в Хиросиме, заявил, что Антониу Гутеррешу было бы правильно также упомянуть, какая страна сбросила атомную бомбу на этот город.