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Bloomberg: отопительный сезон в Европе зависит от погоды в Азии

Уровень тепла в Европе во время зимы во многом будет зависеть от стран Азии, передает американское агентство Bloomberg
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В Китае, Южной Корее и Японии, которые являются одними из крупнейших в мире импортеров сжиженного природного газа и угля, с наступлением отопительного сезона, так же как и в европейских странах, вырастет спрос на энергоносители.
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«Более холодная, чем обычно, зима может привести к резкому скачку цен, если российские поставки в Европу останутся на низком уровне», — подтвердил аналитик BloombergNEF Абхишек Рохатги.
Lenta.ru
Рекордная добыча угля в сочетании с невысоким спросом на электроэнергию привели к тому, что запасы в середине года достигли самого высокого уровня за всю историю.
Profinance.ru

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Bloomberg: отопительный сезон в Европе зависит от погоды в Азии
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