Аналитики Bloomberg предупредили о крахе европейской экономики. В июле, отмечают эксперты, в ряде стран ЕС прекратятся выплаты компенсаций сотрудникам, которые не могли работать из-за пандемии коронавируса.

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Общество В России могут отложить новые правила медосвидетельствования водителей Москва, 26 июня 2020, 12:33 — REGNUM Министерство здравоохранения России планирует отложить до 1 января 2021 года вступление в силу новых правил медицинского освидетельствования для водителей. 296

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Политика В Нидерландах предложили перенести рассмотрение дела МН17 на 2021 год Амстердам, 26 июня 2020, 12:50 — REGNUM Прокуратура Нидерландов предложила перенести рассмотрение дела о крушении рейса MH17 на январь-февраль 2021 года.

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