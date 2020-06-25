Экономика

Вечерний курьерВечерний курьерЕвропейская экономика приблизилась к обрыву

Аналитики Bloomberg предупредили о крахе европейской экономики. В июле, отмечают эксперты, в ряде стран ЕС прекратятся выплаты компенсаций сотрудникам, которые не могли работать из-за пандемии коронавируса.
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Европейская экономика приблизилась к обрыву

Вечерний курьер03:37

Bloomberg ожидает нового обвала экономики Европы

Слово и Дело03:14

Экономика Европы приблизилась к обрыву

Lenta.ruвчера в 20:06

Европа на грани экономической катастрофы

Profinance.ruвчера в 06:18
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Происшествия

Пожар в Литературном музее Горького в Нижнем Новгороде потушили

РИА Новости вчера в 13:32
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Политика

Япония отказалась от плана размещать американскую систему ПРО

Япония прекратила реализацию плана развертывания наземной системы ПРО Aegis Ashore в префектурах Акита и Ямагути, объявил министр обороны Таро Кано.
Коммерсантъ 24 июня в 21:55
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Здоровье

Врач-эндокринолог рассказала о первом признаке сахарного диабета

Повышенный уровень глюкозы в крови является признаком преддиабета и говорит о прямой предпосылке к диабету, заявила врач-эндокринолог, ассистент кафедры эндокринологии Первого МГМУ им. Сеченова Надежда Максимова 25 июня в интервью газете «Комсомольская правда».
ИА Красная Весна вчера в 01:25
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Происшествия

Адвокат сообщил о сердечном приступе у Ефремова

Коммерсантъ 04:30
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Общество

Серебренникова признали виновным в хищениях

Режиссера театра и кино, художественного руководителя театра «Гоголь-центр» Кирилла Серебренникова признали виновным в рамках уголовного дела о хищениях бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Платформа».
Lenta.ru 04:26
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Общество

С 1 июля проиндексируют пенсию некоторым пенсионерам

Согласно поправке, принятой в федеральный закон об обязательном пенсионном страховании, начиная с 1 июля 2020 года начнут получать страховую пенсию с индексацией пенсионеры, являющиеся опекунами или попечителями несовершеннолетних детей и осуществляющие свои обязанности возмездно по договору об осуществлении опеки и попечительства, в том числе по договору о приемной семье.
Пункт А вчера в 02:19
Общество

Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании

Некоторые регионы на следующей неделе ждет похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 20:33
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Общество

В России могут отложить новые правила медосвидетельствования водителей

Москва, 26 июня 2020, 12:33 — REGNUM Министерство здравоохранения России планирует отложить до 1 января 2021 года вступление в силу новых правил медицинского освидетельствования для водителей.
REGNUM 05:33
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Общество

Росавиация планирует возобновить сообщение со странами СНГ

Замминистра транспорта, руководитель Росавиации Александр Нерадько предложил возобновить международное авиасообщение со странами СНГ и направил в Роспотребнадзор и аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой соответствующее письмо.
Уральский рабочий вчера в 01:32
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Общество

Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили

Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
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Политика

В Кремле не исключили обращения Путина к россиянам перед голосованием

Президент РФ Владимир Путин перед важными голосованиями обращается к россиянам, не исключено, что он сделает это и перед 1 июля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:56
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Шоу-бизнес

Ксения Собчак перенесла операцию после сотрясения и перелома носа

Телеведущая Ксения Собчак рассказала на своей странице в Instagram, что сломала нос и попала в больницу.
Вечерний курьер 01:24
986
Политика

В Минске заявили о возможности встречи Лукашенко и Путина 30 июня

RT на русском 06:35
9
Общество

Песков прокомментировал дело Серебренникова

Дело Серебренникова является поводом для анализа того, как осуществляется расходование госсредств в учреждениях культуры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
BFM.ru 05:49
59
Общество

Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила

В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru вчера в 15:05
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Политика

Жириновский проголосовал по поправкам в Конституцию

Владимир Жириновский, лидер ЛДПР, проголосовал по поправкам к Конституции на участке № 2714 в одной из московских школ.
RuNews24.ru 05:07
11
Авто

Немцы потребовали возобновить продажи Lada в Европе

В начале июня 2020 года стало известно, что «АвтоВАЗ» прекращает поставки автомобилей Lada на европейский рынок из-за ужесточения экологических норм в странах ЕС.
Известия 04:06
143
Общество

ЦИК сообщила о DDoS-атаке на свой сайт

«На сайт ЦИК России идет DDoS атака», — сообщили журналистам в Центризбиркоме.
РБК 06:50
44
Шоу-бизнес

Телеведущий Константин Ивлев развелся с женой после 23 лет брака

Популярный российский телеведущий Константин Ивлев официально оформил развод со своей женой после 23 лет совместной жизни.
Ореанда-Новости 06:00
28
Наука

У Солнца зафиксировали новые частицы

В ходе протон-протонной цепной реакции, которая является источником 99% энергии звезды, в ядре Солнца водород сливается с гелием.
Anonsens вчера в 14:21
3
Авто

Назвали самые дешевые и самые дорогие в обслуживании автомобили

Аналитики Autospot провели исследование, сравнив среднюю стоимость планового технического обслуживания самых продаваемых через интернет легковых транспортных средств в Москве и Санкт-Петербурге.
SpeedMe 03:06
Общество

На Аляске хотят снести памятник правителю русских поселений

RuNews24.ru 05:47
34
Общество

В Петербурге на параде обнаружился ветеран уровня Сталина и Жукова

В трансляции Шепелин заметил «ветерана уровня Сталина и Жукова».
FreeNews-Volga вчера в 01:15
21
Политика

В Нидерландах предложили перенести рассмотрение дела МН17 на 2021 год

Амстердам, 26 июня 2020, 12:50 — REGNUM Прокуратура Нидерландов предложила перенести рассмотрение дела о крушении рейса MH17 на январь-февраль 2021 года.
REGNUM 05:50
Технологии

Студия Артемия Лебедева выдавала нейросеть за реального дизайнера

News.ru 05:41
14
Армия и оружие

Бомбардировщики B-21 прорвут оборону С-400

Ряд СМИ со ссылкой на австралийский институт Митчелла и некий доклад представителей ВВС США сообщают, что перспективные американские стратегические бомбардировщики-невидимки B-21 неуязвимы для российских систем ПВО С-400.
Военное дело 05:40
59
Происшествия

Опубликовано видео инцидента с солдатом перед парадом Победы

В Сети появилось видео инцидента с солдатом перед парадом Победы.
Рамблер 02:14
5,2K
Общество

В Омске председатель УИК выиграла квартиру в лотерее на голосовании

Жительница села Лузино и председатель УИК №1352 Анна Ганева выиграла квартиру в лотерее, организованной на избирательных участках в Омске.
Sota.vision 02:39
84
Общество

Тунис не открыл границ для российских гостей

Тунис, 25 июня 2020, 23:24 — REGNUM Закрытые ранее из-за пандемии границы Туниса открылись, но не для всех стран, передаёт 25 июня Mosaique FM.
REGNUM вчера в 16:24
2
Происшествия

В Индии от ударов молний умерли более ста человек за двое суток

Сто десять человек погибли в индийских штатах Бихар и Уттар-Прадеш за последние два дня от ударов молний, сообщил департамент по борьбе со стихийными бедствиями.
РИА Новости 01:43
29
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