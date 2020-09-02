Bloomberg: падение цен на нефть грозит дефицитом бюджета для Кувейта

Падение цен на нефть и пандемия коронавируса могут в 2020 году привести к дефициту бюджета в Кувейте. С такими оценками выступило в среду агентство деловых новостей Bloomberg. Агентство подчеркивает, что снижение цен на углеводороды ставит страну в сложное положение.