Bloomberg: падение цен на нефть грозит дефицитом бюджета для Кувейта
Смотрите также
Разработчик «Новичка» исключил отравление Навального этим веществом
Греция объявила об открытии границы для граждан РФ
Мишустин выделил 34,3 млрд руб. для выплат пособий на детей
Россия может оказать медпомощь заразившемуся коронавирусом Берлускони
На 77-м году жизни скончался актер из «Ворониных» Борис Клюев
Главу отдела полиции в Казани отстранили после инцидента со стрельбой
Кучерова травмировал игрок «Бостона» в ходе матча НХЛ
Путин и Лукашенко встретятся в Москве в ближайшие две недели
Почти половина россиян считают 1941 год началом Второй мировой войны
Принц Гарри и Меган Маркл подписали контракт с Netflix
В Тюмени сильный ветер повалил два строительных крана
В ВОЗ оценили стратегию Швеции по борьбе с коронавирусом
Аксенов заявил, что курортный сезон в Крыму состоялся
Путин поручил профинансировать проект водоснабжения Севастополя
Задержанных в Минске журналистов перевели в изолятор на Окрестина
Один человек погиб из-за лесных пожаров в Ростовской области
Меркель призвала власти РФ дать объяснения по ситуации с Навальным
Россия может оказать медпомощь заразившемуся коронавирусом Берлускони
Главу отдела полиции в Казани отстранили после инцидента со стрельбой
В Турции объявили о втором пике пандемии коронавируса
Лавров заявил о находящихся в Белоруссии 200 экстремистах с Украины
«Национальная медиагруппа» стала оператором Netflix в России
Почти половина россиян считают 1941 год началом Второй мировой войны
Путин поручил профинансировать проект водоснабжения Севастополя
Фургалу предъявлено обвинение в организации убийства бизнесмена Зори
Bloomberg: падение цен на нефть грозит дефицитом бюджета для Кувейта
Падение цен на нефть и пандемия коронавируса могут в 2020 году привести к дефициту бюджета в Кувейте. С такими оценками выступило в среду агентство деловых новостей Bloomberg. Агентство подчеркивает, что снижение цен на углеводороды ставит страну в сложное положение.В источнике
Подробнее о событии