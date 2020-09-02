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ТАСС
ТАСС

Bloomberg: падение цен на нефть грозит дефицитом бюджета для Кувейта

Падение цен на нефть и пандемия коронавируса могут в 2020 году привести к дефициту бюджета в Кувейте. С такими оценками выступило в среду агентство деловых новостей Bloomberg. Агентство подчеркивает, что снижение цен на углеводороды ставит страну в сложное положение.В источнике
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Телеканал 360°

СМИ: разбогатевший на нефтеторговле Кувейт оказался на грани кризиса

Телеканал 360°11:15
ТАСС

Bloomberg: падение цен на нефть грозит дефицитом бюджета для Кувейта

ТАСС10:59
РИА Новости

Bloomberg: у мировой нефтяной державы заканчиваются деньги

РИА Новости07:48
Взгляд.ру

Bloomberg предрек финансовый кризис мировой нефтяной державе

Взгляд.ру08:22
Газета.Ru

Кувейт оказался на мели из-за пандемии коронавируса

Газета.Ru08:04
REGNUM

Кувейт оказался на мели из-за коронавируса — Bloomberg

REGNUM08:42
Lenta.ru

Глобальная нефтяная держава оказалась на мели

Lenta.ru05:30

Россия может оказать медпомощь заразившемуся коронавирусом Берлускони

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с бывшим премьер-министром Италии, 83-летним лидером партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони, который заразился новой коронавирусной инфекцией, передает РИА "Новости".
Газета.Ru13:10
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Помпео заявил о жёстких санкциях США и ЕС против Белоруссии

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в США заявили о возможности санкций против семи граждан Белоруссии, имеющих отношение, по мнению Вашингтона, к «фальсификации на президентских выборах» и «жестокому обращению c мирными протестующими».
REGNUM10:53
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РБК: Россия пожаловалась в ЕЭК на Казахстан из-за нового запрета

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) усмотрела признаки создания «барьера» в действиях Казахстана, прекратившего поставки металлолома в Россию, передаёт РБК со ссылкой на заключение комиссии.
RT на русском08:20
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