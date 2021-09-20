Будьте в Плюсе

Bloomberg: пандемия COVID-19 подтолкнула мировой рынок жилья к новым рекордам

Пандемия коронавируса привела к острому всемирному кризису на рынке жилья.
РИА Новости
По словам автора Алана Кроуфорда, проблемы коснулись не только сферы покупки, но и аренды домов и квартир.
РИА Новости
В последние 18 месяцев пандемия подтолкнула мировой рынок жилья к новым рекордам — росту стоимости домовладений способствовали сверхнизкие процентные ставки и дефицит предложения.
Lenta.ru
Политики предлагают разные варианты решения жилищных проблем: от введения предельной арендной платы и специальных налогов для арендодателей до национализации частной собственности и превращения пустующих офисов в жилье.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Bloomberg: пандемия COVID-19 привела к мировому кризису на рынке жилья
РИА Новости05:27
Bloomberg: Пандемия привела к глобальному кризису на рынке жилья
Росбалт05:41
Пандемия подтолкнула мировой рынок жилья к новым рекордам
Компания05:38
Covid-19 спровоцировал рост цен на недвижимость
Banki Loans07:13
Пандемия коронавируса спровоцировала жилищную проблему во всем мире
Телеканал 360°05:20
Bloomberg: пандемия COVID-19 подтолкнула мировой рынок жилья к новым рекордам
Lenta.ru04:20
В Австралии продолжает увеличиваться разница между ценами на жильё и доходами
Prian.ru03:10

Интересное

Экономист Хазин: Германия готова по-хитрому запустить «Nord Stream-2» на полгода

По словам экономиста Михаила Хазина, хитрость немецких властей может позволить запустить газопровод «Северный поток – 2» на полную мощность в самое ближайшее время, передает Экономика сегодня.
Solenka.info17 сентября в 08:39

Статины оказались эффективным средством для лечения пациентов с язвенным колитом

По словам специалистов, исследования показали, что прием статинов пациентами с язвенным колитом позволяет вдвое сократить риск развития ситуации, при которой человек нуждается в операции.
Solenka.info06:20

Исследователи обнаружили, какой участок ДНК ответственен за окраску кошачьей шерсти

Исследователям необходимо разобраться, как волосяные фолликулы кошки вырабатывают различные виды меланина, отвечающего за различные оттенки шерсти.
Новости Ставропольского краявчера в 15:11