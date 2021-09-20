Lenta.ruBloomberg: пандемия COVID-19 подтолкнула мировой рынок жилья к новым рекордамПандемия коронавируса привела к острому всемирному кризису на рынке жилья.РИА НовостиПо словам автора Алана Кроуфорда, проблемы коснулись не только сферы покупки, но и аренды домов и квартир.РИА НовостиВ последние 18 месяцев пандемия подтолкнула мировой рынок жилья к новым рекордам — росту стоимости домовладений способствовали сверхнизкие процентные ставки и дефицит предложения.Lenta.ruПолитики предлагают разные варианты решения жилищных проблем: от введения предельной арендной платы и специальных налогов для арендодателей до национализации частной собственности и превращения пустующих офисов в жилье.Lenta.ruЧитать далееСвернутьВечерняя МоскваВечерняя МоскваИА Красная ВеснаЦензуры.НетГЛАС.RULive24РосбалтТелеканал 360°Prian.ruПодробнее о событииBloomberg: пандемия COVID-19 привела к мировому кризису на рынке жильяРИА Новости05:27Bloomberg: Пандемия привела к глобальному кризису на рынке жильяРосбалт05:41Пандемия подтолкнула мировой рынок жилья к новым рекордамКомпания05:38Covid-19 спровоцировал рост цен на недвижимостьBanki Loans07:13Пандемия коронавируса спровоцировала жилищную проблему во всем миреТелеканал 360°05:20Bloomberg: пандемия COVID-19 подтолкнула мировой рынок жилья к новым рекордамLenta.ru04:20В Австралии продолжает увеличиваться разница между ценами на жильё и доходамиPrian.ru03:10Показать ещёОценить8Поделиться