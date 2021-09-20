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Bloomberg: пандемия привела к глобальному кризису на рынке жилья

Растущие цены делают жилье все более недоступным на мировых рынках, при этом пандемия привела к глобальному кризису на рынке недвижимости.
ТАСС
По словам автора Алана Кроуфорда, проблемы коснулись не только сферы покупки, но и аренды домов и квартир.
РИА Новости
В частности, в Канаде предложили временно запретить продажу жилья иностранцам, а в КНР активно обсуждается введение ограничений в строительной отрасли, чтобы снизить цены.
Expert.ru
Во многих странах возникла угроза возникновения "пузыря" на рынке недвижимости.
РИА Новости
Михаэль Мюллернемецкий политик
Мы наблюдаем, как много людей вынуждены покидать жилье, потому что они не могут позволить себе его стоимость. Это коснулось Берлина, Лондона, Парижа и Рима.РИА Новости

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