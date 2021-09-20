В Пермском университете будущий юрист совершил массовое убийство Утром в понедельник студент юрфака Пермского государственного национального исследовательского университета Тимур Бекмансуров совершил массовое убийство в вузе.
Объявлено о выходе на российский фармацевтический рынок первого зарегистрированного в России препарата для таргетной терапии муковисцидоза — препарата ОРКАМБИ® (МНН: ивакафтор+лумакафтор), предназначенного для терапии муковисцидоза у пациентов c 6 лет и старше.
Человеческая цивилизация на сегодняшний день не обладает достаточными энергетическими ресурсами, а также чувствительными радиотелескопами, чтобы обнаружить излучение каких-то устройств на другой планете, где есть внеземная жизнь, рассказал газете ВЗГЛЯД астрофизик, кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник НИИ ядерной физики МГУ Александр Панов.