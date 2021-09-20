Астрофизик объяснил сложности поиска внеземных цивилизаций

Человеческая цивилизация на сегодняшний день не обладает достаточными энергетическими ресурсами, а также чувствительными радиотелескопами, чтобы обнаружить излучение каких-то устройств на другой планете, где есть внеземная жизнь, рассказал газете ВЗГЛЯД астрофизик, кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник НИИ ядерной физики МГУ Александр Панов.