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Bloomberg: переговоры по продаже Twitter Илону Маску вышли на заключительный этап

Переговоры по продаже американской компании Twitter предпринимателю Илону Маску вышли на заключительный этап, стороны могут договориться о сделке уже в понедельник.
ТАСС
Илон Маск сделал предложение о покупке Twitter 14 апреля, оценив компанию в $43 млрд.
Коммерсантъ
Собеседники WSJ считают, что руководство Twitter даст ответ Маску в четверг, 28 апреля, когда сообщит о доходах за I квартал.
Ведомости
Например, сколько Илон Маск должен будет выплатить Twitter в случае, если сделка по каким-то причинам все-таки сорвется.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

Bloomberg: переговоры по продаже Twitter Илону Маску вышли на заключительный этап
ТАСС08:40
Получится ли у Илона Маска создать социальную сеть с настоящей свободой слова? О сделке по покупке Twitter могут сообщить уже сегодня
iXBT.com08:25
WSJ узнала о возможной продаже Twitter Илону Маску до конца апреля
Forbes23:26
WSJ: руководство Twitter начало переговоры с Маском о продаже соцсети
Ведомости03:44
WSJ сообщила о переговорах Маска с Тwitter о покупке компании
Интерфакс02:30
Маск может начать покупку Twitter уже в апреле
Sostav.ru01:00
WSJ: Илону Маску могут продать Twitter до конца апреля
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