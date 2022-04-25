«Наши пилоты Воздушных сил США готовят груз с боеприпасами, содержащими зенитные комплексы Stinger, противотанковые ракетные комплексы Javelin и другое оборудование, которое планируют отправить на Украину, на базе ВВС Дувр в апреле 2022 года», — заявили в министерстве.
«Вооруженные силы России и формирования Донецкой Народной Республики с 14:00 (мск) 25 апреля 2022 года в одностороннем порядке прекращают любые боевые действия, подразделения отводятся на безопасное расстояние и обеспечивают вывод указанной категории граждан в любых избранных ими направлениях», — сказано в сообщении.